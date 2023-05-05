Боррель принизил значение мирного плана Китая по Украине

Боррель: ЕС рассматривает только мирный план Зеленского, не считает серьезным план Китая

Единственным мирным планом по ситуации на Украине является план президента этой страны Владимира Зеленского, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Боррель заявил при этом, что считает инициативу Китая «просто набором благих пожеланий». Он призвал «смотреть реально» и «поддерживать военные усилия Украины», передает ТАСС.

В Кремле, напротив, отмечали, что Китай обладает значительным посредническим потенциалом, но ситуация с Украиной пока сложная.

Глава внешнеполитической службы ЕС также заявил, что чувствует себя не дипломатом, а министром обороны Европейского союза. Он признался, что никогда не думал, что будет «считать снаряды».

Также Боррель заявил, что конфликт «не должен закончиться капитуляцией Украины» и выходом российских сил к границам Европы.

Он добавил, что сейчас «не время» для разговоров о мире на Украине, «время для поддержки военной победы».

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия пока не видит никаких перспектив для переговоров с Украиной.