В филиалах фонда «Защитники Отечества» провели мероприятия для детей участников СВО

Во всех региональных филиалах фонда «Защитники Отечества» были организованы мероприятия для детей ветеранов и участников специальной военной операции, приуроченные ко Дню защиты детей. Мероприятия организованы фондом совместно с Комитетом семей воинов Отечества.

В рамках патриотической акции «Мой папа – герой» в филиалах фонда прошла выставка детских рисунков, организованная фондом «Защитники Отечества» совместно с Комитетом семей воинов Отечества, который объединяет общественно активных женщин, занимающихся вопросами поддержки семей военнослужащих.

На своих рисунках дети погибших участников СВО и тех, кто сегодня находится в зоне проведения спецоперации, изобразили своих отцов, старших братьев или матерей, а также нарисовали картины, посвященные российской природе и любви к Родине.

В рамках акции «Привет с фронта!» дети подготовили письма и открытки со словами поддержки для бойцов, а также посмотрели записи ответных видеообращений участников СВО на письма, отправленные ранее. Также в видеообращениях участники СВО поздравляют детей с Днем защиты детей.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что такие мероприятия помогают ветеранам СВО и их семьям чувствовать поддержку и внимание общества.

«Фонд – это в первую очередь про заботу, внимание и поддержку. Мы едины в том, что каждый должен быть окружен заботой, а в российском обществе должно последовательно формироваться чувство гордости за тех людей, которые защищали и сегодня защищают Россию. Такие мероприятия позволяют дарить бойцам и их семьям неподдельные эмоции и сделать так, чтобы никто не чувствовал себя брошенным и забытым», – сказала Цивилева.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова подчеркнула важность обратной связи для участников и ветеранов специальной военной операции и их семей.

«Для того, чтобы регулярно поддерживать участников специальной военной операции и их мам, жен, сестер, детей, важен не формальный подход, а физическое участие, когда есть возможность приехать, сказать важные слова, выяснить, с какими сложностями сталкиваются семьи и какая им нужна помощь», – сказала Белехова.

В Красноярске в филиале фонда прошла встреча в честь Дня защиты детей. В ней участвовали кадеты и дети из разных районов края. Для детей провели экскурсию по филиалу и показали документальный фильм Олеси Шигиной «Отважные».

В Волгограде в первый день работы филиала фонд был организован развлекательно-спортивный квест «Дети героев» – состоялись мастер-классы и спортивные состязания. На мероприятия были приглашены ветераны СВО, дети и родные погибших и действующих участников СВО.

Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» совместно с Комитетом семей воинов Отечества организовали патриотическую площадку в главном детском парке региона — Струковском саду. За несколько часов дети написали 50 писем на фронт. Здесь же можно было ознакомиться с фотовыставкой «Дети героев» и патриотическими рисунками.

В Севастополе в рамках акции «Привет с фронта!» дети поучаствовали в мастер-классе по вырезанию чаек из фетра в знак поддержки участников СВО, а также оставили свои пожелания солдатам. По завершении мастер-класса дети посмотрели записи ответных видеообращений участников СВО на письма, отправленные ранее. Также детям вручили подарки: билеты в кино и сладости.

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Пензе провел спортивное мероприятие ко Дню защиты детей «Этот мир мы дарим детям». В рамках мероприятия для детей ветеранов СВО и тех, кто находится в зоне проведения спецоперации, была организована эстафета, работали зоны активностей с аниматорами, аквагримом, оригами, скалодромом, спортивными площадками ГТО.

Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая и приступили к работе 1 июня.