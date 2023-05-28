Раненная при атаке ДРГ под Белгородом рассказала, как ее удерживали в заложниках

Раненная при атаке украинской ДРГ жительница Белгородской области, чьего мужа убили диверсанты, рассказала, что ее саму держали в заложниках украинцы, поляки и американцы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков в своем Telegram-канале написал, что посетил всех раненых из Грайворонского и Шебекинского округов.

Он рассказал, что тяжело пришлось жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа. По словам Гладкова, женщина находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить.

«В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов – поляки и американцы. Что испытала она, наверное, трудно даже представить. Психологическое состояние очень тяжелое, никто и ничто не вернет ей мужа. Но нужно собраться и быть сильной ради детей, а мы, со свой стороны, обязательно поможем», – написал Гладков.

Также он рассказал о детях из Шебекино. Мальчик получил контузию, девочка также получила серьезное ранение в результате прилета снаряда.

Главков навестил и супружескую пару из Грайворонского округа, которая была ранена и тоже много часов находилась в подвале, и женщину с тяжелым ранением.

Напомним, в понедельник на территорию Белгородской области проникла ДРГ с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.