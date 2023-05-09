Молодежь запустила флешмоб «Встанем» после интервью ветерана

Молодежь России запустила акцию #Встанем после интервью ветерана Великой Отечественной войны Николая Имчука, где он показал символический жест солидарности победителей.

Во время интервью волонтерам Николай Имчук показал символ рукопожатия, который объяснил как «жест единения и солидарности двух поколений победителей». Во время открытия акции Стена памяти в музее Победы ветеран обратился к защитникам, которые сейчас сражаются с неонацизмом на Украине.

«Вам надо обязательно победить, добить врага в их берлоге, не дать распространиться нацизму. Бейте этих гадов, как мы били в Великую Отечественную войну. И также побеждайте!», – заявил герой.

Николай Имчук родился на Украине, во время эвакуации в 1941 году их эшелон разбомбили. Он чудом уцелел, но попал в концлагерь, где и познакомился с партизанами. Будучи ребенком выполнял роль связного. А когда их населённый пункт освободили в 1944 году, попросился на фронт. Николай Константинович прошёл боевой путь во 2-м и 3-м Украинских фронтах, освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию и Австрию. Победу 9 мая 1945 года встретил в австрийском городе Винер-Нойштадт, расположенном недалеко от Вены. Ветеран награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Будапешта», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Его идею поддержал еще один ветеран – Воробьев Владимир Никифорович. В январе 1943 года его призвали в ряды Красной армии и направили на обучение в Ташкентское пехотное училище. Он участвовал в освобождении Украины, Румынии, Молдавии, Болгарии и Венгрии в составе 2-го и 3-го Украинских фронтов. Службу закончил в звании генерал-майора.

Идею подхватили добровольцы, выражая свою поддержку защитникам.

Присоединиться к флешмобу может любой желающий. Для этого нужно записать видеообращение, показать символ, который продемонстрировал Николай Имчук, выложить видео в социальную сеть под хештегом #Встанем.