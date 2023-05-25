Лидер ЛДПР Слуцкий рассказал о партийном видении пути России

ЛДПР является оппозиционной партией, но при этом всегда поддерживает президента, поскольку всегда была и будет частью команды «Россия», заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

Слуцкий в статье для «Российской газеты» отметил, что политические соперники часто ставили партии в упрек принципиальную позицию ЛДПР, направленную на поддержку главы государства.

«Быть рядом с президентом, поддерживать нашего лидера во всех начинаниях, быть ему надежной опорой, не означает плестись в политическом обозе», – заявил он.

ЛДПР, по словам лидера партии, всегда была и будет частью команды «Россия». При этом партия будет дискутировать и жестко конкурировать, оставаясь при этом плечом к плечу с «поистине любимым лидером нации».

Партия, продолжил Слуцкий, ни на йоту не отделяет себя от задач, поставленных главой государства, и требуемых российским народом решений.

По его словам, ЛДПР видит эпоху настоящих перемен эпохой возрождения России. «Возвращения того, что мы потеряли после холодной войны», – пояснил он.

Ранее Слуцкий заявил, что в России необходимо разработать инструменты замещения иностранной рабочей силы на свою собственную.