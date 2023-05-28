ВВС России ударили по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: Российская авиация и артиллерия нанесли удары по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Российская авиация и артиллерия нанесли удары по позициям 66-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ с целью помешать противнику вернуть утраченные позиции в районе Невского и Серебрянского лесничества, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Офицер сообщил, что российская авиация и артиллерия нанесли удары по 66-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, помешав им вернуть утраченные позиции на невском участке и в районе Серебрянского лесничества, в результате противник понес значительные потери в личном составе, передает ТАСС.

Кроме того, истребители-бомбардировщики Су-34 группировки «Центр» нанесли бомбовый удар по опорным пунктам противника в районе Серебрянки, а тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» поразили места скопления техники и опорные пункты ВСУ, сообщил представитель российского военного ведомства.

Савчук также рассказал, что расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» и «Стрела-10» уничтожили снаряд РСЗО американского производства HIMARS и беспилотники ВСУ в районах населенных пунктов Стременная и Червоная Диброва.

Накануне российские артиллерия и авиация поразили места скопления техники ВСУ у поселков Невское, Новолюбовка, Терны на краснолиманском направлении.