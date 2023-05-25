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Попова предупредила о влиянии варианта COVID «арктур» на эпидпроцесс
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Вариант коронавируса «арктур» оказывает влияние на эпидемиологическую ситуацию, но процесс находится под контролем, уровень заражения небольшой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По словам Поповой, видно некоторое замедление темпов снижения заболеваемости, но процесс контролируемый, уровень заражения все равно невысокий, передает РИА «Новости».
Ранее глава ведомства сообщала, что «арктур» имеет большую заразность и умеет обходить сформировавшийся иммунитет, всплеск заболеваемости в России ожидали к концу мая.
Стали известны подробности о ранении Залужного
Главнокомандующий ВСУ Залужный в начале мая получил травму головы и осколочные ранения
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе России по командному пункту украинских военных под Херсоном в начале мая, сообщает источник.
По информации источника, после ранения Залужному сделали трепанацию черепа. По прогнозам врачей, главком ВСУ будет жить, но выполнять работу уже не сможет, передает РИА «Новости».
Как заявлял ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, ранение Залужного создает ряд внутриполитических и военных проблем для Украины – замедлится координация действий ВСУ и появятся слухи о том, что Зеленский причастен к ликвидации главкома.
Напомним, Залужный перестал появляться на публике после нескольких ударов, нанесенных ВС России по военным объектам на территории Украины. Но в Минобороны Украины продолжают утверждать, что Залужный «на месте».
Поляки устроили «пляжно-барные войны» против русских в Турции
Mysl Polska рассказала о недовольстве поляков присутствием русских и украинских туристов на курортах в Турции
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В Турции польские туристы устроили «пляжно-барные войны», они недовольны присутствием русских и украинцев на курортах, пишут СМИ.
Обозреватель Конрад Ренкас сообщил, что «польские гусары» не только не захотели играть с русскими в волейбол, но даже предприняли «атаки в турецких барах». Кроме того, поляков удивляет, что «страдающие украинцы» отдыхают в отелях или даже владеют на курортах квартирами. Гражданам Польши не нравится, что украинцы не пытаются «мстить встреченным русским», передает РИА «Новости» со ссылкой на Mysl Polska.
«А что, если это в Польше что-то не так, что если это в Польше кто-то, как минимум, проявляет излишнее усердие, играя на наших национальных чувствах?» – заявил Ренкас. Он с сожалением отметил, что «в перегревшейся гусарской голове» нет места для подобных мыслей. Ренкас предложил польским туристам наслаждаться солнцем, отдыхом, покупками, а не обсуждать мировые проблемы на шезлонгах.
По его словам, подобные «пляжно-барные войны», в которых только поляки и принимают участие, «выглядят инфантильными и смешными». Ренкас рекомендовал полякам прекратить думать о «ненавистных русских», которые, как считает обозреватель, еще несколько лет назад были безразличны его согражданам. Он выразил надежду, что в таком случае жизнь в Польше тоже станет легче.
Напомним, журналистка польского портала Onet Наталия Гомулка жаловалась, что ей было неприятно встретить на курортах Египта россиян, а также видеть русский язык в меню.
Глава СВР: Россия располагает данными о состоянии Залужного
Глава СВР Нарышкин не стал озвучивать информацию о состоянии главкома ВСУ Залужного
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Российские власти получают сообщения о состоянии здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного, но не будут их разглашать, сообщил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
По его словам, нет гарантии, что вся информация на 100% достоверна, поэтому сообщать ничего он не будет, передает ТАСС со ссылкой на слова Нарышкина.
Напомним, по информации источников, пропажа Залужного, которая длится уже несколько недель, объясняется тем, что главком ВСУ получил тяжелое ранение. Его состояние осложнено сахарным диабетом второго типа. В результате, по оценке источников, Залужный хоть и выжил, но далее выполнять свою работу не сможет.
Залужный рассматривается как ставленник США. По имеющейся информации, он мог претендовать на пост президента Украины, сообщалось о его разногласиях с Владимиром Зеленским. Если информация о состоянии Залужного подтвердиться, это ослабит позиции Вашингтона на Украине и может усилить позиции Лондона и британских ставленников, к числу которых относят генерала Александра Сырского, главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова и главу офиса Зеленского Андрея Ермака. Исчезновение Залужного может продлить нахождение у власти и самого Зеленского.
Кремль отреагировал на заявление Киева об угрозе для ряда областей России
Кремль негативно воспринял заявление Киева об угрозе для ряда областей России
В Кремле негативно воспринимают заявления секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова об угрозах диверсий в приграничных российских регионах.
«Негативно», – ответил он на вопрос о реакции Кремля на слова Данилова, передает ТАСС.
У пресс-секретаря главы государства также поинтересовались, не вызывают ли в Кремле опасения новые атаки на Белгородскую область. На это Песков ответил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ведомство и дальше будет предельно жестко реагировать на действия Киева, подобные теракту против мирного населения в Белгородской области.
В офисе Зеленского заявили о начале контрнаступления
Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил о начале «отдельных операций» в рамках контрнаступления ВСУ
Уже начались отдельные операции в рамках контрнаступления вооруженных сил Украины, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Подоляк утверждает, что «контрнаступление идет уже несколько дней». Он отметил, что боевые действия «растянуты на 1,5 тыс. км вдоль границы». Подоляк заверил, что западные вооружения будут использоваться только на тех территориях, которые Киев считает «украинскими». Также Подоляк подчеркнул, что Украина нуждается в истребителях F-16, поскольку нужно «перекрыть воздушное пространство», передает ТАСС со ссылкой на Rai 1.
Напомним, сообщалось, что нынешнее военно-политическое состояние Киева и ВСУ позволяет Украине организовать серию небольших контратак ограниченного свойства и масштаба. Также возможна имитация наступательной деятельности более крупного масштаба, но без желания уходить в какой-то глубокий прорыв.
Генерал Попов допустил причастность «двойных агентов» к ранению Залужного
Генерал Попов назвал возможные сценарии устранения главкома ВСУ Валерия Залужного
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Не исключено, что удар по объекту, где получил ранение главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, мог быть нанесен при содействии «двойных агентов», заявил экс-начальник Федеральной службы авиационно-космического поиска и спасания генерал-майор ВВС Владимир Попов.
У него поинтересовались, мог ли быть удар не случайным, на что Попов отметил, что такой вариант можно рассматривать в качестве одной из версий. При этом сложно сказать однозначно, работала ли разведка по этому направлению.
«Не исключено, что и среди его окружения могли оказаться люди, которые работали «на два фронта» и были двойными агентами. Вот и результат», – сказал генерал-майор «Московскому Комсомольцу».
Попов напомнил, что в начале спецоперации был нанесен удар по месту, где проходило крупное оперативное совещание. «Вот там точно знали, что все они соберутся в одном месте, и действовали прицельно», – сказал он.
По его словам, есть версия, что там, где был ранен главком ВСУ, также проводилось масштабное оперативное совещание. Ранее источники сообщили, что Залужный, пропавший из медийного поля в начале мая, получил серьезное ранение под Херсоном и не сможет дальше осуществлять командование.
Советница командования Сухопутных войск ВСУ неудачно «реанимировала» Залужного
На Украине попытались выдать старое фото раненого Залужного за свежее
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Советница командования Сухопутных войск Украины Алена Шевцова опубликовала якобы новое фото с главкомом вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Однако в соцсетях указали, что она уже публиковала похожий снимок. После этого Шевцова удалила старую фотографию.
Шевцова опубликовала снимок в среду и утверждала, что встретилась с Залужным и «передала подарок». Однако в Сети заметили, что еще 2 мая девушка публиковала фотографию с главкомом ВСУ. На снимке они были в той же одежде, передает RT. Это заметно несмотря на то, что на «новом» снимке изображение отзеркалено. После того, как об этом написали в комментариях, Шевцова удалила старое сообщение в соцсетях, оставив только «свежий» снимок.
Напомним, Залужный с начала мая пропал из медиапространства, ВСУ отчитывается о его деятельности пресс-релизами. Длительно отсутствие Залужного связывают с тяжелым ранением, полученным при ракетном ударе по командному пункту украинских военных под Херсоном. Источники сообщают, что Залужному сделана трепанация черепа. После реабилитации он уже может не вернуться к своим обязанностям.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что российские власти получают сообщения о состоянии здоровья главкома ВСУ.
Минобороны показало уничтожение атаковавших корабль «Иван Хурс» морских беспилотников ВСУ в Босфоре
Минобороны сообщило об отбитой атаке морских беспилотников ВСУ на корабль «Иван Хурс» в Черном море
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Надводные украинские беспилотники атаковали экипаж корабля «Иван Хурс» ВМФ России в районе Босфора в исключительной экономической зоне Турции, атака была успешно отражена, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
После терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» ВС России осуществляются мероприятия по защите подобных объектов, говорится в Telegram-канале МО.
«Сегодня в 5 часов 30 минут вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», – сказал Конашенков.
Катера противника были уничтожены в 140 километрах северо-восточнее Босфора. «Иван Хурс» продолжает выполнение своих задач.
Момент уничтожения беспилотников попал на видео. На кадрах видно приближение беспилотного быстроходного катера, по нему ведется огонь с российского корабля.
Ранее командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов сообщал, что ВСУ направили усилия на проведение атак по объектам Черноморского флота.
Киев не смог объяснить технику США у напавших на Белгородскую область
Представитель военной разведки Украины Черняк не смог объяснить наличие у напавших на Белгородскую область техники США
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Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Черняк утверждает, что ему якобы не известно, откуда у напавших на Белгородскую область России диверсантов взялась американская техника.
Черняк заявил, что западные поставки предназначены для вооруженных сил Украины, причем «каждая пуля отслеживается» как Киевом, так и Западом. По версии Черняка, диверсанты якобы действуют самостоятельно, хоть ГУР и поддерживает с ними контакты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
В свою очередь, обозреватель Daily Telegraph, историк и писатель Оуэн Мэттьюс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «играет в отчаянно опасную игру», если «действительно одобрил вылазки под Белгородом». По версии Мэттьюса, такие нападения «непосредственно на территорию России являются законным casus belli согласно российской ядерной доктрине», передает ТАСС.
Источники Мэттьюса утверждают, что «высшее командование НАТО по-прежнему серьезно беспокоится по поводу возможности применения Кремлем тактических ядерных зарядов». Он поддерживает военные действия Киева на территории, которую считает «украинской», но указывает, что «вторжение на территорию страны с крупнейшим ядерным арсеналом создает риск катастрофической эскалации». Такие действия могут оказаться для Киева «голом в собственные ворота», считает Мэттьюс.
В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Было опубликовано видео, сделанное перед прорывом диверсантов ВСУ в Белгородскую область, на котором видна американская бронетехника, рядом с которой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками. В Пентагоне заявили, что США не одобряли передачу военной техники, отправленной Украине, каким-либо «военизированным формированиям третьей стороны».
Умерла певица Тина Тернер
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В возрасте 83 лет умерла американская и швейцарская певица Тина Тернер, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление ее представителя.
Сообщается, что «королева рок-н-ролла» умерла в среду, 24 мая, после продолжительной болезни. Она скончалась в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии, передает ТАСС.
Гражданство Швейцарии исполнительница получила в 2013 году, при этом утратив гражданство США, передает РИА «Новости».
В тексте заявления сообщается, что мир потерял «легенду музыки и образец для подражания».
Анна Мэй Буллок, будущая Тина Тернер, родилась в 1939 году в штате Теннесси в семье заводских рабочих. Ее отец также был баптистским дьяконом. В 18 лет она стала выступать вместе с ритм-н-блюзовым музыкантом Айком Тернером. Они поженились в 1962 году. У них было четверо сыновей: один общий, два сына Айка Тернера от предыдущих отношений и сын Буллок от предыдущих отношений.
После падения популярности, проблем мужа с наркотиками и побоев Тина Тернер уходит от него. Она принимает буддизм, начинает сольную карьеру и повторно добивается успеха.
В 2013 году Тернер вышла замуж за музыкального продюсера Эрвина Баха после 27 лет отношений. Через три недели после свадьбы Тернер перенесла инсульт, позднее у нее обнаружили рак кишечника. Она выбрала гомеопатические средства для лечения, в результате произошло повреждение почек, которое привело к почечной недостаточности.
Тернер известна по таким песням, как Golden Eye, What’s Love Got To Do With It и Private Dancer. Она включена в список «100 величайших певцов всех времен» по версии журнала Rolling Stone, в 2021 году была включена в Зал славы рок-н-ролла в американском городе Кливленд (штат Огайо). Тернер является обладательницей восьми премий «Грэмми».
Разоблачен фейк о карте «Нового шелкового пути» в обход России
Появившаяся в Сети карта Нового шелкового пути в обход России оказалась иллюстрацией трассы гонщика Райнера Цитлоу от 2017 года.
«Широко разрекламированная карта Нового шелкового пути в обход России – стотысячная по счету – оказалась иллюстративной картинкой трассы гонщика на Тигуане от 2017 года», – написал автор Telegram-канала Китайский свяZноj.
Этот маршрут проходил через 10 стран и практически полностью повторял старый Шелковый путь времен Марко Поло, сообщал Shina.Guide.
На карте гонщика путь лежит из Италии в Китай и проходит через Болгарию, Турцию, Иран, Туркменистан, Узбекистан и Киргизию.
Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что отношения РФ и Китая являются образцом гармоничного созидательного сотрудничества и краеугольным камнем глобальной стабильности.
Прокурор запросил шесть лет колонии пилоту сгоревшего в 2019 году Superjet
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Гособвинение просит приговорить к шести годам лишения свободы пилота Дениса Евдокимова, который являлся пилотом Superjet, сгоревшего при посадке в 2019 году в Шереметьево, заявили в зале Химкинского городского суда Московской области.
Пилота требуют признать виновным в нарушении правил безопасности полетов, передает ТАСС.
Также предложено назначить дополнительное наказание в виде запрета работы в сфере транспорта на три года. Прокурор указал на то, что самолет не был достаточно сбалансирован, а аварийной ситуации командир авиасудна не ощущал, посадка произошла с перегрузкой.
«Причина катастрофы – несоблюдение правил эксплуатации судна», – отметила представитель прокуратуры.
Напомним, 5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Всего в самолете находились 78 человек, в том числе трое несовершеннолетних и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.
Песков назвал перенос Рождества на Украине безумием и вакханалией
Заявление Киева о переносе даты празднования Рождества на Украине – это вакханалия и безумие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Также он предложил дождаться, когда на Украине введут американский язык вместо украинского, передает РИА «Новости».
«Знаете, если – ну это такие шутки через слезы, да – наверное давайте подождем, когда они объявят, что больше нет украинского языка, а есть американский язык», – заявил Песков.
Напомним, Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) принял решение о переходе на новый церковный календарь, теперь Украина будет праздновать Рождество 25 декабря.
Соперник Эрдогана на выборах выступил против газового хаба в Турции
Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу счел проект газового хаба «капитуляцией» перед Россией
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Проект газового хаба создает угрозу резкого усиления зависимости Турции от российских энергоносителей, заявил кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
Кылычдароглу заявил, что не имеет «возражений против хороших отношений с Москвой». Он указал, что Россия способствовала созданию технологической инфраструктуры стекольной, алюминиевой, нефтехимической промышленности и ряда других отраслей в Турции, передает ТАСС со ссылкой на Babala TV.
Однако он выступил против «соглашения с Россией о создании газового хаба», поскольку сейчас Турция, по его словам, «зависима» от России «в энергоносителях на 30–40%», а в случае создания хаба «зависимость вырастет» до 70–80% и станет «полной».
«Это же капитуляция! Мы проиграем!» – приводит его слова РИА «Новости».
Он предложил поставлять газ в Европу из Восточного Средиземноморья.
Напомним, в Турции были приняты законодательные решения для работы газового хаба. Глава минэнерго Турции Фатих Донмез сообщил, что хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию Турции заработает максимум в течение года. С идеей создания в Турции хаба выступил президент Владимир Путин.
Второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая. В первом туре действующий президент Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, лидер оппозиции Кылычдароглу – 44,88%.
В США заявили о «понижении» Зеленского на Украине до «сборщика пожертвований»
American Conservative не исключил утраты Зеленским контроля над Украиной из-за спецслужб
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Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, потерял контроль над страной из-за главного управления разведки Минобороны Украины, заявил обозреватель Брэдли Делвин.
Делвин не исключил, что Зеленского «понизили до уровня главного сборщика пожертвований». К такому предположению Делвин пришел после попытки украинской атаки на территорию, которую Киев и США признают российской. Указывается, что Зеленский якобы не знал о подобных планах, передает РИА «Новости» со ссылкой на American Conservative.
Также Делвин заявил, что прежде США объясняли передачу Киеву вооружений тем, что Украина «выигрывала», теперь же говорят о ее бедственном положении на фронте. По мнению Делвина, разумных причин поддерживать Украину нет.
В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. В результате было уничтожено до 70 украинских террористов. У террористов была американская техника. Украина, утверждающая, что боевики якобы действовали самостоятельно и не по приказу Киева, не смогла объяснить, откуда у них техника США.