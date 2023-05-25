Студентов МГИМО перевели на дистант из-за вспышки кори

Студентов МГИМО перевели на дистант до 13 июня из-за вспышки кори

Все студенты МГИМО будут учиться из дома до 13 июня в связи со вспышкой кори в вузе, сообщили в пресс-службе института.

После регистрации случая кори у студента МГИМО проводится эпидемиологическое расследование, ситуация находится на контроле столичного управления Роспотребнадзора, передает ТАСС.

Специалисты уже определили круг контактных лиц, а также приняли меры для недопущения распространения заболевания. Проводится вакцинация среди студентов и преподавателей.

В адрес МГИМО направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе на проспекте Вернадского, 76.

Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России зафиксировали двукратное уменьшение числа зараженных корью.

По ее словам, ситуация по кори в стране стабилизировалась. Она связала это с тем, что служба проводит большой комплекс противоэпидемических мероприятий. Также глава ведомства напомнила о важности вакцинации от других инфекций в сезон отпусков.