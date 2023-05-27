В Херсонской области начали работу «открытые библиотеки»

В общероссийский день библиотек в Херсонской области начал работу проект регионального отделения «Единой России» «Открытая библиотека», парках Геническа и пгт Новотроицкое заработали три открытых библиотеки, где любой желающий может взять книгу и сдать туда свою.

«Идея создания открытой библиотеки появилась, когда мы начали развозить книги по разным районам Херсонщины. Поняли, что литературы на русском языке не хватает. И решили устанавливать такие библиотеки в парках. Думаю, нашу идею подхватят правительство региона, минкультуры области, министерство молодежной политики и во всех парках Херсонщины появятся такие библиотеки», – сказал секретарь реготделения партии и депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

Первые открытые библиотеки установили в парке им. Шевченко в Геническе и в парке «Сайгон» в пгт Новотроицкое. Почти сразу после того, как туда положили книги, туда проишли жители.

«Открытая библиотека, это же обмен книгами? Мы видели такое раньше только на картинках, но что у нас в Геническе они могут заработать, даже не думали. Здорово! Спасибо большое», – рассказал один из жителей города.

Открытые библиотеки в Геническе и пгт Новотроицкое наполнили книгами, которые были собраны воронежцами в ходе марафона, инициированного телекомпанией «Губерния». Среди авторов – Зощенко, Толстой, Паустовский, Бианки и многие другие. Есть также детективы, романы, сборники стихов Пушкина и Лермонтова.