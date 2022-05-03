Бастрыкин раскрыл число подозреваемых в военных преступлениях на Украине и в Донбассе

Российские следователи считают фигурантами дел по событиям на Украине и в Донбассе почти 300 человек, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Всего насчитывается 287 фигурантов дел, почти половине из них предъявлены обвинения, заявил председатель СК в интервью RT.

Он указал, что в их числе – бывшие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и губернатор Днепропетровской области Украины Игорь Коломойский, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, бывшие министры обороны Валерий Гелетей и Степан Полторак, первый заместитель и заместители министра обороны Иван Руснак и другие.

Большая часть преступлений – это обстрелы мирного населения из артиллерии, тактических ракетных комплексов, минометов и стрелкового оружия, сказал Бастрыкин.

Такие действия следствием квалифицируются как «жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещённых средств и методов и даже как геноцид».

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить данные украинских националистов, которые причастны к совершению жестокого преступления в отношении российского военнослужащего.