Боррель принизил значение мирного плана Китая по Украине

|
5 мая, пятница | Последнее обновление — 13:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Совфеде заявили о бандитизме украинских дипломатов
Разделы
Польша хочет стать великой державой и «освоить» Украину. Однако присоединять к себе ее западные области она едва ли станет. Разве что на Львов поляки могут позариться. Их главная цель – создать свою сферу влияния на пространстве трех морей и не допустить создания протяженной границы с Россией.
Подробности...
В Бразилии разворачивается прекрасная история про то, как победившие «демократы» собираются посадить экс-президента страны с 200 млн жителей за несоблюдение ковидных правил.
Подробности...
Удивительно, но почти никто не вспомнил Матиаса Руста, гражданина ФРГ, который 28 мая 1987 года на легкомоторном спортивном самолете «Сессна» приземлился в самом центре Москвы, рядом с Кремлем.
Подробности...
Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
Подробности...
2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
Подробности...
В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Боррель принизил значение мирного плана Китая по Украине
Боррель: ЕС рассматривает только мирный план Зеленского, не считает серьезным план Китая
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Единственным мирным планом по ситуации на Украине является план президента этой страны Владимира Зеленского, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил при этом, что считает инициативу Китая «просто набором благих пожеланий». Он призвал «смотреть реально» и «поддерживать военные усилия Украины», передает ТАСС.
В Кремле, напротив, отмечали, что Китай обладает значительным посредническим потенциалом, но ситуация с Украиной пока сложная.
Глава внешнеполитической службы ЕС также заявил, что чувствует себя не дипломатом, а министром обороны Европейского союза. Он признался, что никогда не думал, что будет «считать снаряды».
Также Боррель заявил, что конфликт «не должен закончиться капитуляцией Украины» и выходом российских сил к границам Европы.
Он добавил, что сейчас «не время» для разговоров о мире на Украине, «время для поддержки военной победы».
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия пока не видит никаких перспектив для переговоров с Украиной.
Россия нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов ВСУ
Российской авиацией нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов украинских войск
|
|
Российской оперативно-тактической авиацией нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов вооруженных сил Украины в Черниговской области, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.
Удар нанесен в районе населенного пункта Лизуновка, где также были сосредоточены личный состав, вооружения и военная техника 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады украинской территориальной обороны, передает РИА «Новости».
Кроме того, на Купянском направлении выявлены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Сорваны четыре попытки ротации украинских подразделений в районе Каменки, Новомлынска, Тиньковки и Стельмаховки, сообщил Зыбинский.
В свою очередь начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что на Александро-Калиновском направлении российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ и до десяти украинских военных у Очеретино. Кроме того, нанесен удар по скоплению вооружения и военной техники ВСУ у Авдеевки. На Лисичанском направлении у населенного пункта Белогоровка уничтожены 120-миллиметровый миномет и один автомобиль противника, передает ТАСС.
Минобороны России показало в Telegram боевую работу расчета зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» Западного военного округа в зоне проведения спецоперации.
Также были продемонстрированы кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28н ВКС России. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ.
Напомним, накануне сообщалось, что группировка войск «Запад» за сутки уничтожила три диверсионные разведгруппы на Купянском направлении, также она сорвала попытку ротации войск противника.
Украинский депутат напал на российского дипломата в кулуарах заседания ПАЧЭС в Анкаре
Украинский депутат напал на секретаря российской делегации Ставицкого в ходе ПАЧЭС в Анкаре
|
|
Член украинской делегации, участвующей в заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре, напал на секретаря делегации России Валерия Ставицкого, пострадавшему оказывается помощь.
Источник ТАСС сообщил, что инцидент произошел в коридорах гостиницы, где проходит заседание ассамблеи. В посольстве России заявили, что пострадавшему оказывается необходимая помощь, на место прибыл консул и врач.
Ранее украинская делегация пыталась устроить провокацию во время выступления России в ходе ПАЧЭС в Анкаре. Депутаты Верховной рады хотели сорвать выступление главы российской делегации Ольги Тимофеевой, передает РИА «Новости».
Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сравнил с зоопарком поведение Киева в ПАЧЭС, предположив, что Украина, видимо, считает, что имеет индульгенцию на политическую клоунаду и бескультурие.
Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав входят делегации парламентов 13 государств , в числе которых и Украина.
Киев отправил на конкурс в Италию девочку, чтобы та отказалась петь «из-за России»
Украинская исполнительница София Самолюк отказалась петь на детском конкурсе в Италии «из-за России»
Украина направила на детский конкурс Sanremo Junior 2023 в Италию 13-летнюю Софию Самолюк, чтобы та отказалась выступать. Самолюк заявила, что не будет петь из-за участия в конкурсе россиянина Кирилла Ежова.
Как утверждают украинские СМИ, организаторы Sanremo Junior (проводится под эгидой ЮНИСЕФ) заранее якобы не предупредили украинскую сторону о том, что в конкурсе участвует россиянин. Самолюк вышла на сцену, но вместо исполнения песни зачитала с листа на английском заявление, что отказывается выступать из-за участия россиян, а также выразила надежду, что в 2024 году Россия не будет участвовать в конкурсе.
Напомним, министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.
Украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar над Киевом
В интернете опубликовано видео уничтожения украинскими войсками собственного беспилотника Bayraktar над Киевом
|
|
Украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2 над Киевом, видеозапись уничтожения БПЛА опубликована в интернете, сообщают военкоры. Командование воздушных сил Украины подтвердило уничтожение собственного беспилотника.
Как сообщают «Военкоры Русской весны», в Bayraktar попала зенитная ракета ВСУ. В результате падения дрона начался пожар в четырехэтажном здании, «разрушены конструкции здания на площади 150 кв. м». Позднее стало известно, что обломки БПЛА упали на здание торгово-офисного центра, пострадавших нет.
Высказывались предположения, что сбит был российский БПЛА «Корсар» или «Форпост», но у «Форпоста» совсем другой хвост». Кроме того, Bayraktar «имеет характерные очертания, в том числе плавные переходы от корпуса к крыльям, в то время как у «Корсара» там прямой угол», у российского БПЛА «убирающиеся шасси». Также у сбитого беспилотника «отчетливо видны» четыре точки подвески под вооружение и три пропеллера – признаки Bayraktar.
Позднее командование воздушных сил Украины подтвердило, что Bayraktar TB2 «во время планового полета потерял управление», в связи с чем было принято решение о его уничтожении. Украинская сторона предполагает, что имела место техническая неисправность, передает РИА «Новости».
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах после падения беспилотников в Соломенском и Печерском районах украинской столицы. По его информации, в Соломенском районе горело четырехэтажное нежилое здание.
Напомним, СМИ сообщали о взрывах в Киеве. В городе и области была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что очевидцы заметили неопознанные дроны над центром города.
Арестован мэр Одессы Труханов
Мэра Одессы Труханова арестовали по делу о бюджетных махинациях
Одесского мэра Геннадия Труханова арестовали по подозрению в неправомерном обращении с бюджетными средствами, такое решение вынес украинский Высший антикоррупционный суд (ВАКС), заявили в Центре противодействия коррупции.
Труханова обвиняют в завладении бюджетными средствами при закупках здания завода «Краян» по завышенной цене, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение центра.
Так, главу города подозревают в хищении почти 2,5 млн долларов (более 92 млн гривен) в ходе этой сделки.
Прокурор запросил у суда применить к Труханову арест с залогом в 30 млн 866 тыс. гривен (свыше 800 тыс. долларов). Ходатайство удовлетворено частично с залогом в размере свыше 30 млн гривен (более 800 тыс. долларов). Залог необходимо внести в течение пяти дней.
Также главе города полагается носить электронный браслет, не общаться со свидетелями, сообщать о смене работы, места жительства и появляться по вызову суда. Мэру запрещено выезжать с Украины без разрешения суда.
В октябре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский поручал МВД и СБУ проверить Труханова на «пророссийские взгляды».
В Росэнергоатоме предупредили об угрозе затопления территории Запорожской АЭС
Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа указал на угрозу затопления территории ЗАЭС в случае прорыва Каховской дамбы
|
|
Возможный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище приведет к затоплению территории Запорожской АЭС, сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Карчаа указал, что прорыв дамбы создает угрозу для Энергодара и АЭС – «будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки», в результате чего возникнут «функциональные проблемы для эксплуатации» АЭС, а также «риски для ядерной безопасности», передает ТАСС.
Кроме того, как указал Карчаа, окажутся затоплены не менее трех крупных населенных пунктов: Каменка-Днепровская, Благовещенка и Водяное. Он заявил, что либо украинская сторона прекращает обстрелы и не мешает ремонтировать поврежденные их артиллерией перекрытия дамбы, либо придется проводить эвакуацию местного населения – в указанных населенных пунктах проживает 15–18 тыс. человек.
В свою очередь Владимир Леонтьев, глава Новой Каховки, рядом с которой расположена Каховская ГЭС, обеспечивающая регулирование стока Днепра, заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище на Днепре начнет падать в ближайшую неделю. Он отметил, что если бы не украинские обстрелы и вызванные ими повреждения, «можно было бы более эффективно и оперативно регулировать уровень воды». По его словам, угрозы затопления населенных пунктов в Херсонской области нет.
Напомним, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Побит антирекорд, который был зафиксирован зимой. Вода поднялась до 17 м, на 2,5 м выше нормы.
Кеннеди предложил представить реакцию США на атаку БПЛА на Капитолий
Кандидат в президенты США Кеннеди-младший предложил представить ответ Вашингтона на атаку БПЛА на Капитолий
Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, который претендует на пост главы американского государства, предложил представить «ответ» США, если бы поддерживаемые Россией силы попытались нанести удар беспилотниками по Капитолию.
Кеннеди-младший в Twitter (соцсеть заблокирована в России) призвал остановить «безумные попытки эскалации». Он призвал прислушаться к словам Джона Кеннеди, который указывал, что не следует «заставлять Россию выбирать между национальным унижением и ядерной войной».
Напомним, системы радиолокационной борьбы вывели из строя беспилотники, с помощью которых киевский режим пытался атаковать Кремль.
Кеннеди-младший намерен побороться с действующим президентом США Джо Байденом за право стать кандидатом от Демпартии США на выборах главы государства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пескова спросили о заявлении Пригожина про Артемовск
Песков не стал комментировать заявление Пригожина про Артемовск
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что видел в СМИ, но не станет комментировать заявление основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина про Артемовск.
Песков отметил, что это касается хода специальной военной операции, передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу Пригожин, чье обращение опубликовала его пресс-служба, сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» 10 мая передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны. Он пояснил, что до 9 мая подразделения ЧВК будут оставаться на позициях в Артемовске, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны».
На Украине ранее заявили, что интенсивность боев в Артемовске сейчас достигла пика с начала года.
Кирби: Запад сделал все возможное для подготовки контрнаступления ВСУ
|
|
Запад в вопросе поставок оружия сделал все, чтобы помочь подготовить попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Он рассказал, что Киеву передано порядка 98% оружия и военной техники, которую тот запрашивал для подготовки «наступательных операций весной», в том числе «бронетехнику, артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы», передает ТАСС.
Кирби отметил, что Киев самостоятельно принимает решение о том, когда пытаться переходить в контрнаступление.
Ранее стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.
Напомним, накануне была отражена атака украинских войск в Запорожской области в районе Орехова, противник с потерями отступил на исходные позиции. Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин предположил, что вооруженные силы Украины начали контрнаступление с большим количеством людей и техники.
Бельгия для помощи Украине использовала доходы от замороженных российских активов
Бельгия отправила на военную помощь Украине 200 млн евро доходов от замороженных российских активов
|
|
Бельгия отправила на военную помощь Украины и поддержку беженцев 200 млн евро доходов с замороженных в стране российских активов, в планах потратить все 180 млрд активов Центробанка России, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в Нидерландах на встрече с Владимиром Зеленским.
Де Кроо отметил, что Бельгия совместно с ЕК изучает возможность потратить на поддержку Украины все замороженные российские активы в Бельгии. Речь идет о 180 млрд евро активов Центробанка, передает ТАСС.
Как считает Де Кроо, Бельгия считает обоснованным и с экономической и с моральной точки зрения использовать российские активы для Украины. Кроме того, он призвал «наносить удары по России умным и эффективным способом».
Премьер Бельгии поблагодарил главу правительства Нидерландов Марка Рютте за приглашение на встречу с Зеленским.
Ранее Бельгия пообещала новый пакет военной помощи Украине.
Напомним, Бельгия получила дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных активов России на 250 млрд евро, размещенных на площадке Euroclear.
Захарова: Зеленский бредит о ядерной бомбе
Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев хочет сделать украинский конфликт последним в мире, являются бредом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Наркоман бредит о ядерной бомбе», – написала она в Telegram.
Ранее Зеленский предложил создать в Гааге якобы необходимый «международный трибунал против России».
В Италии осудили попытку атаки БПЛА на Кремль
Любое военное действие, включая попытки удара при помощи беспилотников по Кремлю, не служит мирному урегулированию на Украине, считает вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, об этом он сообщил на полях проходящей во Флоренции конференции The State of the Union.
Кроме того, он подчеркнул необходимость достижения прекращения огня и мира, при этом, по словам министра, мир должен быть в интересах Украины, передает ТАСС.
Он также отметил недопустимость роста эскалации.
В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Москва заявила, что оставляет за собой право принять ответные меры, где и когда посчитает нужным.
Орбан назвал сказочной ситуацию, при которой Россия «смирится с военным поражением»
Премьер Венгрии Орбан назвал нереальной ситуацию, при которой Россия проиграет и смирится с военным поражением
|
|
Ситуация, при которой Россию победят и она смирится с военным поражением, возможна только в сказке, русский народ не будет молча смотреть, как уничтожают его политическую систему, считает глава венгерского правительства Виктор Орбан.
Орбан заявил, что не может представить ситуацию, в которой кто-то может победить ядерную державу. По его словам, только те, кто до сих пор не повзрослел, могут считать, что «русский народ будет молча мириться с военным поражением, сложа руки смотреть, как уничтожают его политическую систему, … организовывают атаку беспилотников над Красной площадью», передает РИА «Новости».
«Так бывает только в сказке, а в реальности это невозможно», – сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
При этом политик уверен, что в конфликте на Украине победивших не будет, а будут только проигравшие. Орбан объяснил, что Киев финансируется и получает вооружение от стран Североатлантического альянса – а значит, зависит от них. И хотя, добавил Орбан, очень сложно победить современные системы вооружения Запада и почти неограниченные финансы США, зато население и армия России намного больше, история оружейного производства объемнее, а ядерный арсенал самый большой в мире.
Ранее Орбан заявил, что Украина в финансовом вопросе уже является несуществующей страной, конфликт прекратится после того, как США и Европа перестанут ее содержать.
ЮАР разрешила российскому самолету посадку на военной базе вопреки санкциям США
ЮАР разрешила находящемуся под санкциями США российскому самолету приземлиться на военной базе
Власти ЮАР на прошлой неделе разрешили российскому грузовому самолету, на который наложены санкции США, приземлиться на авиабазе недалеко от столицы Претории, что может еще больше усилить напряженность в отношениях с Вашингтоном.
По словам американских официальных лиц, самолет перевозил оружие для российских военных. Между тем в министерстве обороны ЮАР настаивают, что самолет доставил дипломатическую почту для российского посольства. В то же время официальные власти ЮАР отказались сообщить, что именно было загружено и выгружено из лайнера, пишет New York Times.
Решение Южной Африки позволить самолету приземлиться противоречит попыткам США изолировать Россию из-за спецоперации на Украине. Хотя ЮАР не связана санкциями Вашингтона, инцидент «усугубит и без того напряженные отношения с США», считает исследователь отношений России и Африки в Южноафриканском институте международных отношений Стивен Грузд.
Он уточнил, что хотя ЮАР объявила о нейтралитете в конфликте России и Украины, на деле ее внешняя политика все больше склоняется в сторону Москвы.
ЮАР в августе готовит саммит БРИКС, который пройдет в очном формате в городе Дурбан. Приглашения были направлены всем главам стран объединения, в том числе России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что решение о поездке Путина на саммит еще не принято.
Вашингтон: США могут никогда не установить обстоятельства атаки дронов на Кремль
|
|
США пытаются установить, что конкретно произошло, но могут так и не установить обстоятельства атаки беспилотниками Кремля, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Кирби заявил, что США пытаются наилучшим образом установить все обстоятельства атаки на Кремль, но допускают, что никогда в полной мере не поймут, что случилось, передает РИА «Новости».
Ранее Кирби опроверг «закулисные контакты» с Москвой из-за атаки беспилотниками Кремля.
До этого Джон Кирби отметил, что Вашингтон не поощряет Украину наносить удары по территории России. Кроме того, он подчеркнул, что Штаты не имеют никакого отношения к произошедшему инциденту.
Подобные заявления США и Украины пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютно смехотворными». По его словам, в Москве прекрасно осведомлены о том, что все цели ВСУ выбирают под диктовку Белого дома.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему Киев открестился от атаки на Кремль.
|
|