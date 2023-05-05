Месси извинился за отъезд в Саудовскую Аравию

Лазарева пожаловалась на разлюбивших ее российских зрителей

Актриса Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ), покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине, в интернет-эфире с певицей Лаймой Вайкуле пожаловалась на то, что российские зрители, которые некогда аплодировали на концертах, разлюбили ее.

«Как это? Как это вообще получилось? Как мы к этому пришли? Где я была? Почему мы…? Мы же с тобой людей хорошими делали. И они вдруг такие: «А мы вообще не такие, как вы». Как у вас на концертах сидели: «Ой, мы вас любим», – и идут к тебе с ножом в горло. Это что были за внутренние нравственные законы? Куда они сейчас делись?» – недоумевает Лазарева.

Вайкуле согласилась с Лазаревой, отметив, что молодые 20-летние люди родились свободными, а ее поколение было «рабами». Она добавила, что «лучших из лучших 100 лет вырезали», поэтому в результате «получилось то, что получилось».

Лазарева с этой позицией согласилась, отметив: «Это как собак из помета вынимают, злых, агрессивных, а тут наоборот».

Напомним, Лазарева переехала в Испанию, откуда жаловалась на отсутствие рабочих предложений.

Вайкуле в прошлом году вышла на сцену с флагом Украины, заявив, что ее позиция понятна. Она заявляла также, что вместе с Аллой Пугачевой она своими трудами якобы приносила большой доход Советскому Союзу, позволяя «содержать» страну. Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила подумать на тему, кто содержал самих артисток, покупал пластинки, строил заводы и запускал ракеты в космос.