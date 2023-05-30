НАТО решило направить дополнительный батальон в Косово

НАТО направит дополнительный батальон в Косово на поддержку уже расквартированных там сил

НАТО направит дополнительный многонациональный батальон в Косово на поддержку расквартированных на месте Сил НАТО (СДК). Об этом сообщается в заявлении командования союзных объединенных сил альянса в Неаполе.

По сообщению альянса, в связи с недавними беспорядками и ранением 30 бойцов СДК НАТО вынесло распоряжение для развертывания оперативных резервных сил на Западных Балканах, еще один многонациональный батальон получил приказ о повышении готовности, чтобы в случае необходимости усилить действующие подразделения, передает ТАСС.

Напомним, ситуация на севере Косово и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками. НАТО заявило о «неспровоцированных нападениях» сербов на силы KFOR в Косово. Позже президент Сербии Александр Вучич привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности и отменил поездку в Братиславу.