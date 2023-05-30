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Эксперт: Среди российской молодежи царит дух патриотизма
Советник руководителя Росмолодежи Литвиненко рассказал о помощи молодежного движения России участникам СВО
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«Ребята по всей стране делают своими руками, то, что необходимо бойцам – маскировочные сети, окопные свечи и многое другое. Эта помощь каждый день уходит на передовую большими партиями», – сказал газете ВЗГЛЯД советник руководителя Росмолодежи Егор Литвиненко на мероприятиях по подготовке V форума молодых политологов «Дигория».
«Работа с молодежью – одно из приоритетных направлений «Дигории» и наша профильная тематика. Поэтому, мы можем сделать выводы о том, какие настроения преобладают среди молодых людей на фоне последних глобальных изменений в России и в мире. В первую очередь, могу сказать: мы видим очень сильную консолидацию молодежи вокруг всего, что связано со специальной военной операцией», – отметил советник руководителя Росмолодежи Егор Литвиненко.
По его словам, волонтеры каждый день находятся в коммуникации с семьями военнослужащих, помогают бойцам СВО. «Эта сопричастность формирует наше будущее поколение, показывает очень хороший пример всем другим, в том числе зарубежному сообществу, того, какие у нас ответственные молодые ребята. Среди российской молодежи царит дух патриотизма», – подчеркнул собеседник.
«Многие видели, что волонтерское сообщество поддержало флешмоб, который запустил ветеран Великой отечественной войны Николай Имчук. В интервью он выступил с поддержкой наших бойцов и символизировал эту поддержку рукопожатием. К флешмобу подключается фанатское сообщество на всех форумах и в удаленных регионах нашей страны», – добавил Литвиненко.
По его словам, молодежь также активно участвует в сборе гуманитарной помощи. «Ребята по всей стране делают своими руками, то, что необходимо бойцам – маскировочные сети, окопные свечи и многое другое. Эта помощь каждый день уходит на передовую большими партиями. Сейчас все молодежное сообщество сконцентрировано на том, чтобы всецело помочь нашим ребятам в СВО», – подчеркнул Литвиненко.
В свою очередь, директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), председатель оргкомитета национальной премии «Дигория» Анна Федулкина отметила: молодежь демонстрирует желание что-то менять и жить в правильном мире. «Молодежь не просто ждет, а она вовлекается в это, сама меняет что-то. Это очень замечательно, что у нас такие ребята. И это хорошо, что на форуме «Дигория» мы объединяем их в экспертные клубы», – указала она.
«Экспертный совет премии «Дигория» возглавляет начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев. Основная цель премии – выявление лучших специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической отрасли. Мы стараемся обращать внимание на проекты, которые уже приносят пользу и имеют большие перспективы для развития», – пояснила собеседница.
Во вторник в Москве прошла пресс-конференция, посвященная V юбилейному форуму молодых политологов и церемонии награждения лауреатов III Национальной премии «Дигория». Сам форум пройдет с 9 по 15 июля в Нижнем Новгороде – Молодежной столице России 2023 года.
Ключевой задачей форума станет подготовка пула молодых специалистов, способных самостоятельно вести социальные исследования и общественно-политические проекты. Эксперты отберут тех, кто предлагает нетривиальные решения актуальных политических вызовов с учетом ценностей нашего общества.
На пресс-конференции также представили комплексную платформу для молодых специалистов социально-гуманитарного профиля и практиков общественно-политической сферы.
Прогнавших детей с футбольной площадки мигрантов задержали в Москве
Полиция задержала почти 50 мигрантов, которые прогнали детей с футбольной площадки в Москве
На западе Москвы задержаны 49 мигрантов, которые прогоняли детей с футбольной площадки, угрожали им, а также их родителям, сообщили в правоохранительных органах.
Местные жители вызвали полицию, которая в ходе рейда задержала нарушителей. Отмечается, что некоторые мигранты оказывали сопротивление сотрудникам полиции, передает ТАСС.
В пресс-службе главка МВД по городу сообщили, что инцидент произошел в воскресенье. Составлено «26 материалов» по статьям КоАП о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания, мелком хулиганстве и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
Напомним, в середине мая в Обручевском районе Москвы активисты «Русской общины» провели воспитательную беседу с мигрантами из Средней Азии, которые угрозами вынудили детей покинуть спортивную площадку.
В результате взрыва обрушилась стена на 60 этаже башни комплекса «Москва-Сити»
В комплексе «Москва-Сити» произошел взрыв в результате возгорания строительного клея и обрушилась стена на 60 этаже
В одной из башен комплекса «Москва-Сити» произошел взрыв и обрушилась стена на 60 этаже, причиной инцидента стало возгорание строительного клея, сообщают СМИ.
Стена не была несущей, площадь обрушения – 3 кв. м. В управляющей компании заверили, что ситуация под контролем, несущие стены в здании толстые. На месте работает МЧС, пишут «Аргументы и факты».
По данным «Московского комсомольца», который ссылается на соцсети, обрушение стены произошло в квартире башни «Нева». Хозяин «был на месте и тут же позвонил специалистам». Пострадавших нет. Сообщается, что клей оставили рабочие, которые делали ремонт.
Украина решила переименовать Грузию
В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о переименовании Грузии в «Сакартвело»
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Украина будет называть Грузию «Сакартвело» («Страна грузин»), а грузин – картвелами во всех официальных документах Верховной рады. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, внесенном в парламент страны.
Инициаторами изменения стали «Европейская Солидарность», «Голос», «Батькивщина» и партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа».
В документе, представленном в Раду, говорится, что «историческое название страны «Сакартвело» будет использовано на Украине на официальном уровне, официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации, пишет «Коммерсант».
Ранее аналогичное решение приняла Литва, в ответ грузинский парламент принял закон о переименовании Литвы на литовский лад – теперь это Лиетува.
Устоявшееся в русском и некоторых других языках название «Грузия» происходит от арабо-персидского Гурджан или Гурзан.
Несколько лет назад Япония, которая использовала фонетическую транскрипцию слова «Грузия» – «Гурудзиа» по просьбе Тбилиси перешла на «Джорджию». Так Грузию сейчас именуют подавляющее большинство стран – членов ООН. Из-за этого Грузию часто путают с американским штатом Джорджия.
Генерал ВСУ назвал потерянные Украиной города
Из-за ошибки президента Украины Владимира Зеленского Киев в ближайшее время может попрощаться со Славянском и Краматорском, заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью украинским СМИ.
По его словам, это произошло из-за того, что президент стремился начать контрнаступление, вместо того чтобы укреплять оборону страны, сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Военный добавил, что Россия обладает необходимыми ресурсами и боеприпасами для того, чтобы продолжить продвижение своих сил за линию Артемовска.
Напомним, формирования группы «Вагнер» при поддержке ВС России ранее полностью установили контроль над Артемовском.
Собянин сообщил об атаке беспилотников в Москве
Собянин сообщил о повреждении нескольких зданий в результате атаки БПЛА в Москве
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Беспилотники «попали» в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной, а также в жилой дом на улице Атласова, сообщили в столичных экстренных службах. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «никто серьезно не пострадал». Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о сбитых ПВО на подлете к Москве беспилотниках.
Как сообщили в экстренных службах, в первом случае «разрушены фасад и остекление дома», во втором – «произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей», передает РИА «Новости».
В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что сотрудники выясняют обстоятельства инцидента в Новой Москве. Указывается, что на улице Атласова «признаков пожара не обнаружено», передает ТАСС.
В экстренных службах рассказали, что «похожие на беспилотник фрагменты обнаружены вокруг дома».
Позднее Собянин в Telegram подтвердил, что «в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения». Он сообщил, что «экстренные службы города находятся на местах происшествий» и «выясняют обстоятельства случившегося».
Воробьев сообщил в Telegram, что «жители некоторых районов» Подмосковья «могли слышать звуки взрывов». Он пояснил, что ПВО на подлете к Москве сбила несколько беспилотников.
Префектура юго-западного округа Москвы сообщила, что жителей трех подъездов дома на улице Профсоюзной эвакуируют. Указывается, что пострадавших нет.
Напомним, в начале мая Кремль атаковали украинские беспилотники, которые были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.
Взрывы прогремели в Киеве
В Киеве объявлена воздушная тревога и прогремели взрывы
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины, в столице прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
Киевские власти сообщают о работе ПВО, передает ТАСС.
СМИ сообщают, что за первой серией взрывов прозвучала вторая, передает РИА «Новости».
Мэр Виталий Кличко и городская администрация сообщили, что взрывы в Киеве продолжались почти два часа. В городе начались как минимум три пожара. Сообщается об ударе по одному из предприятий.
Напомним, накануне очевидцы сообщали о десятках ночных взрывов в Киеве. Днем также сообщалось о взрывах в украинской столице. Минобороны России заявило о групповом ударе высокоточным оружием по аэродромам вооруженных сил Украины.
Массовая драка произошла во Львове между местными и переселенцами из Харькова
В микрорайоне Левандовка во Львове произошла массовая драка, участниками стали местные жители и переселенцы из Харькова.
Инцидент произошел 27 мая, сообщает украинское издание «Страна».
Сообщается, что харьковчане грубо отреагировали на бандеровское приветствие «Слава Украине!», что стало причиной конфликта, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание.
О количестве участников драки не сообщается, но отмечается, что с обеих сторон как минимум по одному человеку получили ранения. Несколько человек позже попали в больницу с травмами головы.
Футбольные фанаты напали на консульство России на Аландских островах
На российское консульство в Мариехамн на Аландских островах, входящих в состав Финляндии, напали футбольные болельщики, сообщает газета Ilta-Sanomat.
Перед матчем местной футбольной лиги болельщики провели у стен российского консульства демонстрацию. Как заявили в полиции, здание, сотрудники и территория ущерб не получили.
«На основе предыдущего опыта мы произвели оценку рисков и повысили уровень защиты», – рассказали в ведомстве, передает ТАСС.
На месте были замечены семь нарушителей, которых задержали.
Ранее атака на консульство прошла в ночь на 1 мая. Тогда футбольные фанаты сломали почтовый ящик, бросили бутылку в окно здания и выбили стекло.
В ДНР рассказали о ситуации под Артемовском
Советник главы ДНР Гагин рассказал о ситуации под Артемовском
Вооруженные силы Украины сейчас обстреливают западные кварталы Артемовска, но войти в город не пытаются, рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Он отметил, что в районе города Часов Яр, который расположен возле Артемовска, до сих пор сосредоточены существенные силы и средства противника, передает РИА «Новости».
«На мой взгляд, это не удастся (войти в город – прим. ВЗГЛЯД) им при такой попытке. Но они продолжают обстрелы западных окраин города», – сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 24».
Также он выразил мнение, что контрнаступление, которое Киев анонсировал ранее, пришлось отложить из-за ситуации в Артемовске, в котором ВСУ понесли большие потери.
Советник врио главы ДНР предположил, что атаками на Белгородскую область ВСУ пытаются «отвлечь внимание» от Донбасса.
Напомним, формирования группы «Вагнер» при поддержке ВС России ранее полностью установили контроль над Артемовском.
Появились кадры уничтожения дрона в небе над Рублевкой
В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой
Пользователи Сети публикуют кадры, на которых якобы запечатлено уничтожение беспилотного летательного аппарата во вторник утром в небе над Рублевкой в Подмосковье.
Видео с беспилотником опубликовано в Telegram SHOT. На нем видно, как в небе летит дрон, который позже был уничтожен системой ПВО.
Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. В частности, беспилотники «попали» в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной и в жилой дом на улице Атласова. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезно пострадавших в результате инцидента нет.
Минобороны рассказало об отражении атаки беспилотников на Москву
Минобороны: Киевский режим ударил по Москве восемью беспилотниками
Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты, сообщает пресс-служба Минобороны.
Всего в атаке были задействованы восемь дронов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены: три украинских дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье, сообщается в Telegram Минобороны.
В военном ведомстве назвали действия Киева террористической атакой.
Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. Серьезно пострадавших в результате инцидента нет. В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой.
Украина заявила о стремлении к нормальным отношениям с Россией
Министр обороны Украины Резников заявил о стремлении Киева к нормальным отношениям с Москвой
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Украина «стремится к нормальным отношениям» с Россией, как с Польшей, Словакией или Румынией, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.
Резников утверждает, что Украине «российская земля не нужна» и что вооруженные силы Украины не причастны к обстрелам Белгородской области. Он также заявил, что наступление ВСУ возможно «в двух-трех местах на поле боя, как на юге, так и на востоке», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
По словам министра, ВСУ получили около 60 танков «Леопард» от Германии, Польши, Нидерландов, Швеции, Португалии, Испании и Канады. Франция передала колесные танки AMX-10RC, Великобритания – Challenger, США – Abrams, заявил он.
Резников также заявил, что Украине требуется около 120 истребителей, большая часть которых должна быть F-16. По его словам, Eurofighter и Gripen также оказались бы важным подспорьем для ВСУ. Киев рассчитывает на германские Eurofighter и Tornado.
Как заявил министр, «важным шагом» было бы объединение Великобритании и Германии для поставок Eurofighter. Прежде всего, по его словам, Киев был бы признателен, если бы Берлин участвовал в обучении украинских летчиков использованию Eurofighter. Украина хотела бы получить первые F-16 «к концу года». По словам Резникова, Киев нуждается в истребителях четвертого поколения и выше: F-16, Eurofighter, Rafale или Gripen.
Напомним, в последнее время Белгородская область крайне активно подвергается атакам со стороны ВСУ.
Зеленский объявил о принятых решениях по «движению» ВСУ
Зеленский сообщил о принятии решений относительно сроков «движения» ВСУ
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Решения по поводу «сроков того, как будут двигаться» вооруженные силы Украины, приняты, сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский сообщил, что прошло очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. По его словам, «докладывали, как всегда», главком ВСУ Валерий Залужный и командующие оперативными направлениями, передает ТАСС.
Как заверил Зеленский, в ходе заседания речь шла не только об «обеспечении боеприпасами», «подготовке новых бригад» и «тактике», но и о «сроках». По словам президента Украины, «это то, что максимально важно». «Сроки того, как мы будем двигаться. Будем», – сказал он, добавив, что «решения приняты».
Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заверил, что ВСУ готовы в любой момент перейти в контрнаступление. Москва считает, что Запад вынуждает Украину к началу «контрнаступления», игнорируя все риски. По мнению СМИ, Зеленский колеблется и не решается объявить контрнаступление.
На Украине собрались открыть дело из-за возможной госизмены Зеленского
Депутат Рады Лерос: Суд обязал открыть уголовное дело из-за возможной госизмены Зеленского
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Украинский суд обязал госбюро расследований Украины завести уголовное дело о возможной государственной измене со стороны президента страны Владимира Зеленского и членов его команды, сообщил депутат Верховной рады Гео Лерос.
Лерос написал в Telegram, что суд обязал открыть уголовное дело по статье «Государственная измена» на «Зеленского и Ко». Он сообщил, что «карманное» ГБР отказалось начинать расследование в отношении Зеленского, который, как утверждает депутат, назначил «агентов ФСБ» на ключевые должности в СБУ. Депутаты Рады при этом через суд обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование, сообщил Лерос.
Главными фигурантами дела станут, помимо самого Зеленского, глава президентского офиса Андрей Ермак, его зам Роман Машовец, экс-председатель СБУ Баканов и бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслан Демченко, которых будут допрашивать, сообщил Лерос.
Лерос избрался в украинский парламент от партии «Слуга народа», но в 2020 году его исключили из фракции, напоминает РИА «Новости».
В июле 2022 года Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, объяснив свое решение «многочисленными фактами госизмены» со стороны сотрудников указанных ведомств. Кроме того, он инициировал «кадровую ревизию» среди сотрудников СБУ.
Боррель: Россия не пойдёт на переговоры по Украине, пока не победит
Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте, Евросоюз должен продолжать наращивать военную поддержку Украины, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на экспертном форуме в Барселоне.
Он отметил, что видит явное намерение России победить, поэтому ожидает развития конфликта этим летом без оптимизма, финансовая и военная помощь Украине должна продолжаться, передает ТАСС.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза отправили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму 800 млн евро за время СВО.