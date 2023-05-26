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ЕС осудил спровоцированные Приштиной столкновения на севере Косово
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Европейский союз осудил столкновения на севере Косово, спровоцированные властями непризнанной республики, которые пытались взять под контроль здания местных муниципалитетов, призвав к деэскалации в крае, сообщили в пресс-службе ЕС.
ЕС также решительно осудил нападения на патрули миссии Евросоюза в Косово, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
«Все должны принять меры для деэскалации напряженной ситуации и немедленного восстановления спокойствия. ЕС не приемлет никаких дальнейших односторонних или провокационных действий», – отмечается в релизе.
ЕС призвал решать проблемы путем диалога между Приштиной, Белградом и представителями косовских сербов при содействии Брюсселя.
Ранее сообщалось, что подразделения непризнанного Косово начали ломать баррикады, которые возвели сербы. Глава Минобороны Милош Вучевич заявил, что ВС страны направились к границе с Косово и Метохией.
МИД назвал последствия отказа подключить Россельхозбанк к SWIFT
МИД в ответ на идею об альтернативе подключению Россельхозбанка к SWIFT предложил найти альтернативу зерновой сделке
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Без подключения Россельхозбанка к SWIFT зерновой сделке «придется подыскивать альтернативы», сообщил МИД России. МИД предложил вывозить зерно по «коридорам солидарности» через соседние с Украиной страны.
Как указал МИД, почти сразу после продления сделки Украина и Запад стали требовать расширения украинского экспорта, используя «при поддержке ооновцев» заявления о «продовольственной безопасности, борьбе с голодом и помощи нуждающимся странам». Киев при этом не скрывает важность коммерческой прибыли для «военной экономики», сообщается на сайте МИДа.
Кроме того, Украина требует «дополнительных выгод» и расширения сделки, одновременно заявляя, что разблокирование аммиакопровода «Тольятти – Одесса» якобы не предусмотрено уже существующими условиями. МИД подчеркнул, что «транзит аммиака, как и завоз новых порций зерновых хоть и не прописан буквально, но подразумевается логикой договоренности». «По зерну это было сделано и делается сегодня, по аммиаку все осталось без движения», – говорится в сообщении.
МИД задается вопросом, о чем Секретариат ООН договаривался с Украиной, если «украинское продовольствие продолжает успешно вывозиться, а российский аммиак из порта Южный не идет». «Где все поборники продовольственной безопасности, которые так ратуют за вывоз украинской кормовой кукурузы и фуража, но молчат, когда блокируют поставки российского аммиака, необходимого для производства продуктов питания для 45 млн человек, прежде всего в странах Африки?» – заявил МИД.
Запад продолжает вводить санкции против российского сельхозэкспорта и не собирается способствовать Секретариату ООН в урегулировании продовольственного кризиса. В частности, в ЕС заявили, что не собираются переподключать Россельхозбанк к SWIFT. Не решаются и другие «системные» проблемы, заявил МИД. При этом Запад «не гнушается враньем» о том, что санкции якобы не распространяются на российские удобрения и продовольствие.
«Нам не привыкать к подобному лицемерию и «двойным стандартам». Но такое откровенное и неприкрытое пренебрежение к ООН и лично к А. Гутеррешу, предложившему известный Стамбульский «пакет» договоренностей, не может не вызывать удивления», – заявил МИД.
Секретариат ООН продолжает призывать к расширению сделки «без какого-либо алармизма или критики по поводу полного отсутствия прогресса по Меморандуму Россия – ООН», заявило министерство.
МИД отметил, что по ситуации с Россельхозбанком в ООН заявили, что есть другие возможности осуществлять банковские транзакции. В таком случае, подчеркнули в МИДе, «коль скоро аммиак через порт Южный не идет, есть другие порты, пока работающие при нашем содействии на вывоз украинского зерна». Без подключения Россельхозбанка к SWIFT и «прогресса по выполнению других «системных» проблем», зерновой сделке «также придется подыскивать альтернативы».
«Например, разрекламированные ЕС наземные «коридоры солидарности», по которым в немалом объеме вывозится украинская продукция, правда с куда большими внутренними и внешними издержками», – заявил МИД.
Напомним, отказ этих стран пропускать украинское зерно вызвал крупный скандал в ЕС. Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины со 2 мая по 5 июня в пять стран Восточной Европы, в другие страны Евросоюза транзит и экспорт разрешены. Венгрия, Польша, Словакия, Болгария и Румыния в ответ обязались отменить односторонние запреты на импорт аграрных продуктов с Украины.
Черноморская инициатива по вывозу украинского продовольствия продлена еще на два месяца, до 17 июля включительно, без внесения каких-либо изменений. Москва подчеркивала, что следующие два месяца станут для зерновой сделки решающими.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз отказался рассматривать подключение Россельхозбанка к SWIFT. В ООН допустили проведение операций с Россельхозбанком вне системы SWIFT.
Взрыв произошел в Краснодаре
В оперативном штабе Краснодарского края сообщили о «хлопке» в городе
Взрыв был слышен в Краснодаре, сообщают информационные агентства. Как сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов, пострадавших нет, повреждены здания.
«Взрыв был слышен в районе улицы Морская в Краснодаре», – передает ТАСС.
В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в ЕДДС Краснодара поступило сообщение о «хлопке». По предварительной информации, пострадавших нет, пожара тоже, «зафиксировано повреждение кровли здания и окон».
Наумов сообщил в Telegram, что «повреждены офисное здание, жилой дом». Указывается, что в пятиэтажке «частично повыбивало окна», а в «рядом стоящем частном доме повреждена кровля».
Напомним, в Ростовской области российская система ПВО сбила украинскую ракету. Представитель оперативных служб сообщил о взрывах в Бердянске. Беспилотник сбросил взрывное устройство, повредив административное здание в Белгородской области.
Писатель Ян Таксюр передан России Украиной в рамках обмена
Осужденного за «госизмену» на Украине писателя Яна Таксюра передали в Россию в рамках обмена
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Киевский журналист, литератор и активный сторонник Украинской православной церкви Ян Таксюр, который был осужден на Украине за «госизмену», прибыл в Россию в рамках обмена с Киевом, сообщил Союз православных журналистов.
Как сообщается на сайте СПЖ, Таксюра «вывезли в Россию по обмену» на следующий день после того, как ему вынесли приговор.
Таксюр встретился с сыном в ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на «Спас».
Украинский писатель заявил, что испытывает после приезда в Россию радость и чувство свободы: «Радость, радость, просто обычная человеческая земная радость! Свобода просто рядом!». «Господь слышит молитву… Если ты хоть немного любишь его и ты делаешь к нему шаг, он делает к тебе тысячу шагов навстречу. Это я свидетельствую не словами, а моей жизнью», – приводит его слова РИА «Новости».
Таксюр сообщил, что все его сокамерники в спецкорпусе «давление испытывали», но на него самого, видимо, «не было команды». «Возможно, боялись, что меня нужно будет кому-то предъявить, предположим. И калечить, и убивать не было команды», – сказал он. При этом некоторое время Таксюр находился в «криминальной камере», где атмосфера угнетала, хотя и там команды «прессовать» не было, отношение сокамерников было хорошим, сказал он. Таксюр заявил, что «тюрьма – испытание серьезное».
Он назвал гонения на церковь самым тяжелым шагом нынешней украинской власти, «на который не решался ни Порошенко, ни Ющенко». Таксюр назвал раскольническую Православную церковь Украины заказчиком дела против него.
Напомним, Шевченковский суд Киева 24 мая приговорил писателя к 12 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Таксюру 70 лет, у него серьезное онкологическое заболевание. Писатель не раз выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви и против действий киевского режима.
Взорвана использовавшаяся ВСУ дамба Карловского водохранилища
Взорвана использовавшаяся для снабжения ВСУ на Артемовском направлении дамба Карловского водохранилища
Дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались вооруженные силы Украины на Артемовском направлении, взорвана, сообщают украинские СМИ.
На кадрах в соцсетях видно, что осуществлять движение техники и переводить людей по дамбе теперь невозможно, вода большим объемом уходит из резервуара водохранилища, передает «Радио Sputnik».
Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, комментируя «уничтожение дамбы на Карловском водохранилище, которая активно использовалась для снабжения ВСУ», отметил в Telegram, что «тыловые позиции ВСУ нормально подтопит».
Напомним, в апреле бойцы украинских нацбатальонов сами заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР.
Медведев указал Западу на реальность нанесения превентивного ядерного удара
Медведев: Запад не осознает реальность нанесения превентивного ядерного удара
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Страны Запада не верят, что при определенных условиях конфликт между Россией и странами Североатлантического альянса выльется в нанесение превентивного ядерного удара, но такое может случиться, заявил во время визита во Вьетнам замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев напомнил о необратимых законах войны. Например, если Запад начнет поставки ядерного оружия Киеву, России придется нанести превентивный удар. По словам политика, на Западе не осознают этого и считают, что до этого не дойдет. Однако Медведев заверил, что «дойдет, при определенных условиях», передает ТАСС.
Замглавы Совбеза выразил мнение, что США, накачивая Киев оружием, действуют в своих интересах: сами не воюют, но зарабатывают деньги, параллельно пытаясь уничтожить «многовекового врага». В то же время, говоря о действиях Евросоюза в данной ситуации, Медведев выразил мнение, что «Европа сошла с ума».
Комментируя недавнее упоминание Киевом «корейского сценария», Медведев выразил мнение, что таким образом власти тестируют готовность жителей Украины к разделу. По мнению политика, такой сценарий для нынешнего киевского режима наиболее предпочтителен, поскольку это лучше, чем «раздел по Крещатику или западным областям».
По мнению Медведева, чтобы конфликт на Украине не растянулся на десятилетия, требуется «уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве».
Атакованный ВСУ корабль «Иван Хурс» самостоятельно вернулся в Севастополь
Средний разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в бухту Севастополя самостоятельно, сообщил источник в Черноморском флоте.
По словам источника, повреждений на борту судна нет, оно готово к выполнению поставленных задач, пишет «Коммерсант».
Ранее ВСУ с помощью дронов недалеко от Босфора атаковали российский корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность идущих в Турцию газопроводов. Как сообщило Минобороны, все безэкипажные катера уничтожены.
Зурабишвили выступила со скандальной речью на Дне независимости Грузии
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила со скандальной речью на площади Свободы в Тбилиси в День независимости Грузии, фактически обвинив правительство страны в отступлении от западных идеалов и проведении пророссийской политики, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее словам, в Грузию за последнее время прибыло «до 80 тыс. россиян», а власти не принимают никаких правовых регуляций и мер, ограничивающих эту массовую миграцию.
Она назвала «непонятной» внешнюю политику Грузии.
«Конституцией определена европейская и евроатлантическая интеграция Грузии, а мы ежедневно отдаляемся от Европы и ведем страну к изоляции», – заявила президент Грузии.
«Мы ругаем партнеров, а осторожны с теми, кто осуществляет оккупацию Грузии», – заявила она.
Саломе Зурабишвили назвала «непонятным и оскорбительным» восстановление рейсов с Россией и сказала, что «Грузия не продается за 200-300 миллионов дохода», ожидаемого от этого.
Президент призвала власти «вернуться к цели европейской интеграции».
«Европа услышит голос народа Грузии», – сказала она, анонсировав свой визит в Брюссель 31 мая.
Между тем к площади Свободы, где проводятся торжества, пытаются прорваться сторонники радикальной оппозиции, начались их задержания.
В Германии призвали Россию «забрать Украину целиком»
Читатели издания Die Welt предложили России «забрать Украину целиком», дабы не брать ее под крыло европейских стран
Читатели немецкого издания Die Welt отреагировали на предложенные зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым варианты исчезновения Украины.
Отмечается, что многих пользователей напугала перспектива перехода украинской территории под юрисдикцию европейских стран, подчеркнув, что это посеет раздор между странами Европы, в частности между Германией и Польшей, передает РИА «Новости».
Так, читатель под ником Westfalin отметил, что «Польша хочет забрать западную часть вокруг Лемберга-Львова, а открытая политика Польши и пользуется большой популярностью у населения».
«О нет, пожалуйста, нам не надо. Забирайте ее целиком!» – сыронизировал Anders A.
Другой пользователь под ником Marc Mu подчеркнул, что такое решение противоречит Потсдамскому соглашению, а в случае, если бы Польша забрала большую часть Западной Украины, ей пришлось бы вернуть эти территории Германии, в частности Лемберг-Львов.
«Да ничего теперь не остается, кроме как разделить Украину и создать буферную зону к НАТО...» – заключил Dirk D.
Комментируя недавнее упоминание Киевом «корейского сценария», Медведев выразил мнение, что таким образом власти тестируют готовность жителей Украины к разделу. По мнению политика, такой сценарий для нынешнего киевского режима наиболее предпочтителен, поскольку это лучше, чем «раздел по Крещатику или западным областям».
Сальдо рассказал об отравившем его по заказу СБУ человеке
Сальдо рассказал, как по заказу СБУ был отравлен человеком из своего окружения за «очень большие деньги»
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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, как в августе 2022 года его за «очень большие деньги» отравил человек из ближнего окружения.
Сальдо в эфире «Первого канала» рассказал, что еще до начала СВО, с начала марта 2022 года, за ним охотилась Служба безопасности Украины (СБУ).
Врио главы региона сказал, что помнит все произошедшее. Человека, которому он доверял, «купили за очень большие деньги». Сальдо сказал, что боевое отравляющее вещество добавили ему в пищу, оно подействовало мгновенно, передает РИА «Новости».
Сальдо рассказал, что находился в абсолютно нормальной физической форме. Он помнит, как поднялся и сказал, что ему плохо, а после этого очнулся через 15 дней.
Напомним, в начале августа прошлого года Сальдо госпитализировали в связи с резким ухудшением здоровья. Его перевезли в Крым, затем в Москву. Лечение он проходил в НИИ Склифосовского. СК РФ зафиксировал сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.
Американский эксперт объяснил причину перелома на Украине в пользу России
Американский эксперт Дэвис объяснил причину перелома на Украине в пользу России
Ситуация в украинском конфликте складывается все более положительно для России, в то время как Киев сталкивается со смертельной дилеммой, считает американский военный эксперт Дэниел Дэвис.
По словам эксперта, у Москвы все больше шансов одержать победу в конфликте на Украине, как бы это не расстраивало Запад. Дэвис в статье для 19FortyFive, в частности напомнил о победе России в Северодонецке, Лисичанске, Соледаре и Артемовске. При этом он уверен, что на Западе так привыкли недооценивать Россию, что не заметили роста профессионализма ее армии.
Дэвис выразил мнение, что Вашингтону не следует «удваивать ставку» и продолжать поддерживать заведомо проигрышный сценарий на Украине, передает РИА «Новости».
Эксперт также выразил мнение, что Киев сейчас решает: стоит ли начинать контрнаступление или поберечь силы для возможного летнего наступления России. Однако, по мнению Дэвиса, ни один из этих вариантов не приведет Украину к победе.
Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что цель Украины – вернуть все утраченные территории, но она не выглядит достижимой военным путем в краткосрочной перспективе.
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В Польше возмутились поведением украинских беженок
TOK FM: В польском Люблине возмущены проблемами с алкоголизмом в семьях украинских беженцев
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Соцработники польского Люблина вынуждены часто заниматься украинскими семьями в связи с отсутствием в них надлежащего ухода за детьми, злоупотребления алкоголем и случаев насилия, сообщает радиостанция TOK FM.
По словам координатора отдела противодействия домашнему насилию Малгожаты Рабчевской, в последнее время соцработники получают больше сообщений о проблемах в украинских семьях, которые связаны с насилием и злоупотреблением алкоголем, а также о том, что дети остаются без надзора или голодными, передает РИА «Новости».
Рабчевская отметила, что в украинском сообществе «немного больше толерантности» к алкоголю, в том числе и у женщин, которые могут прийти в бассейн с годовалым ребенком, «имея в организме три промилле алкоголя».
Также координатор добавила, что есть случаи передачи детей в приемные семьи и интернаты, поскольку некоторым украинкам невозможно помочь.
«С их стороны часто возникает сопротивление. Мы часто слышим: «А у нас, на Украине, так можно», – рассказала она.
По словам Рабчевской, женщины не понимают, что страшного в избиении детей, например, в одной пощечине нет ничего страшного.
Кроме того, соцработник рассказала, что некоторые украинки «не до конца понимают», что уход за ребенком в состоянии алкогольного опьянения вообще является преступлением, за которое они должны нести уголовную ответственность.
Ранее британки пожаловались на уводящих из семей супругов украинских беженок.
С начала спецоперации в страны Европы с Украины прибыли в общей сложности 7 967 409 беженцев, за январские выходные их стало больше на 52 122 человека.
Стала известна причина гибели белгородца в ходе нападения украинской ДРГ
Гладков: Причиной гибели белгородца в ходе нападения украинской ДРГ стал выстрел в голову
Причиной гибели белгородца в ходе нападения на регион украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) стал выстрел в голову, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, причиной смерти жителя, погибшего при проникновении ДРГ на территорию Грайворонского городского округа, стал выстрел в голову.
Этим жителем был командир отделения Преображенского батальона Юрий Гаевой, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что житель области, служивший в теробороне, погиб из-за осколочного ранения.
Напомним, в понедельник на территорию Белгородской области проникла ДРГ с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Минобороны: ВДВ России на Артемовском направлении отражают все атаки ВСУ
Минобороны: ВДВ России на южном фланге на Артемовском направлении отражают все атаки ВСУ
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Российские подразделения ВДВ на своих укрепленных позициях на южном фланге Артемовского направления отражают все атаки ВСУ, сообщают в Минобороны.
По информации ведомства, российские военные уничтожают личный состав и технику ВСУ на южном фланге, десантники оборудовали разветвленную сеть опорных пунктов и уверенно отражают все вылазки украинских формирований, передает РИА «Новости».
Также Минобороны опубликовало видеоролик, на котором видно, как гаубица артиллерии ВДВ Д-30 калибра 122 мм ведет огонь по сосредоточившемуся в лесопосадке противнику.
Как отметил на видео командир разведывательной группы с позывным «Камень», во время воздушной разведки была выявлена группа пехоты до 15 человек и две боевые машины противника.
«При поддержке минометной батареи нанесли огневое поражение. Тем самым противник понес потери и отступил назад», – заключил он.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на Донецком направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению Артемовска при активной поддержке подразделений ВДВ.
В ДНР объяснили подрыв дамбы Карловского водохранилища
Депутат Бердичевский: Подрыв дамбы Карловского водохранилища затруднит контрнаступление ВСУ
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Подрыв дамбы Карловского водохранилища отразится на логистике противника. Более того, дожди размоют часть проселочных дорог, что также затруднит передвижение ВСУ. В преддверии ожидаемого контрнаступления все это играет нам на руку, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались ВСУ на Артемовском направлении, была взорвана.
«По дамбе Карловского водохранилища снабжалась группировка противника, находящаяся на северо-западе ДНР. В преддверии контрнаступления ВСУ важно поражать объекты, помогающие им закрепиться на местах. Фактически мы оставили противника без возможности пополнять запасы воды», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Конечно, имеются еще несколько проселочных дорог, по которым украинские военные могут обеспечить доставку. Тем не менее в скором времени в регионе должны начаться дожди, что сделает подобные транспортные артерии труднодоступными», – подчеркивает эксперт.
«Кроме того, подрыв дамбы уже сейчас приводит к подтоплениям позиций ВСУ. Это само по себе создает сложности для передвижения противника. Также из близлежащих сел начали эвакуироваться люди, что также играет на руку ВС РФ. Мы крайне щепетильно относимся к сохранению жизней гражданских, поэтому их отсутствие в этих населенных пунктах облегчит продвижение российских войск вперед», – резюмирует Бердичевский.
Ранее дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались ВСУ на Артемовском направлении, была взорвана. На кадрах с места происшествия, оказавшихся в социальных сетях, видно, что движение техники и перевод людей по объекту в настоящий момент невозможны.
Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, комментируя уничтожение дамбы на Карловском водохранилище, отметил в своем Telegram-канале, что «тыловые позиции ВСУ нормально подтопит». При этом еще в апреле бойцы украинских нацбатальонов сами заминировали объект инфраструктуры.
Тогда начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркивал, что в случае подрыва в зоне затопления «окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тыс. человек».
По его словам, после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения (канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в районе затопления и распространению инфекционных заболеваний.
Медведев: Приличные люди в сложные времена остаются со своей страной
Замглавы Совбеза Медведев: Приличные люди в сложные времена должны оставаться со своей страной
В сложные для Родины времена приличный человек остается со своей страной, заявил во время визита во Вьетнам замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Рассуждая о людях, которые после начала спецоперации покинули Россию и начали ее демонизировать, Медведев заявил, что «приличные люди» в сложные для своей страны времена остаются на Родине и живут в сложившихся условиях.
В то же время политик заявил, что это не означает, что людей с другими взглядами можно «прибивать к кресту», передает ТАСС.
Также по мнению Медведева, чтобы конфликт на Украине не растянулся на десятилетия, требуется «уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве.