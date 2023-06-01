В Госдуме поддержали призыв Путина ускорить установление единого статуса многодетной семьи

Миллионы семей ждут закрепления на федеральном уровне статуса многодетной семьи, заявила журналистам вице-спикер Госдумы, главы комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова, комментируя слова президента Владимира Путина о необходимости установить стандарт многодетной семьи для всех регионов.

«Поддерживаем! Многодетные семьи ждут этих решений и не только многодетные. Будущее России – за многодетными семьями! За 10 лет количество многодетных семей выросло вдвое, их сейчас насчитывается более 2 млн. А чтобы достичь роста населения нашей страны, нужно как минимум, чтобы в России каждая вторая семья была многодетная. Именно поэтому сегодня так важно поддерживать многодетные семьи», – сказала Кузнецова.

Она отметила, что о необходимости закрепления на федеральном уровне статуса многодетной семьи говорят уже давно, инициативу поддержал президент.

«И теперь, надеемся, что ключевые решения будут приняты в ближайшее время. Этого ждут миллионы семей – как многодетные, так и молодые, которые еще только принимают решение о рождении детей», – сказала она.

«Со своей стороны, по поручению председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, вместе с профильными комитетами, нашей межфракционной рабочей группой по законодательной реализации 809-го Указа президента мы готовим комплекс законодательных инициатив по поддержке многодетности», – добавила Кузнецова.

В комитете считают важным не только закрепить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи, но и базовый набор мер поддержки, который будет действовать по принципу – «плюс ребенок – плюс ресурс». А также важно рассмотреть возможность отмены критериев нуждаемости при предоставлении многодетным семьям мер поддержки – соответствующее обращение в Министерство труда и социальной защиты уже готовится.

В День защиты детей Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», подчеркнул, что многодетные семьи в России пользуются особым уважением. Глава государства поручил оперативно установить стандарт многодетной семьи для всех регионов.