Умерла режиссер-документалист Людмила Цветкова

Юрист предупредила дачников о штрафе за нескошенную за забором траву

Юрист Никонова рассказала об обязанности владельца дачи косить траву с внешней стороны забора

Собственник загородного участка обязан убирать траву не только на своей территории, но и с внешней стороны – вдоль забора, поскольку это пожароопасно, сказала газете юрист Ульяна Никонова. Она отметила, что если траву не косить, то владелец дачи рискует получить штраф, а в некоторых случаях будет нести даже уголовную ответственность.

«Собственник дачного участка обязан косить траву не только на своей территории, но и скашивать все рядом с забором. Заросший земельный участок как с внутренней, так и с внешней стороны, является основанием для наложения штрафа. Сумма штрафа – от двух до трех тысяч рублей. Это прописано в статье 20 КоАП (Кодекса об административных правонарушениях)», – говорит юрист, председатель президиума координационного совета профсоюза садоводов России Ульяна Никонова.



Она подчеркивает, что такая норма установлена федеральным законом 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Также это регламентирует постановление правительства РФ «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».

«А в случае возникновения пожара по причине того, то владелец участка вовремя не скосил сухую траву на своей или прилежащей территории, ему грозит штраф до пяти тысяч рублей. И даже уголовная ответственность предусмотрена, если пожар повлечет тяжкий вред здоровью или гибель человека», – предупреждает юрист.

Однако никаких критериев высоты травы никакими регламентами не обозначено, продолжает собеседница. Она призывает владельцев загородной недвижимости исходить из разумности и не забывать об ответственности. «Собственникам земельных участков, будь то садовые, дачные, огородные или для ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), я всегда рекомендую в течение летнего периода производить покос травы не реже одного раза в месяц», – советует Никонова.

Также юрист добавила, что владелец земельного участка должен обкашивать свою территорию с внешней стороны на расстоянии как минимум полуметра от его границ. А лучше это расстояние увеличить до одного метра от забора.

Кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая Октябрина Ганичкина рассказала, что дачники сами всегда старательно ухаживают за своими участками, поскольку понимают ответственность и опасность сухой травы. По ее словам, свою территорию и у забора не косят лишь те, кто не приезжает в загородный дом совсем либо приезжает туда несколько раз за лето.

«У нас все косят. Садоводы и огородники делают это не только для пожарной безопасности, но и из-за риска распространения сорняков. Никому же одуванчики на грядке не нужны. Более того, за пределами своей территории многие травят гербицидами борщевик, чтобы он не распространился на участок», – говорит популярная дачница России.

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