МИД назвал ответственных за покушение на Прилепина

МИД: Ответственность за покушение на Захара Прилепина лежит на руководстве Украины и Западе

МИД возложил на руководство Украины и Запад ответственность за подрыв автомобиля, в результате которого получил ранения писатель Захар Прилепин и погиб его водитель Александр Шубин.

Согласно заявлению в Telegram-канале МИД России, теракт против Прилепина это очередное проявление того системного подхода к устранению идейных оппонентов, который стараниями Вашингтона активно насаждался на Украине.

В МИД отметили, что ответственность за этот и другие теракты лежит не только на украинских властях, но в первую очередь на их кураторах – США, а отсутствие осуждения очередного теракта со стороны Вашингтона является саморазоблачительным для американских властей, подчеркнули в дипведомстве.

Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель. Возбуждено дело по статье «Теракт».

Задержаны два подозреваемых, один из них дал признательные показания о том, что был завербован спецслужбами Украины.