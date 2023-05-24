Молодежный день Невского экоконгресса впервые прошел в Санкт-Петербурге

Молодежный день Х Невского международного экологического конгресса впервые прошел в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел Молодежный день Х Невского международного экологического конгресса. Событие объединило более 2 тыс. представителей экологических и молодежных сообществ: студентов, экоактивистов, представителей экологических организаций и бизнеса.

Главная тема в этом году – «Экология – моя идеология». Организаторами Молодежного дня выступили Федеральное агентство по делам молодежи и Госкорпорация «Росатом». В деловую программу вошло 15 мероприятий.

Вице-премьер Виктория Абрамченко уточнила, что во всех регионах страны трудятся экологические волонтеры. «Подтверждает интерес общественности к экологической повестке наличие 13 тыс. добровольческих организаций, зарегистрированных на сайте ДОБРО.РФ и указавших экологию своим приоритетным направлением. Сегодня экологический конгресс объединил более 2 тыс. человек со всех регионов нашей страны. Такая активность подтверждает, что охрана окружающей среды важна для молодежи», – сказала Абрамченко.

«Очень символично, что такое значимое в стране событие начинается именно с Молодежного дня. Это задает правильный вектор последующего обсуждения в рамках конгресса. Молодежь сегодня без преувеличения является двигателем и драйвером экологической повестки. Важно, что молодежь не просто формирует запрос к обществу и государству, а сама становится примером – проявляет проактивную позицию, занимается просвещением. И постепенно каждый из вас делает это бережное отношение к нашей земле нормой жизни. Центральным экологическим событием для молодежи станет Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край», который пройдет с 1 по 7 августа в Петропавловске-Камчатском», – сказала в приветствии руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

В деловой программе приняло участие более 100 спикеров – экспертов отрасли. В молодежном дне также приняли участие экоактив из всех регионов России, студенческие сообщества, представители вузов и НКО, общественных и федеральных структур.

Председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорий Гуров рассказал, что Движение активно развивает экологическое просвещение: «Уже в августе мы запускаем работу сообщества юных натуралистов во всех регионах страны. На Невском конгрессе участники Движения представили профессиональному сообществу свои экологические проекты и разработки, многие из которых уже готовы к промышленному внедрению. Поддержка перспективных экологических инициатив детей и молодежи – важный фактор сохранения природы и формирования ответственного отношения юного поколения к настоящему и будущему планеты».

Награждение победителей конкурса состоится 26 мая в рамках основной программы Х Невского международного экологического конгресса в Таврическом дворце – на стенде Росмолодежи.

Итогом события стала подготовленная резолюция Молодежного дня Х Невского международного экологического конгресса. В документе участники площадки фиксируют ключевые предложения по развитию эконаправления.

Например, среди предложений: интегрировать в систему дошкольного образования экологическую повестку, внедрить систему поддержки общественных экологических мероприятий и проектов, реализуемых с привлечением школьников, студентов и жителей регионов присутствия, обеспечить меры поддержки субъектов МСП и научных институтов, реализующих проекты и разрабатывающие решения, направленные на сокращение антропогенного воздействия на окружающую среду. На международной арене сформировать рабочую группу по развитию международного сотрудничества и совместных инициатив в экологической повестке.