Заслуженный учитель объяснил, почему детям не стоит проводить все лето на даче

Заслуженный учитель России Ямбург рассказал, чем должны заниматься дети на летних каникулах

Во время летних каникул очень важно соблюдать баланс – с одной стороны, не нагружать ребенка, но в то же время не давать ему разлениться, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург, комментируя совет детского омбудсмена Москвы не отправлять школьников на все лето на дачу.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская посоветовала родителям школьников не отправлять своих детей на все лето на дачу, поскольку им также важно культурно развиваться: читать заданные на лето книги, смотреть на основе них фильмы, ходить на экскурсии, в театры или музеи. Кроме того, отдых в загородном доме должен сопровождаться определенным режимом дня.



«Универсальных рецептов проведения летних школьных каникул нет и быть не может. Для кого-то, учитывая занятость родителей, общение с детьми на даче, где есть родственники, это здорово. А для других это довольно скучно. И, опять же, каждый родитель должен подобрать своему ребенку индивидуальную программу на лето, чтобы был и спорт, и умственные нагрузки – чтение, в том числе внеклассное, различная культурная программа. А если нет возможности водить ребенка по музеям, уже давно все придумано на дистанционном уровне», – говорит Ямбург.

Во время летних каникул очень важно соблюдать баланс – с одной стороны, не нагружать ребенка, но в то же время не давать ему разлениться, продолжает собеседник. В противном случае, школьник либо не отдохнет перед началом занятий, либо наоборот – выпадет из режима и все забудет за лето.

«Опять же, существуют разные экспедиции, походы и так далее. Там дети реально включаются, получают новые навыки и знания, учатся работать в команде – все это тоже важно. Вот у моих ребят сейчас будет две экспедиции. Первая группа отправится по Волге на пароходах, а другая – на Крайний Север идет, это художники, они будут рисовать. И с ними, между прочим, также идут родители», – рассказывает педагог.

Он подчеркивает, что мамы и папы тоже играют важную роль в отдыхе и развитии школьников. Поэтому, если у них есть такая возможность, то необходимо выбираться куда-то вместе с детьми. Так их летний отдых будет одновременно расслабляющим и культурно развивающим.

«Есть разные способы обогащения. Поэтому «мамы всякие нужны, папы разные важны». Идеальной пропорции для летних каникул школьника нет. Для каждого ребенка она индивидуальная, но должно и то, и другое быть», – заключил Ямбург.

Ранее специалисты российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХигС) предложили сократить российским школьникам летние каникулы, которые по сравнению с другими школами стран мира самые длинные. По их словам, в этот период наблюдается высокий детский травматизм и смертность.