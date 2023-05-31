В США спрогнозировали контакт с инопланетянами в этом десятилетии

Американский профессор Стэнфорда Нолан сообщил о присутствии инопланетян на Земле

Инопланетяне посещали Землю и до сих пор находятся здесь, заявил на тематической конференции в Нью-Йорке профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан.

По словам ученого, существует стопроцентная вероятность того факта, что пришельцы бывали на нашей планете, есть предположение, что люди встречали их раньше, но, как жители южноамериканских племен, которые впервые увидели испанские корабли, не заметили в этом ничего необычного, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

«Они как бы появляются и выжидают – кто достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных?» – предположил ученый.

Нолан добавил, что присутствовал на слушаниях по внеземной жизни в конгрессе США, где рассказал о существовании людей, занимающихся «программами обратного проектирования сбитых летательных аппаратов». Как считает ученый, даже небольшой кусочек знаний, полученный в результате этих исследований, может привести к настоящей технической революции.

Кроме того, издание отмечает, что ЦРУ уже привлекало Нолана для расследования «гаванского синдрома», а также анализа «материалов, предположительно оставленных НЛО».

Отмечается, что группа ученых из Калифорнийского университета выдвинула гипотезу, что пришельцы могут «вступить в контакт» с Землей уже в 2029 году.

Ранее директор управления Пентагона по изучению аномальных явлений Шон Киркпатрик заявил, что беспилотники США MQ-9 Reaper дважды встречались, предположительно, с неопознанными летательными объектами.