«Движение первых» назвали законодателем мод в молодежной политике

Член совета РДДМ Майоров назвал фестиваль «Движение первых» отличным мотиватором для молодежи

Разнообразие проектов «Движения первых», а также доступ к лучшим спикерам страны помогают нашей молодежи занимать проактивную позицию и быть полноценными акторами гражданского общества, сказал газете ВЗГЛЯД член совета РДДМ Арсений Майоров. Ранее в Москве в День защиты детей отрылся всероссийский фестиваль «Движение первых».

«Как отметил президент в сегодняшнем видеообращении к участникам фестиваля, РДДМ растет и развивается, охватывая всю страну. Главные площадки мероприятия были открыты в 12 крупных городах России. Важно, что такая значимая дата, как День защиты детей, отмечается масштабным мероприятием, в котором могут принять участие все желающие», – рассказал член научно-методического совета РДДМ «Движение первых» Арсений Майоров.

«Насыщенная программа, возможность общения, доступ к презентациям проектов РДДМ и лучшим спикерам – это отличный мотиватор для нашей молодежи занимать проактивную гражданскую позицию и участвовать в активностях движения. Очень ценно, когда яркость и радость праздничной атмосферы сочетается с ценными и важными делами и знакомствами», – заметил собеседник.

«РДДМ как крупнейшее профильное движение во многом является законодателем мод с точки зрения популяризации тех или иных активностей детей и молодежи. В моем представлении, учитывая объявленное годом ранее Десятилетие науки и технологий, важный акцент приобретает всероссийский проект РДДМ «Волонтеры науки», – добавил эксперт.

«Мне импонирует, что существует активность, подразумевающая совместную работу ученых и общественности для решения важных научных проблем. И, конечно, это крайне важный вопрос для популяризации науки и образования как сфер будущей профессиональной жизни молодого поколения. Думаю, неслучайно Путин в своем обращении выделил это направление как одно из приоритетных», – резюмировал Майоров.

В понедельник президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к участникам фестиваля «Движение первых». Глава государства поздравил школьников, родителей и учителей с Международным днем защиты детей и подчеркнул, что именно им предстоит создавать будущее России.

«Уверен, что фестиваль станет ярким праздником, поможет вам включиться в интересные творческие проекты «Движения первых», в том числе во время начинающихся летних каникул. Возможностей для этого очень много. Вы сможете стать волонтерами науки или научиться создавать роботов, войти в команду игры «Зарница» в ее современном, обновленном варианте или же присоединиться к юннатам», – детализировал президент.

Всероссийский фестиваль проводится 1 – 2 июня Российским движением детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Мероприятия проходят в Москве, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске, а также на территории арт-кластера «Таврида», образовательного центра «Машук» и мастерской управления «Сенеж». На ВДНХ в четверг прошла торжественная церемония открытия и запуск проекта «Университетские смены».

