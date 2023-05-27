Боярский назвал Санкт-Петербург выдающимся мегаполисом России

Депутат Госдумы Боярский рассказал об исторических достижениях Санкт-Петербурга

Петербург не только культурная столица России, но крупнейший образовательный и промышленный центр, город всегда славился выдающимися жителями и историей, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Боярский. В субботу Санкт-Петербург отмечает свое 320-летие.

«Петербург всегда был выдающимся мегаполисом – по самым разным причинам. Нас называют культурной столицей. Но не надо забывать, что мы – крупнейший образовательный и промышленный центр. Город всегда славился выдающимися жителями, своей историей», – сказал Сергей Боярский, первый зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Депутат добавил, что Санкт-Петербург – родной город для миллионов людей. «Хочется, чтобы он оставался таким же особенным, уютным и прекрасным для следующих поколений и во веки веков прославлял нашу страну своими жителями и своей красотой», – пожелал Боярский.

Он отметил также, что в последние годы город стал излюбленной площадкой для проведения самых разных крупнейших мероприятий. «Сейчас мы находимся несколько в разладе со многими зарубежными государственными элитами, но я уверен, что Петербург был, есть и будет центром притяжения туризма и хозяином официальных мероприятий», – заметил депутат.

«Петербург сыграл одну из наиболее значимых ролей в истории России, долгое время являясь первой столицей. Но и сейчас, будучи второй – культурной – столицей, он выполняет ряд важных политически-экономических и культурных миссий», – отмечает Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ.

Он поздравил петербуржцев с юбилеем, добавив, что по сравнению с 1990-ми значимость города существенно выросла. «Это не просто красивый исторический город. Санкт-Петербург является форпостом России на Балтике и главным центром и наиболее развитым мегаполисом на этой территории. Через Петербург идут определенные экономические, логистические и прочие потоки», – добавил собеседник.

Город служит примером развития для других регионов страны, но прежде всего для Северо-Запада России. «Питер дает регионам вокруг себя импульсы для развития, в некоторых случаях является для них работодателем, реализуются совместные инфраструктурные и транспортные проекты. Санкт-Петербург, безусловно, лидер Северо-Запада России», – считает Шатилов.

Город на Неве стал центром притяжения для отечественных и зарубежных ценителей культуры и выполняет «историческую миссию со своими ансамблями, дворцами и прочим бэкграундом». «В этой ситуации город весьма поднялся не только как культурный, но и туристический центр. Сейчас это одно из наиболее популярных мест посещения для российских и зарубежных граждан», – подчеркнул Шатилов.

Кроме того, Санкт-Петербург выполняет политическую миссию, сюда были переведены по решению президента Владимира Путина определенные органы госвласти, в частности, Конституционный суд. «Петербург стал значимой площадкой проведения различного рода значимых политических и экономических форумов. Самый яркий тому пример ПМЭФ – Петербургский международный экономический форум», – напомнил Шатилов.

По его словам, руководство города и его жители не замыкаются на себе и активно работают на новых территориях России. «В 2022 году Санкт-Петербург стал побратимом Мариуполя и принимает активное участие в возрождении и восстановлении одного из ведущих центров Донецкой народной республики», – подчеркнул декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ.

Датой основания Санкт-Петербурга считается 27 мая (16-е – по старому стилю) 1703 года, когда в день Святой Троицы, в устье реки Невы на Заячьем острове – только что отвоеванной у шведов территории – Петром Первым была заложена деревянная крепость. В этом году Петербург отмечает 320-летие.

Поскольку город строился с нуля, Петр воплощал в нем принципы европейского строительства и применил собственные знания из иностранных книг. Император активно пользовался чертежами из европейских изданий. Но лучшим образцом застройки города Петр I считал голландскую архитектуру.

Строительные работы велись по сменам, не прекращаясь. Помимо жилых домов и дворцов строились соборы, портовые сооружения, промышленные и торговые объекты, велось благоустройство, улицы мостили камнем, создавались сады. На противоположной от Петропавловской крепости стороне Невы уже с 1704 года строилась верфь – Адмиралтейство.

Большинство праздничных мероприятий ко дню основания Санкт-Петербурга запланированы на субботу. Утром состоялась традиционная церемония возложения цветов к памятнику Петру I на Манежной площади. Днем для горожан откроется «Шутейная ассамблея на Берегах Невы», пройдет променад-спектакль Гильдии шутов Санкт-Петербурга совместно с театром «Комик-трест».

Вечером на Дворцовой площади состоится гала-концерт звезд классического искусства «Классика на Дворцовой», а на Адмиралтейской набережной – фестиваль «Музыка Дворцового моста». Кроме того, всю ночь до раннего утра в разных частях города будет проходить Петровский фестиваль огня.