Инспекторы УЕФА потребовали отстранить «Барселону» от еврокубков

ABC: Инспекторы УЕФА потребовали отстранить ФК «Барселона» от еврокубков

Испанский футбольный клуб «Барселона» необходимо отстранить на сезон от участия в еврокубках, полагают два инспектора УЕФА, сообщает газета ABC со ссылкой на источники.

Эти инспекторы расследуют дел бывшего вице-президента испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикеса Негрейры, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

Источник портала указал, что за отстранение клуба высказались инспекторы Жан Самуэль Леуба и Мирьям Коллер Трунц, УЕФА предстоит сделать окончательное решение по этому вопросу.

В феврале СМИ сообщали, что Негрейра получил от «Барселоны» с 2016 по 2018 год почти 1,4 млн евро за отчеты о судьях. Клубу предъявили обвинение как юрлицу, ответчиками будут бывшие президенты ФК.