На территории арт-кластера «Таврида» открыли улицу Легенд Тавриды

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28 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:31  |  vz.ru
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Запад готов вступить в бой с Россией на новом направлении

Северный морской путь и Арктика в целом становятся стратегическим ресурсом России Лев Федосеев/ТАСС
Западная пресса бьет тревогу: Россия слишком активна в Арктике. А ведь этот регион уже в ближайшем будущем может стать ключевым для всей планеты, он является последней кладовой нефти, газа и многих других ресурсов. На какие российские права в Арктике претендуют западные страны и как они намерены их ограничить? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Российская тероборона готова взять в руки оружие

Бойцов теробороны называют уже вполне боеспособной единицей, которой не хватает оружия t.me/vvgladkov
Губернатор Белгородской области предложил вооружить отряды теробороны, чтобы давать отпор противнику «профессионально, а не любительски». Однако в экспертном сообществе есть люди, которые не полностью разделяют эту идею и видят определенные сложности при ее реализации. В чем заключаются преимущества и недостатки подобной инициативы и какие изменения в действующее законодательство она может повлечь за собой?  Подробности...
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Почему Азербайджан и Армения решили примириться на Западе

Ильхам Алиев и Никол Пашинян следующую беседу решили провести под эгидой Евросоюза Петр Ковалев/ТАСС
Мирный договор по Карабаху могут заключить уже 1 июня, сообщили азербайджанские дипломаты. Это произойдет на встрече лидеров Азербайджана и Армении, намеченной на полях саммита Европейского политического сообщества, то есть под эгидой Запада. Правда, армянский МИД не разделяет оптимизма коллег из Баку. Но любопытно другое – почему две бывшие советские республики, враждовавшие с 1988 года, предпочитают мириться не в Москве? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 мая 1997 года Россия и Украина окончательно поделили Черноморский флот. Этот спор тянулся долгие годы. Призом победителю были не просто корабли, инфраструктура и влияние на морях. Речь в конце концов шла о целом регионе, населенном русскими людьми. Подробности...

НАТО лишает Европу мирного будущего

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
С начала 2000-х годов Россия пыталась создать триединую западную интеграцию, включающую англосакский мир, континентальную Европу и Россию. Но США саботировали все усилия России по нормализации отношений с Западом. Подробности...

Адекватность в Армении победила самолюбие

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Заявления армянского руководства о готовности признать на взаимной основе территориальную целостность Азербайджана не вызвали в самой Армении никаких протестов. Для маленькой страны категоричность уже не является лучшим способом выживания. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    Главная тема


    Украинское видео об атаке на российский корабль содержит признаки фальшивки

    Россия и США


    Маск задал один вопрос сенатору Грэму, заявившему о вложении денег США в смерть россиян

    «находилась в плену»


    Раненная при атаке ДРГ под Белгородом рассказала о наемниках из США и Польши

    заявление милли


    Лавров: Запад сделал шаг к пониманию реальности

    Видео

    битва кланов


    Как Зеленский оказался наследником Брежнева

    второй тур


    Главной угрозой для Эрдогана стали курдские резервы

    главком ВСУ


    «Воскрешение Залужного» добавило загадок в украинской политике

    падение экономики


    Германия реализовала план Маршалла наоборот

    отпор врагу


    Российская тероборона готова взять в руки оружие

    желание вернуться


    Максим Соколов: «Почетное звание» иноагента сделалось позорным клеймом

    противостоянии с Россией


    Глеб Простаков: Россия должна дать закипеть антиевропейским настроениям в Польше

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    Геворг Мирзаян: Экзистенциальная война не терпит заморозок

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    На территории арт-кластера «Таврида» открыли улицу Легенд Тавриды

    28 мая 2023, 18:26

    Текст: Ольга Иванова

    Накануне в рамках открытия Академии творческих индустрий «Меганом» была открыта новая улица в Судаке. Она будет носить название Легенд Тавриды и располагаться на территории арт-парка внутри арт-кластера «Таврида».

    На открытии Академии творческих индустрий «Меганом» состоялся велопробег от площадки академии до территории арт-кластера «Таврида». В нем приняли участие почетные гости открытия, представители СМИ и лидеры мнений. 

    Финишной точкой пробега стала церемония открытия улицы Легенд Тавриды, которая теперь будет располагаться на территории арт-кластера. Игорь Бутман, мэтр джаза и «Легенда Тавриды» принял участие в мероприятии вместе с участниками велопробега и поставил автограф на табличке с названием улицы.

    В 2020 году впервые была учреждена премия-признание «Легенды Тавриды», которую учредили молодые творцы-участники проектов арт-кластера «Таврида» для своих наставников и учителей. Эта премия – единственная в России, номинантов и победителей которой определяет творческая молодежь страны. Лауреатам вручается памятная статуэтка, идею которой разработали резиденты и эксперты арт-кластера, вдохновляясь самым известным арт-объектом на площадке «Тавриды» в Крыму – скульптурой «Человек, смотрящий в море», символизирующим бесконечный творческий поиск.

    Победителями премии уже стали дирижер, лауреат премии «Грэмми» Юрий Башмет, композитор, Народный артист РФ, продюсер и пианист Игорь Крутой, кинорежиссер, сценарист и продюсер, Народный артист РФ Никита Михалков, телеведущий Александр Масляков, композитор Игорь Матвиенко и искусствовед Ольга Свиблова. Педагог, наставник, мэтр, Народный артист СССР Олег Табаков и кинорежиссер Владимир Меньшов, удостоены премии посмертно.

    В декабре 2022 года в Москве определились новые лауреаты премии «Легенды Тавриды» – саксофонист и продюсер Игорь Бутман, а также актер и режиссер Владимир Машков.

    В честь Легенд «Тавриды» появилась традиция открывать именные звезды на арт-объекте «Маяк» и закладывать туда капсулы с посланиями мэтров будущим поколениям.

    Премия «Легенды Тавриды» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

    Маск задал вопрос сенатору, заявившему о вложении денег США в смерть россиян
    Маск задал вопрос сенатору Грэму, заявившему о «лучшем» вложении денег США в украинский конфликт
    		  
    28 мая 2023, 10:05
    Фото: Ludovic Marin/EPA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американский предприниматель и владелец Twitter и SpaceX Илон Маск задал вопрос сенатору от Республиканской партии Линдси Грэму о растрате американских средств на киевский режим.

    Грэм в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают».

    «Когда-либо?» – спросил Маск в Twitter в комментариях под постом издания Zero Hedge, приведшим слова сенатора, передает РИА «Новости».

    Грэм активно выступает за вооружение украинской стороны, еще в январе он призывал направить туда американские танки. Экс-кандидат в Конгресс от штата Флорида Чак Каллесто в ответ призывал вместо танков направить Киеву счет.

    Коментарии (47)
    В США назвали следующую цель ВС России после Артемовска
    Military Watch Magazine: Киев может потерять Часов Яр вслед за Артемовском

    27 мая 2023, 19:12

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона может потерять город Часов Яр после того, как российские войска освободили Артемовск, считают обозреватели американского журнала Military Watch Magazine.

    Следующей целью России после Артемовска может стать Часов Яр, расположенный к западу от Артемовска, утверждает Military Watch Magazine, передает радио Sputnik.

    В материале указывается, что президент Украины Владимир Зеленский допускал потери Славянска и Краматорска. Это стало возможно после освобождения Артемовска, поскольку город имеет логистические узлы, проходящие через него.

    Ранее российские военные корреспонденты публиковали видеозапись последних боев в руинах и на окраинах Артемовска.

    Коментарии (23)
    В США заподозрили власти Украины в распространении фейка о Залужном
    Экс-сотрудник Пентагона Брайен заподозрил Минобороны Украины в распространении фейкового видео с главкомом ВСУ Залужным
    		   
    28 мая 2023, 03:49
    Текст: Антон Никитин

    Опубликованное на днях пресс-службой Минобороны Украины видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным является фейком, выразил мнение бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен на своем сайте Weapons and Strategy.

    Бывший чиновник Пентагона усомнился в подлинности видео, на котором, как утверждает Минобороны Украины, якобы присутствует главком ВСУ Залужный. Брайен заметил, что на подлинном фото у Залужного голубые глаза, а в последнем видео – карие. Экс-сотрудник американского военного ведомства также обратил внимание на некоторые черты лица человека на видеозаписи, особенно на нос, передает РИА «Новости».

    Брайен отметил, что технология искусственного интеллекта может подделать практически любое изображение, поэтому он считает опубликованное видео фальшивкой.

    В четверг пресс-служба Минобороны Украины опубликовала видеозапись, на которой якобы присутствует главком ВСУ Залужный. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли доверять появившейся видеозаписи и почему ее достоверность вызывает сомнения.

    Коментарии (8)
    В ДНР семеро экс-заключенных с оружием сбежали из воинской части

    27 мая 2023, 19:25

    В Донецкой народной республике самовольно покинули воинскую часть семеро военнослужащих – бывших заключенных, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Подозреваемые сбежали из военной части в районе Соледара с оружием, все они являются бывшими заключенными, заявил собеседник ТАСС.

    Правоохранители уже задержали троих из них в районе Брянки на территории республики.

    В 2021 году в Свердловской области сбежал из воинского ракетного соединения солдат срочной службы.

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    Байден объявил о предотвращении катастрофического дефолта в США
    Президент США Байден: Договоренности с республиканцами Палаты представителей предотвратили катастрофический дефолт
    		   
    28 мая 2023, 06:54
    Фото: Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Достигнутые Белым домом и республиканцами Палаты представителей принципиальные договоренности предотвратили в Соединенных Штатах катастрофический дефолт и рецессию, говорится в письменном заявлении американского президента Джо Байдена.

    Байден объявил в письменном заявлении, что достиг со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти принципиального соглашения по бюджету. Глава Белого дома назвал это соглашение хорошей новостью для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономической рецессии, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест, передает ТАСС.

    По словам Байдена, договоренности стали важным шагом, который сокращает расходы, защищая при этом важнейшие программы для работающих и обеспечивая рост экономики.

    При этом Байден сообщил, что в течение следующего дня группы переговорщиков Белого дома и конгрессменов-республиканцев завершат работу над текстом законопроекта и соглашение будет направлено в Палату представителей и Сенат США. Президент США настоятельно призвал обе палаты Конгресса США принять соглашение как можно скорее.

    По данным Reuters, в рамках достигнутых договоренностей потолок госдолга США повышается на два года. При этом все не связанные с обороной расходы в 2024 и 2025 годах сохраняются на уровне 2023 финансового года, который начинается в США 1 октября. В то же время, по имеющимся у The Washington Post данным, оборонные расходы США в этот период будут увеличены. После 2025 года ограничения на бюджетные расходы отменяются.

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил о достижении принципиальной договоренности с Байденом в рамках консультаций о повышении потолка госдолга Соединенных Штатов с целью предотвращения возможного дефолта.

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    Военкоры показали вид Артемовска с удерживаемых ВСУ высот
    Военкоры показали обзор Артемовска с удерживаемых ВСУ высот
    		   
    27 мая 2023, 18:54
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные сняли видеозапись, на которой запечатлен недавно освобожденный город Артемовск, населенный пункт снят с высот, расположенных рядом с городом.

    Ролик опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В публикации указывается, что видеозапись сделали украинские боевики. Ролик записан из позиции ВСУ с холмов, расположенных рядом с городом.

    Отмечается, что, вероятнее всего, город находится под постоянным обстрелом украинских военных. При этом удары российской артиллерии наносятся из более удобной позиции – из-под прикрытия стен города.

    Ранее военкоры показывали видео последних боев в руинах и на окраинах Артемовска.

    Коментарии (20)
    Захарова предупредила, что Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги Берлина

    27 мая 2023, 21:42

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона вынуждена реагировать на антироссийские действия немецкой стороны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В Германии вновь заблокировали счета российских СМИ, на это последует ответ, заявила Захарова агентству Dpa, передает ТАСС.

    В начале мая часть работников дипмиссии Германии уехали из России. Так Москва ответила на массовую высылку дипломатов из Берлина. Издание Bild сообщало, что речь идет о высылке 34 немецких дипломатов.

    Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что Россия сократила допустимое количество сотрудников германских учреждений в России до 350, и сотням немцев предстоит до начала лета уехать из страны.

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    Лавров назвал заявление из США о неспособности Киева вернуть территории шагом к пониманию реальности
    Лавров назвал слова Милли о неспособности Киева вернуть территории шагом к пониманию реальности
    		   
    28 мая 2023, 12:11
    Фото: Petrov Sergey/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Высказывание американского главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что киевский режим пока не может рассчитывать на возвращение территорий в границах 1991 года – шаг к пониманию реальности Западом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Милли, вероятно, имел в виду, что Украина не может рассчитывать на возвращение всех территорий в границах 1991 года в обозримой перспективе, заявил Лавров на передаче «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».

    В таком случае это высказывание можно расценивать как шаг вперед к пониманию «реальности на Земле», указал министр.

    Напомним, Милли заявлял, что целью украинской стороны в конфликте является возвращение всех утраченных территорий, но эта цель не выглядит достижимой военным путем в краткосрочной перспективе.

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    В ДНР задержали двух человек из группы сбежавших из воинской части
    В ДНР задержали двух военных из группы сбежавших из воинской части

    27 мая 2023, 20:31

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Донецкой народной республике задержали еще двоих сбежавших из воинской части в регионе, сообщил источник в силовых структурах.

    Правоохранители задержали еще двух сбежавших военнослужащих, ведутся поиски еще одного, сказал собеседник ТАСС.

    Ранее источник сообщал, что в ДНР самовольно воинскую часть с оружием покинули семеро военнослужащих – бывших заключенных. Отмечалось, что уже удалось задержать троих беглецов.

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    На въезде на Украину и Белоруссию из Польши скопились сотни грузовиков
    В налоговой палате польского города Люблин рассказали об огромных очередях грузовиков на въезде на Украину и Белоруссию

    27 мая 2023, 23:59

    Текст: Антон Никитин

    На границе Польши с Украиной и Белоруссией скопились огромные очереди грузовиков, сообщил представитель налоговой палаты Люблина Михал Дерусь.

    Представитель налоговой палаты Люблина рассказал, что в польском городе Дорохуске, недалеко от границы с Украиной, в очереди на выезд из Польши на Украину скопилось около 1 тыс. грузовых автомобилей, что, по его оценкам, означает 45 часов ожидания. При этом, по словам представителя налоговой, на украинской стороне нет очереди грузовиков. Дерусь сообщил что в течение последней ночной смены на погранпереходе в Дорохуске было оформлено в обоих направлениях 640 грузовых автомобилей, передает РИА «Новости».

    Тем временем выезда на Украину через погранпереход в Хребенном ожидают около 400 грузовиков – очередь составляет 25 часов. На украинской стороне здесь стоит 60 автомобилей, то есть шесть часов ожидания въезда в Польшу. Во время последней смены на этом переходе было оформлено в общей сложности 242 грузовых автомобиля.

    По данным налоговой палаты, на погранпереходе Корощин на границе с Белоруссией выезда из Польши ожидают около 900 грузовиков, а время ожидания в очереди составляет около 30 часов. Отмечается, что в обратном направлении очередь отсутствует. В течение ночной смены на этом единственном действующем грузовом переходе с Белоруссией было оформлено в обоих направлениях 639 грузовиков.

    Накануне Варшава решила запретить проезд через польско-белорусскую границу зарегистрированных в Белоруссии и России грузовиков с товарами. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как польские дальнобойщики ответят за действия своих властей.

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    Медведев напомнил сенатору Грэму о судьбе Роберта Кеннеди
    Медведев о словах сенатора США Грэма: Напрасно он так
    		   
    28 мая 2023, 13:53
    Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских, заявив, что «напрасно он так», и предложив вспомнить судьбу американских политиков.

    По его словам, Грэм так высказался напрасно, поскольку в Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и «тратят грязные деньги на убийства сенаторов», передает РИА «Новости».

    Он предложил вспомнить печальную судьбу Роберта Кеннеди, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, а также других американских политиков.

    Роберт Кеннеди-младший – родной брат убитого 22 ноября 1963 года президента США Джона Кеннеди. Скончался 6 июня, после покушения, совершенного днем ранее во время предвыборной кампании президентских выборов в стране 1968 года.

    Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».

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    Российскую рэпершу Ализаде решили депортировать из Турции
    Российскую рэпершу Ализаде решили депортировать из Турции из-за пропаганды наркотиков

    27 мая 2023, 21:03

    Текст: Алексей Дегтярев

    Турецкие власти задержали рэпершу Асю Ализаде, ее подозревают в пропаганде наркотических веществ в своих клипах, в отношении нее ведет расследование прокуратура страны.

    Управление по борьбе с наркотиками оценило творчество Ализаде и решило, что рэперша пропагандирует употребление наркотиков, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание gazeteduvar.

    После проверки исполнительницу задержали у себя дома. Правоохранители планируют депортировать певицу из страны.

    После задержания ее направили в суд, где она дала показания. Затем ее освободили из-под ареста. Теперь ее планируется депортировать из Турции на основании того, что она стала соучастником преступления, являясь иностранным гражданином.

    Ализаде имеет российское гражданство, в 2022 году она уехала из России и начала работать на турецкую аудиторию, уточняет RT.

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    Тарантино едва не подрался в баре в Каннах из-за стула
    Mirror: Тарантино устроил конфликт в баре в Каннах из-за стула

    27 мая 2023, 20:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    Режиссер Квентин Тарантино вступил в конфликт в баре в Каннах из-за стула, конфликт едва не окончился дракой, сообщает британское издание Mirror.

    Инцидент произошел в баре отеля Carlton Cannes, режиссер якобы попытался занять чужое место в лобби-баре, сообщил источник Mirror, передает РИА «Новости».

    По словам собеседника, Тарантино подошел к человеку и попытался отнять у того стул. Тот решил не отдавать стул, после чего режиссер разозлился и спросил его, не узнает ли он знаменитость.

    Затем Тарантино вновь попытался занять стул, привлекая внимание посторонних. Публика призвала режиссера устроить бой за стул. Через некоторое время режиссер отступился от своей цели и занял другое место.

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    Глава Белгородской области попал под обстрел в Шебекино
    Губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел в Шебекино

    27 мая 2023, 22:59

    Текст: Антон Никитин

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что недалеко от границы с Украиной, в населенном пункте Шебекино, попал под обстрел.

    Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что только что вернулся из города Шебекино, который в субботу пять раз подвергался обстрелу. Губернатор Белгородской области рассказал, что попасть в Шебекино смог только со второго раза, так как в первый раз, въехав в город, попал под обстрел и даже не смог выйти из машины, так как снаряды разрывались на соседней улице.

    Глава региона рассказал, что в результате обстрела один человек погиб, еще три получили ранения, в том числе двое детей. Гладков заверил, что всем раненым будет оказана необходимая помощь всеми имеющимися в наличии ресурсами.

    Он также сообщил, что после обстрела зафиксированы повреждения в 11 многоквартирных домах в 70 квартирах – выбиты стекла в окнах и балконах, посечены фасады зданий, также разрушения зафиксированы в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и 12 автомобилях.

    Ранее в субботу Город Шебекино попал под массированный обстрел ВСУ.

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    Изможденную Пугачеву заметили на сцене с «Машиной времени» в Израиле
    		   
    28 мая 2023, 13:41
    Фото: @israelafisha
    Текст: Алексей Дегтярев

    Советская и российская певица Алла Пугачева появилась на сцене в ходе концерта группы «Машина времени» в Израиле, блогеры обратили внимание на изможденный вид артистки.

    Пугачева вышла на сцену, она подержалась за руку с вокалистом группы Андреем Макаревичем (иноагент), передает «Московский комсомолец».

    Концерт прошел в населенном пункте Кесария на открытой площадке, он приурочен к 54-летнему юбилею музыкального коллектива.

    Пугачева появилась на сцене в тот момент, когда там звучала фонограмма песни «Я сюда еще вернусь». Ряд блогеров обратил внимание, что артистка выглядит слишком худой, указало издание.

    Ранее в пресс-службе мэрии Солнечногорска сообщили, что Пугачева два года не платила арендную плату за пользование участком в городе, и комитет по управлению имуществом подал в суд.

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