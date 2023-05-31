МВД объявило в розыск экс-министров обороны и экс-главу генштаба Украины

МВД России объявило в розыск экс-министров обороны Украины Полторака и Гелетея и экс-главу генштаба ВСУ Муженко

Бывших руководителей украинского минобороны Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также бывшего главу генштаба ВСУ Виктора Муженко объявило в розыск российское МВД, их обвиняют в геноциде мирных жителей в Донбассе.

В базе данных розыска МВД России появились карточки Полторака, Гелетея и Муженко, по какой именно статье Уголовного кодекса они разыскиваются, не сообщается, передает ТАСС.

В мае 2022 года глава СК Александр Бастрыкин отмечал, что Полторак и Гелетей – фигуранты уголовных дел по обстрелам мирного населения в Донбассе.

Также обвиняемым по делу о геноциде жителей Донбасса является бывший глава генштаба ВСУ Муженко.