Эксперт: Среди российской молодежи царит дух патриотизма

Советник руководителя Росмолодежи Литвиненко рассказал о помощи молодежного движения России участникам СВО

«Ребята по всей стране делают своими руками, то, что необходимо бойцам – маскировочные сети, окопные свечи и многое другое. Эта помощь каждый день уходит на передовую большими партиями», – сказал газете ВЗГЛЯД советник руководителя Росмолодежи Егор Литвиненко на мероприятиях по подготовке V форума молодых политологов «Дигория».

«Работа с молодежью – одно из приоритетных направлений «Дигории» и наша профильная тематика. Поэтому, мы можем сделать выводы о том, какие настроения преобладают среди молодых людей на фоне последних глобальных изменений в России и в мире. В первую очередь, могу сказать: мы видим очень сильную консолидацию молодежи вокруг всего, что связано со специальной военной операцией», – отметил советник руководителя Росмолодежи Егор Литвиненко.

По его словам, волонтеры каждый день находятся в коммуникации с семьями военнослужащих, помогают бойцам СВО. «Эта сопричастность формирует наше будущее поколение, показывает очень хороший пример всем другим, в том числе зарубежному сообществу, того, какие у нас ответственные молодые ребята. Среди российской молодежи царит дух патриотизма», – подчеркнул собеседник.

«Многие видели, что волонтерское сообщество поддержало флешмоб, который запустил ветеран Великой отечественной войны Николай Имчук. В интервью он выступил с поддержкой наших бойцов и символизировал эту поддержку рукопожатием. К флешмобу подключается фанатское сообщество на всех форумах и в удаленных регионах нашей страны», – добавил Литвиненко.

По его словам, молодежь также активно участвует в сборе гуманитарной помощи. «Ребята по всей стране делают своими руками, то, что необходимо бойцам – маскировочные сети, окопные свечи и многое другое. Эта помощь каждый день уходит на передовую большими партиями. Сейчас все молодежное сообщество сконцентрировано на том, чтобы всецело помочь нашим ребятам в СВО», – подчеркнул Литвиненко.

В свою очередь, директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), председатель оргкомитета национальной премии «Дигория» Анна Федулкина отметила: молодежь демонстрирует желание что-то менять и жить в правильном мире. «Молодежь не просто ждет, а она вовлекается в это, сама меняет что-то. Это очень замечательно, что у нас такие ребята. И это хорошо, что на форуме «Дигория» мы объединяем их в экспертные клубы», – указала она.

«Экспертный совет премии «Дигория» возглавляет начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев. Основная цель премии – выявление лучших специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической отрасли. Мы стараемся обращать внимание на проекты, которые уже приносят пользу и имеют большие перспективы для развития», – пояснила собеседница.

Во вторник в Москве прошла пресс-конференция, посвященная V юбилейному форуму молодых политологов и церемонии награждения лауреатов III Национальной премии «Дигория». Сам форум пройдет с 9 по 15 июля в Нижнем Новгороде – Молодежной столице России 2023 года.

Ключевой задачей форума станет подготовка пула молодых специалистов, способных самостоятельно вести социальные исследования и общественно-политические проекты. Эксперты отберут тех, кто предлагает нетривиальные решения актуальных политических вызовов с учетом ценностей нашего общества.

На пресс-конференции также представили комплексную платформу для молодых специалистов социально-гуманитарного профиля и практиков общественно-политической сферы.