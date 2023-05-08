Боррель: Конфликт на Украине обнажил разногласия Запада с другими частями мира

Конфликт на Украине показал, что разрыв между Западом и другими странами «выходит за рамки войны», написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.

По его словам, раскол произошел из-за глубокого разочарования и «неправильного управления глобализацией со стороны Запада после окончания холодной войны», передает РИА «Новости».

Также Боррель считает, что раскол будет усугубляться и даже может превратиться в пропасть. При этом он утверждает, что конфликт на Украине воссоединил трансатлантический альянс.

Ранее Боррель заявил, что единственным мирным планом по ситуации на Украине является план президента этой страны Владимира Зеленского.