В России усомнились в способности Турции стать экспортером нефти

Эксперт Юшков оценил планы Турции стать экспортером нефти

Новое месторождение не даст Турции возможности полностью отказаться от импорта нефти, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обнаружении нового месторождения нефти в стране, которое позволит Турции стать экспортером нефти.

«Согласно данным 2021 года, Турция потребляла в среднем 939 тыс. баррелей нефти в сутки. При производительности нового месторождения в 100 тыс. баррелей, очевидно, не получится покрыть даже внутренний запрос. Импорт можно сократить, но не более того», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Сейчас Турция покупает российскую и азербайджанскую нефть. При этом Анкара не только обеспечивает за счет этого собственный рынок, но и реализует хитрую схему – российскую нефть, купленную со скидкой, она перерабатывает и перепродает полученные нефтепродукты в Европу по рыночным ценам», – отметил собеседник.

«Теоретически Турция может экспортировать по более высоким ценам то, что добывает на собственных месторождениях. Тогда запросы внутреннего рынка можно покрыть за счет импорта более дешевой российской нефти. Но при таких условиях Турцию невозможно назвать страной-экспортером нефти», – добавил он.

«Что касается вероятных стран для экспорта турецкой нефти, то ими могут стать близлежащие государства – Греция, Болгария, страны Балканского полуострова, Италия и какая-то часть государств Центральной Европы. Особенно актуальным такой маршрут станет в случае, если на Европейский континент перестанет поступать российское топливо по нефтепроводу «Дружба», – рассказал эксперт.

«Однако надо понимать, что многие заявления, которые сейчас делает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, – это предвыборный пиар. Я напомню, что после открытия нового газового месторождения глава государства озвучивал инициативу, согласно которой граждане несколько месяцев бесплатно могли бы получать топливо. Однако на деле это так и не реализовали», – отметил Юшков.

«Понятно, что ставки очень высоки, и Эрдоган готов обещать многое, лишь бы выиграть эти выборы. Именно поэтому, кстати, была проведена торжественная церемония доставки топлива на АЭС «Аккую». Никогда ранее подобные мероприятие не проводились настолько публично. Эрдогану важно показать, что при нем Турция получает новые источники энергии, вступает в «ядерный клуб» и приобретает энергетическую независимость», – заключил собеседник.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции обнаружено новое нефтяное месторождение производительностью 100 тыс. баррелей, благодаря которому страна не будет нуждаться в поставках энергоресурсов из-за рубежа. Кроме того, турецкий лидер считает, что его производственная мощность позволит Турции самой стать экспортером нефти. По словам Эрдогана, нефть нашли в юго-восточном регионе Габар, месторождение залегает на глубине 2,6 км.

Напомним, в декабре Эрдоган заявлял, что Турция планирует стать центром поставок энергоносителей в Европу из бассейна Средиземноморья, Каспия и Ближнего Востока. Он добавил, что окончательная цель Турции – как можно скорее ликвидировать внешнюю зависимость в нефти и природном газе.

Тогда же Эрдоган сообщил, что после обнаружения в турецких территориальных водах в Черном море нового газового месторождения запасы месторождений газа в стране увеличились до 710 млрд кубометров. По его мнению, Турция в ближайшее время может стать глобальным центром ценообразования на газ.