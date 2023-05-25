В Молдавии предложили переименовать праздник 9 мая и перенести его на 8 мая

Партия «Действие и солидарность» в Молдавии предложила переименовать праздник 9 мая и перенести его на 8 мая

Партия «Действие и солидарность» (PAS), правящая в Молдавии, выступила с инициативой о переименовании праздника, отмечаемого в республике 9 мая, и переносе его на 8 мая, сообщили в пресс-службе PAS.

В проекте закона сказано, что «День Победы и памяти героев, павших в боях за независимость Родины» заменят «Днем памяти и примирения в память о павших во Второй мировой войне». При этом празднование и памятные мероприятия предлагается перенести на 8 мая, передает «Интерфакс».

После регистрации законопроекта у здания парламента Молдавии собрался стихийный митинг. Участники протеста держат плакаты с лозунгами: «Мы потомки победителей», «9 мая – День Победы», передает ТАСС.

Руководитель организации поисковиков Алексей Петрович заявил, что сегодня, чтобы побывать «у ступеней Рейхстага», не обязательно ездить в Берлин, достаточно подойти к ступеням парламента Молдавии в центре Кишинева.

Инициативу также осудила парламентская оппозиция. Партия социалистов республики призвала сохранить название и дату празднования. В партии напомнили, что в ходе предвыборной кампании Майя Санду обещала не мешать празднованию Дня Победы.

Ранее в Молдавии ввели штрафы за георгиевскую ленту.