Россиян предупредили о представляющихся сотрудниками ЦБ мошенниках

Банк России получил 2 тыс. жалоб на мошенников, представляющихся его сотрудниками

В Банке России сообщили об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками Центробанка, регулятор получил уже около 2 тыс. подобных жалоб.

Как указали в регуляторе, злоумышленники стали чаще применять мошеннические схемы, в которых упоминается Банк России. В частности, в Центробанк поступило около 2 тыс. обращений от граждан, которые столкнулись с попытками хищения средств таким способом или пострадали из-за подобных мошеннических схем, передает ТАСС со ссылкой на Банк России.



На этом фоне регулятор напомнил, что не работает с физическими лицами напрямую, не ведет их счета и не звонит на личные телефоны. Также работники ЦБ не направляют клиентам копии своих документов. В Банке России попросили граждан не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам.

В апреле силовики пресекли деятельность в Москве мошеннических кол-центров, действовавших в интересах ВСУ. До этого в Бердянске раскрыли сеть кол-центров мошенников, в которой были данные 20 млн россиян.