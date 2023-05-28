На открытии «Меганома» исполнили гимн России

На открытии академии «Меганом» в Крыму в бухте Капсель резиденты арт-кластера «Таврида» исполнили государственный гимн России, с ними спели все зрители.

В Крыму в бухте Капсель в субботу началось официальное открытие академии творческих индустрий «Меганом». Круглогодичный образовательный центр станет одной из ключевых площадок развития молодого российского искусства.

По данным «Ленты.ру», в ходе исполнения гимна произошла попытка атаки на сервер, однако это не помешало исполнить композицию.

В мероприятиях по открытию академии поучаствовали общественные и политические деятели, звезды эстрады, деятели культуры и творческих индустрий, молодые творцы со всей России, а также популярные блогеры и представители СМИ.

Частью культурной программы стала первая в Крыму мультимедийная выставка «День первый», перфоманс на строительном кране «Ловцы снов», джазовая программа с участием квинтета Игоря Бутмана, трибьют «Иванушки International». В день открытия академии «Меганом» представлены ключевые образовательные программы, которые будут запущены уже в этом году.