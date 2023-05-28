Сенатор США Линдси Грэм никогда не скрывал ненависти к России, это один из самых ярких русофобов в американской Республиканской партии, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Грэм, заявляя о самой «удачной» трате США денег для помощи киевскому режиму для «смерти россиян», озвучил консолидированное мнение западных глобалистов и элит в целом, сказал Рогов РИА «Новости».

При этом неясно, за что украинский президент Владимир Зеленский благодарит сенатора, поскольку тот включает в понятие «русские» и украинцев, добавил глава движения.

Конфликт на украинской территории останется выгодным для США, пока они не начнут нести потери.

«Наша задача, чтобы у них начались эти потери, как в свое время было в Ираке или Афганистане, откуда они сбежали», – заключил Рогов.

Напомним, Грэм в ходе встречи с Зеленским сообщил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают».