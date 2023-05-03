Reuters: США не знали об ударе БПЛА по Кремлю

Reuters со ссылкой на американского чиновника: США не были предупреждены об ударе ВСУ по Кремлю

Американские власти не были заранее предупреждены о попытке удара Украины по Кремлю с помощью беспилотников, сообщило агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо США.

Он уточнил, что в Вашингтоне все еще пытаются подтвердить информацию об атаке, передает ТАСС.

«Если что-то было, то не было никакого предупреждения», – сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что Кремль накануне ночью атаковали два украинских беспилотника, их удалось уничтожить. Президент Владимир Путин не пострадал, его не было в тот момент в Кремле.

