Подоляк выдвинул папе Римскому условия

Советник главы офиса Зеленского Подоляк выдвинул Ватикану условия Киева по мирному плану

Киев поддержит мирную инициативу папы Римского, только если Ватикан будет продвигать вывод российских войск с территории Украины», заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Подоляк отметил, что такие условия он выдвинул еще до начала миссии Ватикана по урегулированию конфликта на Украине. Также он призвал Святой престол помочь возвратить украинских военнопленных, гражданских заключенных и детей, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что урегулирование должно исходить из территориальной целостности Украины, в случае иной точки зрения Ватикана, кризис будет усугубляться.

Ранее папа Римский Франциск велел возглавить «мирную миссию» по Украине главе Конференции итальянских епископов кардиналу Маттео Дзуппи.

Напомним, папа Римский Франциск сообщил, что Ватикан готов выступить с «мирной миссией».

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Ватикан заявил, что Киеву не нужны посредники, так как никакие мирные переговоры он вести не будет.