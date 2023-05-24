Мусульмане Северного Кавказа обвинили Зеленского в организации провокации с сожжением Корана

Циничная провокация украинских спецслужб и их западных покровителей на территории России в виде сожжения Корана вызывает не только глубокое возмущение мусульман всего мира, но и в очередной раз доказывает нравственную деградацию и ничтожность их заказчиков и исполнителей, заявили в Координационном центре мусульман Северного Кавказа (КЦМСК).

«То, что выдается этими сатанистами за проявление свободы слова и свободы вероисповедания, на самом деле не что иное, как варварское попрание духовных ценностей человечества, которое вызывает протест не только у мусульман, но и у верующих других конфессий. Это удар по всем верующим, ведь подобные активисты отвергают не только Священный Коран и Ислам, но и все авраамические религии в целом», – говорится в сообщении на сайте центра.

Там напомнили, что Россия является активным защитником традиционных духовно-нравственных ценностей. В России уважают чувства всех верующих, в том числе и мусульман. Россия – это страна, в которой более 200 лет назад впервые был напечатан Священный Коран в подлинном виде, по всем каноническим правилам. Неприкосновенность священных писаний гарантируется у нас федеральным законом, отмечается в заявлении КЦМСК.



«Все это делается для защиты чувств верующих людей всех конфессий, и за такую позицию выражаем благодарность нашему президенту», – говорится в сообщении.

В Координационном центре добавили, что если целью акции была попытка внести в межконфессиональный и межнациональный раскол в России, то она с треском провалилась и вызвала обратный эффект.

«Эти провокации лишь сплачивают народы России. Мы сегодня как никогда едины и полны решимости совместными усилиями и далее уничтожать всяких нацистов-сатанистов. (…) Подобные провокации еще раз доказывают правильность решения руководства нашей страны начать специальную военную операцию и бороться с этими шайтанами на территории Украины», – подчеркнули в КЦМСК.

«Мы хотели бы обратить внимание мусульман всего мира на то, что этот акт в очередной раз показывает лживость украинского режима и Зеленского, который нагло врал в Саудовской Аравии о якобы притеснении мусульман в Крыму, в то время как его спецслужбы готовили этот провокационный акт, направленный против религии Всевышнего Аллаха. Также хотим выразить удовлетворение, что расследование уголовного дела поджигателя Корана передано в Чечню», – отмечается в заявлении.

В нем также от имени Координационного центра мусульман Северного Кавказа выражается протест и решительно осуждаются провокации, направленные на оскорбление чувств верующих. Мусульмане Северного Кавказа призвали всех граждан нашей многоконфессиональной страны к единству и совместному противодействию подобным актам.

Напомним, житель Волгограда Никита Журавель за 10 тыс. рублей, полученных от спецслужб Украины, снял на видео, как сжигает Коран. Мужчину арестовали.