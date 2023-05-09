Премьер Грузии почтил память павших в Великой Отечественной войне

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 9 мая почтил память павших в Великой Отечественной войне в тбилисском Парке культуры и отдыха ветеранов, возложив венок к бюсту Мелитона Кантария, который вместе с Михаилом Егоровым водрузил знамя Победы над рейхстагом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Поздравляю наших героических ветеранов с сегодняшним днем нашей победы над величайшим злом – фашизмом», – сказал он.

По его словам, вклад Грузии и ее уроженцев в победу является «бесценным».

«700 тыс/ представителей Грузии участвовали в этой войне, и более половины из них отдали жизни за идею победы над фашизмом», – сказал Ираклий Гарибашвили.

«Поэтому преклоняюсь перед памятью павших и говорю спасибо нашим ветеранам – героям от имени правительства Грузии», – сказал он.

В Грузии в живых осталось 116 ветеранов ВОВ. Правительство выделило им к празднику по 1 тыс. лари (примерно 400 долларов).