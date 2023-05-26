Финский генерал призвал найти общий язык с Россией

Финский генерал Нурми призвал Хельсинки и Москву найти общий язык в будущем

Решение России с 1 июня выйти из двустороннего соглашения с Финляндией о дополнительных военных инспекционных визитах окажет негативное влияние на уровень доверия между странами, заявил финский бригадный генерал Сами Нурми.

Нурми заявил, Россия «разрывает оставшиеся связи» с Западом, пока тот «сохраняет санкции». Если так продолжится и дальше, страны-соседи «отдалятся друг от друга еще сильнее». Нурми подчеркнул, что «Россия всегда будет соседом» Финляндии, поэтому требуется «найти общий язык в будущем, хотя сейчас это очень непросто».

По мнению генерала, на указанном соглашении «основывалось доверие», оно позволяло продемонстрировать, что «все происходит по договоренности». Он отметил значение личных встреч между военными и чиновниками, указав, что после таких встреч «телефонные переговоры проводить легче», передает РИА «Новости» со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Напомним, Финляндия сообщила, что получила уведомление от Москвы о намерении России с 1 июня выйти из двустороннего соглашения о дополнительных военных инспекционных визитах.