На территории арт-кластера «Таврида» открыли улицу Легенд Тавриды

Накануне в рамках открытия Академии творческих индустрий «Меганом» была открыта новая улица в Судаке. Она будет носить название Легенд Тавриды и располагаться на территории арт-парка внутри арт-кластера «Таврида».

На открытии Академии творческих индустрий «Меганом» состоялся велопробег от площадки академии до территории арт-кластера «Таврида». В нем приняли участие почетные гости открытия, представители СМИ и лидеры мнений.

Финишной точкой пробега стала церемония открытия улицы Легенд Тавриды, которая теперь будет располагаться на территории арт-кластера. Игорь Бутман, мэтр джаза и «Легенда Тавриды» принял участие в мероприятии вместе с участниками велопробега и поставил автограф на табличке с названием улицы.

В 2020 году впервые была учреждена премия-признание «Легенды Тавриды», которую учредили молодые творцы-участники проектов арт-кластера «Таврида» для своих наставников и учителей. Эта премия – единственная в России, номинантов и победителей которой определяет творческая молодежь страны. Лауреатам вручается памятная статуэтка, идею которой разработали резиденты и эксперты арт-кластера, вдохновляясь самым известным арт-объектом на площадке «Тавриды» в Крыму – скульптурой «Человек, смотрящий в море», символизирующим бесконечный творческий поиск.

Победителями премии уже стали дирижер, лауреат премии «Грэмми» Юрий Башмет, композитор, Народный артист РФ, продюсер и пианист Игорь Крутой, кинорежиссер, сценарист и продюсер, Народный артист РФ Никита Михалков, телеведущий Александр Масляков, композитор Игорь Матвиенко и искусствовед Ольга Свиблова. Педагог, наставник, мэтр, Народный артист СССР Олег Табаков и кинорежиссер Владимир Меньшов, удостоены премии посмертно.

В декабре 2022 года в Москве определились новые лауреаты премии «Легенды Тавриды» – саксофонист и продюсер Игорь Бутман, а также актер и режиссер Владимир Машков.

В честь Легенд «Тавриды» появилась традиция открывать именные звезды на арт-объекте «Маяк» и закладывать туда капсулы с посланиями мэтров будущим поколениям.

Премия «Легенды Тавриды» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.