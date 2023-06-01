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Шпионское ПО нашли на iPhone сотрудников «Лаборатории Касперского»
Касперский сообщил об атаке на iPhone менеджмента компании
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Телефоны iPhone сотрудников «Лаборатории Касперского» оказались заражены шпионским программным обеспечением, действенного способа удаления программы пока не найдено, сообщил СЕО компании Евгений Касперский.
Это профессиональная целевая кибератака, проводившаяся при помощи мобильных устройств Apple, целью атаки стало внедрение шпионского модуля в iPhone сотрудников, указал Касперский в блоге на сайте компании.
Модули внедрялись к устройствам топ-менеджмента и руководителям среднего звена. Атака производится с помощью невидимого iMessage-сообщения с вредоносным кодом. Используя уязвимости, код исполняется на телефоне и устанавливает ПО, это проходит скрытно от пользователя и без его участия.
Приложение скрытно передает на удаленные серверы приватные данные: записи с микрофона, фото из мессенджеров, местоположение и другую информацию владельца.
Вредоносному ПО дали название Triangulation (Триангуляция).
Отмечается, что «Лаборатория Касперского» не была главной целью злоумышленников, и указал, что компания намеревается получить статистику распространения шпионского ПО в других странах и регионах.
Причиной атаки, по мнению Касперского, стала закрытость iOS, операционная система позволяет годами скрывать шпионские программы, и их обнаружение осложняется монополизацией Apple на исследовательские инструменты.
Си Цзиньпин призвал китайских силовиков подготовиться к «наихудшему сценарию»
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Высокопоставленным чиновникам, отвечающим за национальную безопасность Китая, необходимо подготовиться к «наихудшему сценарию» и быть готовым к наращиванию усилий по противодействию как внутренним, так и внешним угрозам, заявил глава КНР Си Цзиньпин.
CNN пишет, что, по словам главы КНР, в настоящее время существенно осложнилось положение в сфере национальной безопасности. Си Цзиньпин уточнил, что руководителям необходимо подготовиться к тому, что события будут развиваться по наихудшему сценарию, и, соответственно, им нужно быть готовыми к серьезным испытаниям, передает «Российская газета».
В рамках подготовки, отметил он, необходимо увеличить темпы модернизации системы нацбезопасности, добиться повышения эффективности сил и средств, повысить уровень образования в этой сфере.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Китай вынуждают решить проблему Тайваня силой.
6 мая источники сообщили, что США собираются использовать применяемую для военной помощи Украине ускоренную процедуру, чтобы передать Тайваню «вооружения или вспомогательное оборудование» на 500 млн долларов.
Президент Польши Дуда: Путин не проиграл ни одной войны
Президент Польши Дуда предостерег от заявлений о «поражении» России в конфликте на Украине
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Заявления о поражении России являются поспешными, российский лидер Владимир Путин не проиграл ни одной войны, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью гендиректору Dow Jones и издателю The Wall Street Journal Альмару Латуру.
Интервью опубликовано на сайте польского президента. Как указал Дуда, сегодня говорят, что Путин проиграл войну, и его поражение состоит в том, что Финляндия вступила в НАТО, но финский народ уже много лет колебался, стоит ли ему отказываться от своего нейтралитета. «Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», – подчеркнул он, передает РБК.
По его словам, Россия является ядерной державой и у нее есть «гигантские» склады оружия. Дуда также добавил, что над танками 1960-х, которые выкатывает Россия, смеяться не стоит, поскольку каждый танк весит 50–60 тонн, и если он едет, то давит независимо от того, современный он или нет.
Он также упомянул в разговоре соседнюю Германию и напомнил ее руководству, что русские были в Берлине, а «коллегам из Франции» сказал, что русские были в Париже в наполеоновскую эпоху.
Ранее посол России в Британии Андрей Келин заявил, что продолжительность конфликта на Украине будет зависеть от усилий стран НАТО по эскалации.
4 апреля Финляндия была официально включена в состав Североатлантического альянса.
Эксперт объяснил слова Токаева о «мрачных страницах» истории Казахстана
Востоковед Князев: Слова Токаева о «мрачных страницах» истории не являются попыткой «отменить» советское прошлое
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Внутриполитическую ситуацию в Казахстане пытаются раскачать, используя в качестве инструмента осуждение советского прошлого. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал историк Александр Князев. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал жителей республики продолжать изучать «мрачные страницы» истории.
«В Казахстане отмечается День памяти жертв репрессий и голода. И, на мой взгляд, Токаев говорит о реальных мрачных страницах истории, но это касается не только данной республики, но и всего СССР, нашей общей истории», – сказал эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии Александр Князев.
«Вместе с тем очевидно, что западные агенты в Центральной Азии предпринимают серьезные шаги по осуждению советского прошлого. В Казахстане этот процесс идет наиболее активно. Особенно сильно национал-патриоты и прозападные активисты пытаются раскручивать тему голода 1930-х годов», – отметил он.
«Все это – одна из информационных и идеологических основ для переформатирования общества. Те, кто стоит за политикой отрицания прошлого и пытается отвернуть Казахстан от России, формирует новое самосознание нации. В частности, современные поколения казахов уже совершенно иначе воспринимают общую советскую историю», – считает собеседник.
«Вместе с тем нет оснований считать, что сам Токаев именно так относится к наследию СССР. Он сам является своего рода продуктом той эпохи. Более того, он довольно грамотный политик. Как действующий президент, Токаев вынужден работать со всеми точками зрениями и лавировать, чтобы не вступать в открытый конфликт с какой-то из сторон», – добавил Князев.
«Безусловно, история не терпит сослагательного наклонения. Но если проанализировать все то, что было до и после Союза, можно прийти к выводу, что без СССР Казахстана, как государства, могло вообще не быть. Республика в современном виде – это также продукт советской эпохи», – полагает эксперт.
«Если бы за основу формирования Союза не был взят национальный принцип, то, скорее всего, не сложилось бы и казахской нации. Более того, если бы после распада СССР республикам не дали право остаться в административных границах, неизвестно, каким бы был сейчас Казахстан», – продолжил он.
«Я предполагаю, что Токаев продолжит и дальше лавировать. Но не думаю, что конкретно эти слова как-то повлияют на отношения Казахстана с Россией. Ведь противостояние России и Китая с США и НАТО открывает большие возможности для всей Центральной Азии», – считает собеседник.
«С одной стороны, растет экономическая роль региона в вопросах параллельного импорта и логистических путей. С другой – экономика азиатских стран сильно завязана на Штаты и европейцев, которые усиливают свое давление, дабы не упустить регион из зоны влияния. Когда-то Астане придется сделать волевой выбор между Россией и Западом. И мне кажется, решение будет не в пользу последнего», – заключил Князев.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал жителей республики продолжать изучать «мрачные страницы» истории, преступления тоталитаризма и восстанавливать справедливость в отношении всех невинно пострадавших. Он отметил, что 31 мая в Казахстане отдают дань памяти жертвам политических репрессий и голода.
По его словам, преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании народа республики. Как считает Токаев, каждый житель Казахстана должен усвоить страшные уроки прошлого и сделать все возможное, чтобы подобные события не повторились в будущем.
Кроме того, как сообщил ТАСС, власти Казахстана в текущем году выплатят свыше 1,3 млрд тенге (более $2,9 млн) в качестве пособий жертвам политических репрессий. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.
«Ежегодно 31 мая в стране отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода. С 2003 года жертвам политических репрессий в Казахстане выплачено 18,4 млрд тенге (свыше $41,3 млн) в качестве единовременных денежных компенсаций и специальных государственных пособий. В этом году на эти цели предусмотрено более 1,3 млрд тенге», – говорится в сообщении.
Согласно законодательству, жертвам политических репрессий и лицам, признанным пострадавшими от таких репрессий, с 2003 года выплачиваются единовременные денежные компенсации и специальные государственные пособия.
Напомним, в понедельник Токаев заявил об отсутствии у Казахстана необходимости вступать в Союзное государство. Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о вступлении Казахстана в Союзное государство Токаев назвал шуткой, которую он «по достоинству оценил».
В НАТО испугались «красного правого хука» со стороны России
NYT: НАТО опасается военной угрозы со стороны России в Арктике
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Страны – члены Североатлантического альянса крайне уязвимы в Арктике на фоне «огромной военной мощи» России, пишут американские СМИ.
НАТО опасается «угрозы» со стороны российского флота и возможности России пересечь проливы Гренландии, Исландии и Великобритании – ход, который в альянсе известен как «красный правый хук», пишет Стивен Эрлангер в статье для The New York Times.
В публикации говорится, что у НАТО есть «серьезные уязвимости» на севере. Альянс, по словам автора статьи, опасается, что Россия перережет ему морские пути и станет «угрожать» восточному побережью США круизными кораблями и ракетами, передает Ura.ru.
Россия, как продолжает NYT, «до сих пор» является огромной арктической державой. Российские ракеты с ядерными боеголовками и атомный флот, по оценке автора статьи, являются «актуальной проблемой» для НАТО, который хочет расширять свое присутствие в регионе, однако опасается действий со стороны России. Тем не менее НАТО, по словам автора публикации, стремится создать «северный пузырь» для «сдерживания» России и наблюдения за Китаем.
Москва ранее обратила внимание на повышение конфликтности в Арктическом регионе.
Российские силы вплотную подошли к Купянску в Харьковской области
Российские военные вплотную подошли к Купянску в Харьковской области
Российские военные подошли вплотную к городу Купянску в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, линия боевого соприкосновения сейчас находится практически вплотную к Купянску. «Купянск разделен на две части рекой Оскол, левый берег Оскола под нашим контролем», – сообщил Ганчев, передает ТАСС.
Он отметил, что ряд украинских телеканалов также сообщают о позиционных боях на улицах самого Купянска.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что спецназ готовится к активным наступательным действиям на новом участке.
Индия захотела добиться соглашения по процессу расширения БРИКС из-за Китая
Bloomberg: Индия хочет добиться соглашения по поводу процесса расширения БРИКС из-за Китая
Индия хочет добиться соглашения относительно расширения БРИКС, так как опасается, что Китай и его союзники ее оттеснят на второй план, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал ранее сообщал, что 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС и еще шесть сделали это неофициально.
Как пишет Bloomberg, все нынешние члены БРИКС поддержали концепцию расширения, однако Индия хотела бы, чтобы было достигнуто соглашение о процедуре, передает РИА «Новости». Тем самым Индия хочет получить гарантию, что КНР с союзниками не оттеснят ее на второй план.
Напомним, 15-й саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в городе Дурбан. Москва уверена, что на предстоящем саммите БРИКС ЮАР обеспечит возможность работы делегаций любого уровня, несмотря на действия МУС.
На Украине пообещали нанести удар по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow
Секретарь СНБО Данилов заявил, что ВСУ применят ракеты Storm Shadow для удара по Крымскому мосту
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Украинские войска применят британские ракеты Storm Shadow для удара по Крымскому мосту, когда будут уверены в успехе своих действий, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, подтвердил в эфире телеканала «24».
Данилов уточнил, что места применения ракет украинскими военными являются их стратегией и тактикой, которую ведут ВСУ, передает «Московский комсомолец».
Он добавил, что украинские войска знают, по каким объектам ударить в первую очередь, а по каким «во вторую, в третью, четвертую, пятую». По его словам, свое время придет ко всем объектам, которые будут представлять для них угрозу. Данилов призвал не спешить и тщательно готовиться, особенно в сложных вопросах, чтобы был стопроцентный результат.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что за месяц российские военные произвели перехват 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.
В апреле советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего полуостров будет ждать «тяжелый период деоккупации».
Залужный попросил у США дальнобойные снаряды для контнаступления
Главком ВСУ Залужный рассказал генералу США Милли о планах по наступлению и попросил дальнобойные снаряды
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Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный в ходе телефонного разговора с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли рассказал о планах ВСУ по проведению наступления и попросил поставить Киеву вооружения, в том числе дальнобойные снаряды.
В своем Telegram-канале он указал, что провел телефонный разговор с главой объединенного Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. По его словам, он рассказал главе КНШ ВС США об обстановке на фронте, дальнейших планах ВСУ по ожидаемому наступлению, передает ТАСС.
Залужный указал, что уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов, среди приоритетных потребностей – дальнобойные снаряды. Он также попросил об укреплении противовоздушной обороны (ПВО) Украины за счет дополнительных систем ПВО и возможных поставок истребителей F-16.
Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), который посетил Киев на прошлой неделе, сообщил в интервью американской газете «Политико», что президент Украины Владимир Зеленский и его помощники подробно ознакомили с планами Киева по проведению контрнаступления.
В среду координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Украина планирует перейти в наступление летом и может рассчитывать на поставки дополнительного вооружения из США.
Ранее главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного объявили в России в розыск.
Минобороны обвинило ВВС США в наведении оружия на самолеты ВКС России
В Минобороны обвинили ВВС США в активации систем вооружений американских самолетов при сближении с ВКС России над Сирией
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Пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.
Как подчеркнул офицер Минобороны, продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой «международной коалиции», передает ТАСС.
По словам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии.
Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США пытаются помешать нормализации отношений Дамаска с арабским миром и готовят на своей базе в Сирии боевиков для дестабилизации ситуации в арабской республике.
Бербок объяснила позицию по расширению НАТО «в разгар войны»
Глава МИД Германии Бербок: НАТО не может обсуждать прием новых членов во время конфликта на Украине
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Североатлантический альянс в разгар украинского конфликта не может говорить о вступлении в НАТО новых членов, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Прибыв в Осло на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств государств – членов НАТО, Бербок подчеркнула, что альянс придерживается «политики открытых дверей», давая странам решать, членами какого «оборонительного союза» они хотят быть, передает ТАСС.
По ее словам, присоединение к НАТО Финляндии и скорое вступление в НАТО Швеции говорят о том, что «дверь открыта для государств, которые хотят стать членами этого альянса».
«Одновременно ясно, что в разгар войны мы не можем говорить о вступлении новых членов», – подчеркнула немецкий министр.
В Киеве при этом считают, что именно вступление в НАТО будет способствовать завершению конфликта в стране.
В Кремле подчеркивали, что предотвращение присоединения Украины к Североатлантическому альянсу является одной из целей спецоперации, которую проводит Россия.
Профессор Стэнфордского университета заявил о посещении инопланетянами Земли
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Профессор Стэнфордского университета заявил, что инопланетяне посещали Землю, и, более того, они «все еще здесь», так как эксперты сейчас ведут работу над реверсивным проектированием НЛО, которые совершили аварийную посадку.
Об этом доктор Гарри Нолан заявил на конференции в Манхэттене под названием «Пентагон, внеземной разум и разбившиеся НЛО», пишет издание Daily Mail.
Нолан по поручению ЦРУ расследовал случаи загадочного Гаванского синдрома, который поражал сотрудников посольств по всему миру. Доктор наук проводил эксперименты по анализу материалов, предположительно выброшенных за борт при полетах НЛО.
Ведущему Алексу Клокусу Нолан заявил, что вероятность того, что инопланетяне были на Земле, 100%. Он предположил, что люди видели их ранее, но не заметили в них ничего особенного.
Напомним, в декабре 2013 года в Конгрессе США прошли слушания, на которых конгрессмены вместе с учеными обсудили вопрос существования внеземных цивилизаций.
В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией
Responsible Statecraft: В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с РФ из тысячи страниц секретных военных планов
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В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией, который состоит из тысячи страниц секретных военных планов, сообщил обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.
По имеющимся у автора материала сведениям, участникам саммита НАТО в Вильнюсе предложат одобрить тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет подробно описан сценарий прямого столкновения с Россией, передает РИА «Новости».
Как утверждает Дэвис, постоянные военные представители стран НАТО в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе и другие должностные лица блока подготовили эти документы за закрытыми дверями без какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов.
По мнению автора материала, отсутствие прозрачности долгосрочного военного планирования в НАТО и контроля со стороны общественности создает серьезную проблему на фоне усиления активности альянса после начала конфликта на Украине.
В качестве аргумента обозреватель привел слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который заявил 10 мая о том, что странам альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту.
Напомним, в понедельник начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржехка сообщил о подготовке ВС республики к потенциальному интенсивному конфликту НАТО с Россией.
Российские войска и ФСБ отразили три атаки украинских ДРГ при поддержке танков на Белгородскую область
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Киевский режим в четверг утром планировал совершить атаку в Белгородской области при поддержке танков. Пограничная служба и другие подразделения ФСБ сорвали нападение, заявили в Минобороны.
Украинские террористические формирования до двух мотопехотных рот, усиленных танками, попытались вторгнуться на территорию России в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Атака была предпринята около 3.00 мск.
Российские военные отразили три атаки террористов, авиация ЗВО нанесла 11 ударов по боевикам, ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач, тяжелые огнеметы нанесли два удара.
Нападавшие понесли существенные потери и были отброшены, нарушения госграницы не допущено.
На приграничной территории уничтожено более 30 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и один пикап.
Ранее в мае в Белгородской области действовала другая украинская ДРГ, в регионе вводили режим контртеррористической операции (КТО), при атаке диверсантов пострадали восемь человек.
ФСБ раскрыла разведывательную акцию США через вирус на телефонах Apple
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Сотрудники ФСБ обнаружили разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных телефонах Apple, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Сотрудники ФСБ совместно с ФСО раскрыли разведывательную акцию, которую спецслужбы США организовали при помощи мобильных устройств фирмы Apple. В частности, при обеспечении безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры были обнаружены аномалии, характерные исключительно для пользователей мобильных телефонов Apple.
Так, правоохранители обнаружили на нескольких тысячах устройств ранее неизвестная программа-вирус, использующий предусмотренные производителем программные уязвимости, передает ТАСС.
Заражены были устройства не только с российскими, но и с зарубежными номерами. Этими устройства пользовались сотрудники диппредставительств и посольств в России, в том числе стран Североатлантического альянса и государств постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и Китая.
Юрист предупредила дачников о штрафе за нескошенную за забором траву
Юрист Никонова рассказала об обязанности владельца дачи косить траву с внешней стороны забора
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Собственник загородного участка обязан убирать траву не только на своей территории, но и с внешней стороны – вдоль забора, поскольку это пожароопасно, сказала газете юрист Ульяна Никонова. Она отметила, что если траву не косить, то владелец дачи рискует получить штраф, а в некоторых случаях будет нести даже уголовную ответственность.
«Собственник дачного участка обязан косить траву не только на своей территории, но и скашивать все рядом с забором. Заросший земельный участок как с внутренней, так и с внешней стороны, является основанием для наложения штрафа. Сумма штрафа – от двух до трех тысяч рублей. Это прописано в статье 20 КоАП (Кодекса об административных правонарушениях)», – говорит юрист, председатель президиума координационного совета профсоюза садоводов России Ульяна Никонова.
Она подчеркивает, что такая норма установлена федеральным законом 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Также это регламентирует постановление правительства РФ «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».
«А в случае возникновения пожара по причине того, то владелец участка вовремя не скосил сухую траву на своей или прилежащей территории, ему грозит штраф до пяти тысяч рублей. И даже уголовная ответственность предусмотрена, если пожар повлечет тяжкий вред здоровью или гибель человека», – предупреждает юрист.
Однако никаких критериев высоты травы никакими регламентами не обозначено, продолжает собеседница. Она призывает владельцев загородной недвижимости исходить из разумности и не забывать об ответственности. «Собственникам земельных участков, будь то садовые, дачные, огородные или для ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), я всегда рекомендую в течение летнего периода производить покос травы не реже одного раза в месяц», – советует Никонова.
Также юрист добавила, что владелец земельного участка должен обкашивать свою территорию с внешней стороны на расстоянии как минимум полуметра от его границ. А лучше это расстояние увеличить до одного метра от забора.
Кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая Октябрина Ганичкина рассказала, что дачники сами всегда старательно ухаживают за своими участками, поскольку понимают ответственность и опасность сухой травы. По ее словам, свою территорию и у забора не косят лишь те, кто не приезжает в загородный дом совсем либо приезжает туда несколько раз за лето.
«У нас все косят. Садоводы и огородники делают это не только для пожарной безопасности, но и из-за риска распространения сорняков. Никому же одуванчики на грядке не нужны. Более того, за пределами своей территории многие травят гербицидами борщевик, чтобы он не распространился на участок», – говорит популярная дачница России.
Ранее юристы в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказали о частых спорных моментах при аренде загородной недвижимости на летний период. В том числе уточняется, в каких ситуациях арендатор имеет право собирать урожай с плодовых деревьев и других растений, расположенных на арендуемой территории.