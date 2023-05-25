Креативные индустрии препятствуют оттоку населения с Дальнего Востока

Начальник управления президента России по общественным проектам Новиков оценил развитие креативных индустрий в Якутии

В рамках выступления на форуме «Российская креативная неделя – Дальний Восток» начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков оценил результаты Якутии в области развития креативных индустрий. По его словам, эта сфера вносит огромный вклад в развитие всего региона и решение одной из главных проблем Дальнего Востока – оттока населения.

«Если в регионе, пусть даже в добывающем природные ископаемые регионе, будет создаваться целая инфраструктура креативных индустрий, мы увидим там прирост. Если этого не будет, это будет просто вахтовый поселок. Если бы в Якутии добывали только алмазы круглогодично, то никакого расцвета там бы не было. А мы видим совершенно другую картину на примере республики, которую возглавляет [глава Якутии Николаев] Айсен Сергеевич», – подчеркнул Новиков.

Вместе с главой региона Новиков принял участие в сессии форума: «Губернатор как продюсер региона», посвященной вопросам формирования интеллектуальной экономики в ДФО. Начальник управления президента по общественным проектам подчеркнул роль главы субъекта в развитии креативных индустрий, сравнив ее с работой продюсера. «Продюсер – это не просто творческая единица, это человек, который по сути отвечает за все. И конечно губернатор отвечает за все, что происходит в регионе. Находить те точки, которые будут объединять людей вокруг какой-то идеи развития – это действительно продюсерская задача», – сказал он.

Оценил Новиков и системный подход Якутии к развитию креативных индустрий: «Создание экосреды – это намного более продвинутая модель. Потому что экосреда это что? Это обязательно вложения в образование. Вложения в образование – это то, что будет нам давать долгосрочную устойчивость» – отметил Новиков.

Якутия первой в России разработала отраслевой региональный нормативно-правовой акт– Концепцию развития креативной экономики республики. В прошлом году Якутия стала лучшим креативным регионом и получила национальную премию «Russian Creative Awards».

