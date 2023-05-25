УФСБ: Трое граждан России и Украины задержаны в Херсонской области по делу об участии в НВФ

Сотрудники правоохранительных органов Херсонской области задержали гражданина Украины и двоих граждан России по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ), сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Херсонской области.

По сообщению пресс-службы, УФСБ и МВД России по Херсонской области по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержали гражданина Украины 1964 года рождения и двих граждан России 1971 и 1981 годов рождения, передает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, в 2016 году задержанные добровольно вступили на территории Украины в незаконное вооруженное формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» (признан в РФ террористической организацией), целью которого были продовольственная, энергетическая и водная блокада Крыма со стороны украинской границы, вооруженная борьба за возвращение полуострова в состав Украины, нарушение территориальной целостности России.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам РФ).

Ранее силовики задержали в Крыму гражданина Украины, подозреваемого в участии в вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Челебиджихана» (запрещен в РФ).