В Турции зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,6 28 мая 2023, 10:27 Текст: Алексей Дегтярев

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение, об этом заявило турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Магнитуда землетрясения составила 3,6, его очаг залегал на глубине 6,74 километра, передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение AFAD. Подземные толчки зафиксировали в 8.51 по местному времени в районе Тюркоглу. До этого в воскресенье землетрясение зарегистрировали в Афганистане. В МИД прокомментировали поставки Анкарой вооружений Киеву В российском МИД заявили, что поставки Анкарой вооружений Киеву противоречат намерениям о прекращении огня

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Поставки вооружений и техники Киеву со стороны Анкары противоречат желанию Турции приблизить прекращение огня и никак не сочетаются с ролью посредника, заявил директор четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон. По его словам, Анкара не единожды заявляла о намерении обеспечить скорое прекращение огня на Украине и выступить в качестве посредника в переговорном процессе. В этом случае поставки вооружений киевскому режиму противоречат вышезаявленным намерениям и не могут исходить от посредника мирного регулирования, передает РИА «Новости». Отметим, что самым известным переданным ранее Турцией Украине вооружением стал ударный беспилотник Bayraktar ТB-2. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, но Анкара отказалась. Президент Грузии устроила скандал из-за стула

Фото: Global Look Press

Текст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу, на организованном МИД страны «Дне диаспоры», публично обиделась на местных дипломатов из-за неверно установленного для ее ранга стула, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Это нарушение протокола», – сказала она на церемонии в МИД Грузии. «Это не потому, что кому-то так хочется, чтобы стул поставили где-то, просто протокол важен», – отметила президент. При этом она сообщила, что «давно в Грузии уже ни на что не обижается». Саломе Зурабишвили также отметила, что накануне в своем выступлении в День независимость Грузии министр обороны первым упомянул премьер-министра, а не ее. «Так нельзя, – заявила она. – Я являюсь Верховным главнокомандующим». Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «ярким выражением демократии» то обстоятельство, что Зурабишвили второй день подряд критикует правительство страны. Накануне президент обвинила правительство в отступлении от западных ценностей и в уступках России. Новости СМИ2 Экс-советник главы Пентагона раскрыл, что Россия приготовила Украине Полковник Макгрегор заявил, что в битве с ВСУ будут преобладать наилучшие российские войска

Фото: Xinhua/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

После истощения ВСУ киевский режим столкнется с наилучшими российскими войсками, заявил журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, Россия сейчас сильна как никогда, и продолжает достигать пика своих возможностей, передает РИА «Новости». Макрегор отметил, что Россия сформировала наилучшую армию с большим количеством солдат и вооружения, с которой украинские военные не смогут совладать. По мнению эксперта, ВС России ждут, когда украинцы «израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку». «Когда их наконец-то отправят сражаться, то они будут главенствовать на поле боя», – заключил экс-советник США. Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон не собирался спонсировать военные действия против Москвы, но в итоге не оставил России выбора в украинском вопросе. В США назвали следующую цель ВС России после Артемовска Military Watch Magazine: Киев может потерять Часов Яр вслед за Артемовском 27 мая 2023, 19:12 Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сторона может потерять город Часов Яр после того, как российские войска освободили Артемовск, считают обозреватели американского журнала Military Watch Magazine. Следующей целью России после Артемовска может стать Часов Яр, расположенный к западу от Артемовска, утверждает Military Watch Magazine, передает радио Sputnik. В материале указывается, что президент Украины Владимир Зеленский допускал потери Славянска и Краматорска. Это стало возможно после освобождения Артемовска, поскольку город имеет логистические узлы, проходящие через него. Ранее российские военные корреспонденты публиковали видеозапись последних боев в руинах и на окраинах Артемовска. Новости СМИ2 Протоиерея Калинина освободили от должности из-за ситуации с иконой «Троица» Протоиерея Калинина запретили в священнослужении в связи с ситуацией с иконой «Святая Троица» Рублева

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Главу экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви, члена Патриаршего совета по культуре протоиерея Леонида Калинина освободили от занимаемых должностей и запретили в священнослужении из-за ситуации с воспрепятствованием перенесению в храм Христа Спасителя иконы «Святая Троица» Андрея Рублева к 4 июня. В опубликованном на сайте РПЦ указе патриарха Кирилла говорится, что с 26 мая Калинин освобожден от должности настоятеля храма священномученика Климента, папы римского в Москве и запрещен в священнослужении. Также протоиерея освободили от должности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации. Кроме того, патриаршим распоряжением принято решение освободить от должности епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена Патриаршего совета по культуре. Сам экс-глава экспертного совета в РПЦ признал, что, «видимо, совершил ошибку». Также Калинин отказался комментировать решения своего руководства, однако отметил, что такое решение продумано, передает ТАСС. «Я принимаю спокойно и прошу молитв всех, кто меня знает и любит. Я всегда стараюсь поступать, как могу, может быть, я ошибаюсь. Видимо, совершил какую-то ошибку», – заключил он. Напомним, 15 мая РПЦ сообщила, что икона «Троица», написанная Андреем Рублевым, вернулась в церковь по распоряжению президента Владимира Путина. 4 июня она будет выставлена в Храме Христа Спасителя по случаю православного праздника Троицы, а позже передана в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В РПЦ пообещали хранить реликвию в музейном режиме.

Кириенко посетил открытие академии «Меганом» в Крыму 27 мая 2023, 17:59 В Крыму в бухте Капсель начались мероприятия по открытию академии творческих индустрий «Меганом» – нового проекта арт-кластера «Таврида», его посетил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Круглогодичный образовательный центр «Меганом» планируется сделать одной из ключевых площадок развития молодого российского искусства и ядром молодежно-просветительского курорта «Таврида.АРТ», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Академия творческих индустрий «Меганом» – это реализовавшаяся мечта тысяч участников арт-кластера «Таврида». Несколько лет назад все начиналось с палаток и фанерных домиков, а сегодня мы открываем большой современный образовательный центр. И что важно, все делается вместе с участниками проекта. Они здесь не просто гости, а полноценные соавторы. Это одна из важных ценностей для сегодняшнего поколения — ценность самореализации. Не просто получить готовое, а самому создать. Академия «Меганом» создана по прямому решению президента России Владимира Путина. Это, с одной стороны, важная демонстрация отношения государства к молодому поколению, внимание, которое государство уделяет поддержке талантливой молодежи. С другой стороны, Академия «Меганом» – это пространство совместной деятельности, которое показывает, что Россия – это страна возможностей. С запуском академии «Меганом» мы завершаем программу создания трех круглогодичных образовательных центров на базе летних форумных площадок. «Это целая система выявления и поддержки талантливой молодежи в стране, их самореализации, бесконечного обучения и движения вперед», – сказал Кириенко. Первый замруководителя администрации президента совершил прогулку по территории, погрузился в атмосферу академии и прошел теми маршрутами, которыми будут ходить слушатели. Общая площадь академии занимает 27 га. Прежде всего Кириенко осмотрел жилые корпуса – помещения, в которых будут останавливаться участники образовательных программ академии. Таких корпусов на территории пять. В общей сложности это 180 номеров, в том числе для маломобильных групп, в которых есть все необходимое для комфортного пребывания. К тому же в корпусах предусмотрены кухни, хозяйственные комнаты, веранды для отдыха с видом на море. Далее маршрут проследовал в творческие мастерские – учебные корпуса, в которых будет проходить основная работа в рамках образовательных программ. Многофункциональные помещения общей площадью 14,5 тыс. квадратных метров единовременно могут принять до 900 человек. Здесь есть мастерские цифровизации, цифрового дизайна и мультимедиа, художественные залы и залы хореографии, помещения для репетиций, групповых занятий, медиацентр, типография, швейная мастерская, цирковая мастерская, мастерская театра, помещения кинопоказа и клипмейкинга, зал с трансформируемым подиумом. Все пространства наполнены технологичным, современным оборудованием. Одним словом, помещения учебных зданий смогут удовлетворить запросы творцов самых разных профессиональных направлений. Кроме того, в помещениях расположены творческие лаборатории партнерских организаций академии. Так, Российское движение детей и молодежи открыло на базе академии «Меганом» первичное отделение движения. Стратегический партнер – крупнейшая технологическая компания VK запустила лекторий VK и творческое пространство «VK Клипов», а также приняла участие в образовательной программе академии. Новости СМИ2 Моряки «Ивана Хурса» рассказали, как отбили атаку беспилотников Военнослужащие из экипажа корабля «Иван Хурс» рассказали, как отбивали атаку беспилотников

Текст: Вера Басилая

Военнослужащие Черноморского флота из экипажа корабля «Иван Хурс», уничтожившие беспилотные катера, рассказали, как отбивали атаку надводных украинских дронов в условиях плохой видимости. В день атаки вахту по наблюдению надводной обстановки вели старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров, старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны. По словам Максима Панежина, Украина воспользовалась плохой видимостью из-за тумана для атаки, но разглядеть направлявшийся первый беспилотник все-таки удалось, он вынырнул из тумана и был уничтожен. Военный отметил, что остальные дроны стали идти зигзагом, после того, как российские моряки открыли по ним стрельбу. Мичман Евгений Щерба рассказал, что после взрыва первого беспилотника рассеялся туман, что помогло обнаружить остальные катера. По его словам, второй беспилотник он лично уничтожил из пулемета, приходилось действовать быстро и контролировать оба борта корабля. Ранее экипаж корабля «Иван Хурс» представили к госнаградам. До этого стало известно, что беспилотные украинские катера, пытавшиеся атаковать корабль ЧФ России «Иван Хурс», были произведены в одной из стран Запада и запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, управляли дронами через модули Starlink. Напомним, в среду надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ РФ самостоятельно вернулся в Севастополь. Арестованного за сожжение Корана в Волгограде доставили в Грозный Арестованный за сожжение Корана в Волгограде по заказу спецслужб Украины доставлен в Грозный

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Жителя Волгограда Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана по заказу спецслужб Украины, доставили в СИЗО в город Грозный. Возле СИЗО Грозного собрались жители Чечни, передает ТАСС. Напомним, житель Волгограда Никита Журавель за 10 тыс. рублей, полученных от спецслужб Украины, снял на видео, как сжигает Коран. Мужчину арестовали. Ранее сообщалось, что по решению председателя СК России уголовное дело Журавеля, было передано для дальнейшего расследования следователям Чеченской Республики. Минюст предложил отправить сжегшего Коран отбывать срок в мусульманский регион. Новости СМИ2 В Псковской области взрывом повредило административное здание Глава Псковской области Ведерников заявил о повреждении административного здания нефтепровода из-за взрыва

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Из-за взрыва в Невельском районе Псковской области субботним утром оказалось повреждено административное здание нефтепровода, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. В своем Telegram-канале он написал, что рано утром произошел взрыв, в результате которого повреждено административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района. Обошлось без пострадавших. Также Ведерников отметил, что взрыв мог произойти вследствие атаки двух БПЛА, проводится работа оперативной группы. Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил падение двух БПЛА в Краснодаре. Российские военные взяли в плен две группы ВСУ под Белогоровкой

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Бойцы Южной группировки войск взяли в плен под Белогоровкой в Донбассе две группы противника, сообщил боец, участвовавший в операции. Военный рассказал, что в плен попали две группы, в одной – все бойцы 81-й бригады ВСУ больше десяти человек, передает РИА «Новости». Ранее военнослужащие российской группировки «Юг» с подразделениями спецназначения уничтожили склад боеприпасов и группу пехоты противника в районе Белогоровки. Новости СМИ2 В ДНР семеро экс-заключенных с оружием сбежали из воинской части 27 мая 2023, 19:25 В Донецкой народной республике самовольно покинули воинскую часть семеро военнослужащих – бывших заключенных, сообщил источник в правоохранительных органах. Подозреваемые сбежали из военной части в районе Соледара с оружием, все они являются бывшими заключенными, заявил собеседник ТАСС. Правоохранители уже задержали троих из них в районе Брянки на территории республики. В 2021 году в Свердловской области сбежал из воинского ракетного соединения солдат срочной службы. Сальдо заявил о преодолении пика возможностей ВСУ 27 мая 2023, 18:28 Текст: Алексей Дегтярев

Пик возможностей украинской армии преодолен, уверен временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Украинская сторона уже много дней рассказывает о контрнаступлении, которое никак не начнется, пик военных возможностей ВСУ преодолен, заявил Сальдо в своем Telegram-канале. По его мнению, в конфликте произошел перелом, и сейчас киевский режим «просто боится». Высказывания о контрнаступлении же – это информационная война, украинская сторона в информационном поле использует большое количество дезинформации, заключил врио главы региона. Ранее военный аналитик Шон Белл заявлял, что американские F-16, которые планируется передать киевскому режиму, не будут обладать необходимой авионикой и радарами для обнаружения целей в воздухе. Новости СМИ2 В ДНР задержали двух человек из группы сбежавших из воинской части В ДНР задержали двух военных из группы сбежавших из воинской части 27 мая 2023, 20:31 Текст: Алексей Дегтярев

В Донецкой народной республике задержали еще двоих сбежавших из воинской части в регионе, сообщил источник в силовых структурах. Правоохранители задержали еще двух сбежавших военнослужащих, ведутся поиски еще одного, сказал собеседник ТАСС. Ранее источник сообщал, что в ДНР самовольно воинскую часть с оружием покинули семеро военнослужащих – бывших заключенных. Отмечалось, что уже удалось задержать троих беглецов. Военкоры показали вид Артемовска с удерживаемых ВСУ высот Военкоры показали обзор Артемовска с удерживаемых ВСУ высот

Фото: РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные сняли видеозапись, на которой запечатлен недавно освобожденный город Артемовск, населенный пункт снят с высот, расположенных рядом с городом. Ролик опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В публикации указывается, что видеозапись сделали украинские боевики. Ролик записан из позиции ВСУ с холмов, расположенных рядом с городом. Отмечается, что, вероятнее всего, город находится под постоянным обстрелом украинских военных. При этом удары российской артиллерии наносятся из более удобной позиции – из-под прикрытия стен города. Ранее военкоры показывали видео последних боев в руинах и на окраинах Артемовска. Новости СМИ2 Премьер Грузии исключил политический диалог с Россией

Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Текст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключил политический диалог с Россией, дипломатические отношения с которой у его страны разорваны после войны-2008, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Скажу очень коротко и просто, чтобы не было спекуляций и лжи – с российскими властями у нас нет политического диалога», – сказал он журналистам. «У нас только экономические и торговые отношения, нам нечего скрывать», – подчеркнул глава грузинского правительства. Ираклий Гарибашвили также отметил, что с российскими властями пытались договариваться прежние руководители Грузии. «Со стороны Грузии возобновить рейсы в Россию, восстановить торговлю в свое время желал (бывший президент Михаил) Саакашвили, желало его правительство», – сказал премьер-министр. После недавних отмены Россией виз для граждан Грузии и возобновления прямого авиасообщения между двумя странами оппозиция в Тбилиси обвиняет власти в ведении закулисных переговоров с Москвой.