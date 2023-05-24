На интернет-форуме обсудили рост Рунета, фейки в Википедии и социальную рекламу

Во время первого дня РИФ обсудили рост Рунета, фейки в Википедии и социальную рекламу

В первый день Российского интернет-форума (РИФ) участники обсудили вопросы состояния российской ИТ-отрасли, ситуацию на рынке соцрекламы и проблемы, связанные с недостоверной информацией на зарубежных ресурсах.

Так, исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова рассказала, что среднестатистический россиянин проводит в Сети около четырех часов в сутки. Большую часть времени занимают социальные сети и мессенджеры. За 2022 год в России стали реже пользоваться Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta*, признана экстремисткой в России – прим. ВЗГЛЯД), но выросло число пользователей RuTube.

Глава РАЭК Сергей Гребенников подчеркнул, что экономика Рунета превысила показатели роста – 29% вместо 11%. Рост был достигнут за счет положительной динамики сегментов электронной коммерции и инфраструктуры.

Гребенников сказал, что рост экономики Рунета в 2023 году составит 16 трлн рублей, что сопоставимо с ВВП Казахстана. Он отметил, что этого невозможно было бы достичь без интенсивной коммуникации IT-бизнеса, Минцифры России и общественных организаций, таких как РАЭК.

«Посмотрите, что сделало государство. Это уникальные налоговые льготы, это пониженные тарифы страховых взносов, снижение ставки по ОСН для ИП и малого бизнеса, моратории на проверки до 2024 года, льготные ставки по кредиту и другие меры, которые необходимы отрасли для того, чтобы развиваться. Благодаря этим мерам суммарные доходы IТ-компаний выросли более чем на 35%», – заявил он.

Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко сообщил, что к концу 2022 года за границей работали порядка 100 тыс. российских программистов, при этом 80% из них продолжали работать с отечественными компаниями, а уже 60% из уехавших вернулись к февралю 2023 года. Также он заявил, что представители IТ-сферы верят в развитие Рунета, но переживают за свое будущее.

В первый день РИФ-2023 участники форума обсудили рынок социальной рекламы в России. GR-директор «ЦИАН» Мария Келембет рассказала, что вырос спрос на патриотическую рекламу – это 12%. Она указала на проблему социальный рекламы, которую замечают лишь 29%, а игнорируют – 21%.

«Это говорит о том, что нужно изобретать новые форматы, более креативно доносить эту информацию к аудитории, работать над этим», – заявила Келембет.

В свою очередь заместитель директора департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Олег Кузнецов выразил благодарность АНО «ИРИ» за увеличение числа социальной рекламы.

Также на РИФе прошла сессия, посвященная распространению недостоверной информации на онлайн-ресурсах. Член Общественной палаты РФ, директор АНО «Фонд «Региональная политика» Евгений Забродин сделал акцент на потенциальной опасности фейков.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин отметил, что сегодня появились люди, которые профессионально оперируют недостоверными знаниями, используя популистские приемы.

Википедию он назвал полуанонимным сообществом и обратил внимание на проблемы с модерацией на зарубежных ресурсах.

«Пример – YouTube, который просто уничтожает контент, который идет вразрез со взглядами вашингтонского обкома. Это по сути прямое цензурирование контента. Платформа решает, что нам смотреть, что нам видеть», – отметил Горелкин.

Депутат напомнил, что до начала СВО на Украине с западными компаниями вели переговоры по их «приземлению» в России, но позже эти платформы стали элементом пропаганды.

На источнике фейковой информации речь шла о Википедии, сделал акцент первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Он назвал Википедию одним из основных инструментов информационной войны против России.

«На системной основе переписываются, редактируются, правятся статьи о значимых событиях. И о людях, конечно», – указал он.

Тему информационной войны затронул и начальник дежурного отдела мониторинга СМК Дежурной службы в сфере СМК ФГУП «ГРЧЦ» (Главный радиочастотный центр) Кирилл Золотов, который заявил, что в нынешних реалиях страна ведет войну в информационном пространстве на собственное выживание.

Он поделился кейсом «Синий кит», отметив, что сегодня уже удалено более 430 тыс. материалов суицидальной направленности и работа по модерации такого контента продолжается в ежедневном формате.

Управляющий партнер компании «СМЕНА» (Группа AIC) Артем Геллер поделился своим мнением о том, как можно бороться с фейками. Он заявил о возможном создании так называемых групп быстрого реагирования, которые «отлавливали» бы контент и вели свои группы, где разоблачали бы фейки.