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Квартиру Зеленского в Ялте национализировали
Госсовет Крыма принял решение национализировать квартиру Зеленского в Ялте
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Депутаты Госсовета Крыма проголосовали за расширение перечня национализированного имущества иностранных граждан и государств, в который вошла квартира украинского президента Владимира Зеленского в Ялте, сообщают корреспонденты из зала заседания.
Как отметил спикер крымского парламента Владимир Константинов, для самого Зеленского «это не особо заметная потеря», передает ТАСС.
По информации Крымского парламента, будут национализированы 57 принадлежащих украинским олигархам объектов собственности.
Так, национализированы винодельческое производство «Алеф-Виналь-Крым», которым владел бизнесмен из списка 100 богатейших людей Украины Вадим Ермолаев, торговые площади «Скай плаза» в Ялте, принадлежащие бывшему премьер-министр Украины Арсению Яценюку, сельхозпредприятие в Ленинском районе «Семисотка и компания», связанное с окружением одиозного украинского политика Арсена Авакова
Также принято решение о национализации находящегося в Симферополе здания «Меджлис крымско-татарского народа*» (признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории России).
Как уточнил Константинов, власти Крыма намерены после приватизации национализированного имущества украинских олигархов и квартиры Зеленского в Ялте направить вырученные на аукционах деньги на нужды спецоперации и помощь семьям военнослужащих.
В феврале крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов. Национализированные активы украинских олигархов и чиновников в Крыму оценили в миллиарды рублей.
Российский ЗРК С-350 впервые сбил самолеты ВСУ без участия оператора
Российский ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в зоне СВО в автоматическом режиме без участия оператора
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Российский мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора, сообщил информированный источник.
Как отметил источник, российский зенитный ракетный комплекс «Витязь» в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей, в результате ракеты системы сбили несколько боевых самолетов и беспилотников ВСУ, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что боевой расчет лишь только контролировал решения, принятые заложенным в комплекс искусственным интеллектом в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, при этом оператор не вмешивался в работу ЗРК.
По словам источника, в целях повышения помехозащищенности комплекса в условиях обнаружения и классификации целей «Витязь» одновременно работал как в активном, так и в пассивном режимах радиолокации.
Напомним, в мае 2021 года в Минобороны сообщали, что первый зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа.
Появились кадры с места уничтожения диверсантов ВСУ в Белгородской области
Опубликованы первые кадры с места уничтожения диверсионной группы в Белгородской области.
На опубликованном видео видны сожженные броневики Hummer, военные грузовики и пикапы, сообщает Telegram-канал «Звезда».
На машинах белой краской виднеется надпись: «За Бахмут» (украинские название города Артемовска).
Всего, по данным Минобороны, во время разгрома диверсантов было уничтожено четыре боевые бронированные машины, пять пикапов и около 70 боевиков.
Напомним, что Артемовск (Бахмут) был полностью освобожден в субботу, о чем сообщил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин.
А накануне на территорию Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, был введен режим КТО, который во вторник отменили.
Уникальные укрытия для защиты российских военных создали в Тюмени
Уникальные модули для размещения российских военных, находящихся в зоне спецоперации, разработали и собрали в Тюмени, сообщили в информационном центре правительства региона.
Как рассказали специалисты, идея создать комфортное укрытие для бойцов пришла спецпредставителю губернатора Николаю Савченко, когда он во время рабочей командировки на территории спецоперации осматривал пункты временной дислокации бойцов и искал решения улучшить условия проживания военнослужащих при переброске с одной точки на другую, передает Ura.ru.
В опубликованном в соцсети «ВКонтакте» видео уточняется, что модули имеют легкий вес и простой способ установки – их можно размещать как на земле, так и погружать в траншеи.
Отмечается, что в один такой комплекс помещается до трех человек. Аналогов у укрытий нет.
Также в инфоцентре правительства указали, что конструкция здания позволяет вести наблюдение, а на крыше установлена защита от сбрасываемых с коптеров снарядов. Внутри установлен люк, который можно использовать в качестве амбразуры для ведения огня, либо как запасной выход. Кроме того, есть место для хранения оружия и установки печки.
Военкоры показали видео уничтожения боевиков ВСУ под Авдеевкой
Военкоры показали, как дроны-камикадзе уничтожают боевиков ВСУ под Авдеевкой
Военкоры «Русской весны» опубликовали видео, на котором запечатлена ликвидация боевиков Вооруженных сил Украины под Авдеевкой при помощи беспилотников-камикадзе.
Так, Telegram «Военкоры Русской весны» показал, как боевые беспилотники-камикадзе 9-й бригады Первого Донецкого армейского корпуса «ликвидируют украинских нацистов». Авторы канала отмечают, что украинские силы каждый день несут потери от ударов таких дронов.
Ранее военкоры «Русской весны» сообщили, что российские военные уничтожили подполковника Вооруженных сил Украины Сергея Гулевского на Запорожском направлении.
Военкоры рассказали о ликвидации подполковника ВСУ под Запорожьем
Военкоры рассказали о ликвидации подполковника ВСУ Гулевского под Запорожьем
Российские военные уничтожили подполковника Вооруженных сил Украины Сергея Гулевского на Запорожском направлении, сообщают военкоры «Русской весны».
Как сообщает Telegram «Военкоры Русской весны», Гулевский был ликвидирован российскими силами на Запорожском направлении в конце мая. Смерть наступила в результате попадания осколка в грудь.
Ранее сообщалось, что офицерскому составу вооруженных сил Украины с целью сохранения командного состава запретили посещать зону активных боевых действий.
Военный эксперт: Автоматическая работа С-350 доказала преимущество комплекса перед Patriot
Военный эксперт Хатылев: Наши «Витязи» доказали свое преимущество перед американскими Patriot
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Уничтожение самолетов ВСУ российским ЗРК в автоматическом режиме свидетельствует о высоком уровне отечественной военной промышленности и инженерной мысли, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее стало известно, что ЗРК С-350 впервые в мире в боевых условиях сбил самолеты противника в зоне СВО в полностью автоматическом режиме.
«Речь идет о зенитно-ракетном комплексе средней дальности С-350, так называемом «Витязе». Появившаяся информация о том, что он в автоматическом режиме сбил цель, – это яркий пример того, что наши системы относятся к пятому поколению и серьезно превосходят американские Patriot», – сказал Сергей Хатылев, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России, полковник запаса.
«Насколько мы можем судить, обнаружение цели происходило автоматически, без участия оператора. Далее осуществлялась передача целеуказания из командного пункта системы на зенитно-ракетный дивизион, который захватывает ее на сопровождение, затем происходит наведение ракеты, пуск и уничтожение», – отметил он.
«Вместе с тем, конечно, такую работу можно вести не по всем целям. Так что в некоторых случаях требуется вмешательство человека. Автоматический режим опасен тем, что все цели, находящиеся в зоне поражения, будут по умолчанию уничтожаться. Поэтому есть еще голосовые команды. То есть для ситуации, когда уничтожение не нужно, а необходимо, например, только сопроводить цель, можно перейти в полуавтомат», – пояснил собеседник.
«Кроме того, такой режим может быть востребован, когда в зону ПВО зашел наш истребитель для работы по той или иной цели. В таком случае оператор должен предпринять меры и предотвратить пуск ракеты. К преимуществам работы ЗРК в автоматическом режиме в первую очередь стоит отнести уменьшение работного времени практически в полтора-два раза. Кроме того, необходимо задействование меньшего числа операторов», – акцентировал он.
«В целом же сам факт возможности автоматической работы ЗРК говорит о высоком уровне развития нашей военной промышленности и инженерной мысли. Наши конструкторы могут готовить эти системы к работе в абсолютно автоматическом режиме», – заключил Хатылев.
Ранее стало известно, что российский мобильный зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты вооруженных сил Украины в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме. Отмечается, что «Витязь» впервые в мире в боевых условиях реализовал такую задачу. Без участия оператора было выполнено обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей, в результате ракеты системы сбили несколько боевых самолетов и беспилотников ВСУ.
Источник уточнил, что боевой расчет лишь только контролировал решения, принятые заложенным в комплекс искусственным интеллектом в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, при этом оператор не вмешивался в работу ЗРК. По его словам, в целях повышения помехозащищенности комплекса в условиях обнаружения и классификации целей «Витязь» одновременно работал как в активном, так и в пассивном режимах радиолокации.
Напомним, в мае 2021 года в Минобороны сообщали, что первый зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа.
В США раскритиковали тактику Зеленского по удержанию Артемовска
Экс-аналитик ЦРУ Биб: Зеленский устроил театральное представление из тяжелой ситуации по удержанию Артемовска
В Вашингтоне не поняли решения Владимира Зеленского продолжать удерживать Артемовск, заявил в интервью американскому аналитическому центру Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб.
Он указал, что западные военные эксперты в большинстве своем долго призывали Киев организовать вывод войск из Артемовска для сохранения людей и боеприпасов, однако Зеленский отклонил этот совет и отправил туда еще больше солдат – устроил из этого своеобразное театральное представление, передает РИА «Новости».
«Что же, все это провалилось», – отметил Биб, подчеркнув, что многие в Штатах «качают головой, задаваясь вопросом, о чем думал Зеленский».
Ранее сообщалось, что военные ВСУ после потери Артемовска стали чаще дезертировать.
Мирошник назвал возможные цели визита Уоллеса в Киев
Экс-посол ЛНР Мирошник: Уоллес пытается надавить на Зеленского с контрнаступлением и найти Залужного
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Британский министр мог приехать на Украину, чтобы подтолкнуть Зеленского поскорей начать обещанное контрнаступление. Кроме того, Уоллес может искать главкома Залужного, который давно не появлялся на публике, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Бен Уоллес прибыл в Киев с необъявленным визитом.
«Западные страны пытаются подтолкнуть офис Зеленского к началу контрнаступления. Вероятно, именно для этого и был прислан «высокопоставленный гонец». Кроме того, ранее были сообщения о ранении главкома ВСУ Залужного. И на фоне возможной атаки Лондону могла быть интересна его судьба», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Залужный для США и Британии – персонаж, который необходим для того, чтобы войска Украины продолжали функционировать в привычном режиме. Если подтвердится информация о тяжелом состоянии главкома, то Уоллес может прямо на месте подобрать нового человека на этот пост», – отмечает собеседник.
«Сейчас именно британцы являются наиболее приближенными к системе управления ВСУ. И на фоне разочарования от недавнего поражения под Артемовском, а также общих экономических проблем, вызванных поддержкой Украины, западные страны не могут допустить разрозненных действий украинской армии», – заключил Мирошник.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает издание ТАСС. На переговорах с украинским коллегой Алексеем Резниковым он обсудил, помимо прочего, перспективы вступления Украины в НАТО и будущие поставки вооружений.
Визит проходит на фоне сообщений о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале месяца получил тяжелое ранение во время ракетного удара по украинскому штабу. Отмечается, что он может покинуть свой пост. При этом информация о его здоровье блокируется по заданию западных спецслужб, чтобы не подрывать боевой дух армии.
Напомним, Валерий Залужный не появлялся на публике уже больше десяти дней. Политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале назвал сложившуюся ситуацию «странной». По его мнению, главнокомандующий ВСУ стал для Зеленского «политической проблемой» в связи с тем, что военный стремительно набирал популярность.
Эксперт уточняет, что Залужный все чаще и чаще появлялся на первых страницах западных СМИ, активно контактировал с представителями НАТО и даже создал собственный благотворительный фонд для украинских солдат. Отмечается, что главком многими воспринимался как «сменщик Зеленского», что не устраивало действующего президента.
Баширов допускает, что по приказу Зеленского спецслужбы могли ликвидировать Залужного, однако его отсутствие в течение десяти дней деморализует ВСУ. «Гибель от артиллерии России – это одно. Гибель от рук украинских силовиков – совсем другое и грозит переворотом», – заключил политолог.
В свою очередь экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что возможное ранение Залужного создает ряд внутриполитических и военных проблем для Украины.
Тем не менее в Минобороны Украины продолжают подчеркивать, что Залужный «на месте». Заместитель главы военного ведомства Анна Маляр заявила, что главком «делает свою работу», а слухи о его исчезновении являются «информационной волной», запущенной РФ.
Ранее опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что вылазка террористов в Белгороде призвана «перебить» сразу три «зрады» – потерю Артемовска, пропажу Залужного и взрыв складов в Хмельницком, где предположительно хранились снаряды с обедненным ураном.
За ночь Белгородскую область атаковало большое число беспилотников
Глава Белгородской области Гладков рассказал о большом количестве атак БПЛА на регион за минувшую ночь
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Система ПВО сбила большую часть беспилотников, атаковавших Белгородскую область минувшей ночью, остальные аппараты повредили транспорт, дома и административные здания в Белгороде и двух районах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он указал, что есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе – зафиксировано попадание в легковой транспорт, частные дома, административные здания.
Также Гладков добавил, что зафиксированы атаки БПЛА на Яковлевский округ. Так, на этой территории дважды были сброшены взрывные устройства, которые не привели к значительным повреждениям. Аналогичное устройство было сброшено в Новой Таволжанке, однако оно не сдетонировало.
Глава региона рассказал, что из-за обстрела со стороны ВСУ пострадал житель Шебекинского округа.
«Под обстрел ВСУ попала окраина села Терезовка Шебекинского округа. Есть один пострадавший – мужчина с ранениями нижних конечностей. Бригада ФМБА доставляет его в центральную районную больницу», – заключил Гладков.
Ночью появилась информация о том, что беспилотник сбросил на проезжую часть в Белгороде взрывное устройство.
Напомним, в понедельник в Белгородскую область проникла украинская ДРГ, в регионе вводился режим контртеррористической операции, в ходе которой было уничтожено до 70 украинских террористов, после чего особый правовой режим в области отменили.
Экономист объяснил неготовность Украины отказаться от транзита энергоресурсов из России
Экономист Лизан: Украина пытается использовать транзит газа для давления на ЕС в вопросе антироссийских санкций
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Основное желание офиса Зеленского – нанести как можно больше вреда экономике России. При этом в Киеве готовы пожертвовать благополучием Европы ради иллюзорной попытки разорить Москву. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее The Washington Post сообщила, что на Украине не намерены отказываться от транзита российских энергоресурсов.
«Украина пытается принудить некоторые западные страны к отказу от российской нефти. Жертвой нападок зачастую становится Венгрия. Офис Зеленского в большей степени думает не о доходах, а о том, как бы нанести побольше вреда российской экономике. Если бы на первом месте стояли деньги, то в рамках зерновой сделки давно бы запустили, например, поставки аммиака», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.
«Очевидно, что действующий президент Украины не совсем понимает, сколько в реальности можно получить за счет транзита. Будь его воля – с Россией были бы разорваны все возможные связи, но реальность показывает, что это невозможно, в частности, потому, что все другие направления прокачки нефти и газа недоступны», – отмечает эксперт.
«Северные потоки» взорваны, «Ямал – Европа» попал под наши санкции после того, как Польша национализировала инфраструктуру «Газпрома» и «Новатэк». Таким образом, в настоящий момент транзит через Украину остается практически безальтернативным. Энергоресурсы по нему поступают в строго ограниченных объемах – в районе 40 млн кубов газа», – подчеркивает собеседник.
«Помимо этого, офис Зеленского отказался принимать транзит через одну из станций, находящихся в ЛНР, сославшись на то, что данный объект правительство Украины не контролирует. В целом, киевские власти придерживается следующей политики: если есть возможность усилить антироссийские санкции – это надо делать. Все более-менее адекватные политики, разбиравшиеся в выгодах кооперации, остались во временах Януковича», – считает эксперт.
«Порошенко какие-то связи еще сохранялись, но в основном за счет того, что Украине удавалось неплохо «барыжить» с Европой. С приходом же к власти «Квартала 95» все и вовсе рухнуло», – резюмирует Лизан.
Ранее стало известно, что в офисе Зеленского не намерены прекращать транзит энергоресурсов из России через территорию Украины. Об этом сообщает издание The Washington Post. В то же время руководство страны требует от союзников прервать экономические связи с Москвой.
Авторы статьи подчеркивают: «Транзит российских углеводородов приносит Кремлю миллионы долларов, однако Украине также нужны деньги». Отмечается, что офис Зеленского прикрывается тезисом о безвыходности сложившегося положения.
Так, по данным издания, рабочая группа по антироссийским санкциям, которой руководят глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в России Майкл Макфол, разработала так называемый план действий, в котором обозначены дальнейшие ограничительные меры против Москвы.
По информации газеты, в планах «остановить работы всех оставшихся трубопроводных маршрутов под контролем России», кроме тех, которые проходят через территорию Украины.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции со стороны западных стран заставили Европу платить более высокую цену за них, чем платит Москва.
Песков заявил об отсутствии предпосылок для урегулирования на Украине
Песков: Предпосылок для урегулирования украинского конфликта нет, СВО продолжается до достижения поставленных целей
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Предпосылок для мирного урегулирования украинского конфликта пока нет, говорить об этом пока преждевременно, специальная военная операция продолжается до достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, какой из предложенных разными сторонами планов мирного урегулирования конфликта России ближе и есть ли у Москвы свой вариант подобного плана, представитель Кремля отметил, что об этом говорить пока преждевременно, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, СВО продолжается, передает ТАСС.
На просьбу уточнить, готовы ли в Кремле к переговорам с кем-либо из представителей нынешней киевской власти, Песков сказал, что вряд ли об этом может идти речь, потому что какие-либо переговоры с Россией на Украине запрещены.
Представитель Кремля ответил утвердительно на вопрос о том, солидарна ли Россия с Западом в том, что нельзя допустить замораживания конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Россия рассматривает возможность завершения спецоперации только после достижения поставленных целей по обеспечению государственных интересов.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия с помощью СВО пытается прекратить идущую уже девять лет против нашего народа войну.
Российские войска за сутки сорвали три атаки «штурмовиков» ВСУ
Минобороны: ВС России за сутки сорвали три атаки ВСУ в районе Авдеевки, Марьинки и Александро-Калиново
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Подразделения Вооруженных сил России за сутки сорвали три атаки штурмовых подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Александро-Калиново, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.
Офицер сообщил, что за минувшие сутки подразделениями Южной группировки войск ВС России были сорваны три атаки штурмовых подразделений ВСУ на авдеевском, александрокалиновском и марьинском направлениях, в результате противник понес значительные потери в живой силе и бронетехнике, передает ТАСС.
Он также сообщил, что на лисичанском направлении авиация Южной группировки войск нанесла удары по опорным пунктам украинских подразделений. Кроме того, добавил Астафьев, расчет 240-миллиметрового миномета «Тюльпан» артиллерийской бригады ЮВО уничтожил склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Звановка в ДНР.
Помимо этого, в рамках контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения группировки уничтожили две самоходные артиллерийские установки, бронетранспортер, 120-мм миномет и противотанковый ракетный комплекс, рассказал представитель Минобороны. Астафьев добавил, что расчетом тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» успешно поражен взводный опорный пункт 57-й отдельной мотобригады ВСУ, а в районе населенного пункта Пески расчетом ЗРК «Оса-АКМ» сбит беспилотник противника типа «Фурия».
Накануне в Минобороны сообщали, что на Донецком направлении за сутки уничтожено до 375 украинских военнослужащих.
Daily Mail: У переданных Киеву британских ракет Storm Shadow мог истечь срок годности
Daily Mail: Британия могла передать Украине ракеты Storm Shadow с истекшим сроком годности
У Великобритании заканчивается оружие для передачи Киеву, а у предоставленных Украине ракет Storm Shadow, вероятно, истек срок годности, заявил британский стратегический аналитик Говард Уилдон.
По словам аналитика, Лондон уже передал Киеву почти все оружие, что мог. Оставшуюся часть запасов Британии следует придержать у себя на случай конфликта с собственным участием. При этом эксперт уверен, что Великобритания уже стала страной, военные запасы которой истощены, пишет Daily Mail.
Кроме того, Уилдон предположил, что у ракет Storm Shadow, которые недавно были переданы Киеву, мог истечь срок годности. «После передачи некоторого количества ракет Storm Shadow, вероятно, с истекшим сроком годности, маловероятно, что Лондон может еще что-то передать Украине», – отметил эксперт.
Он пришел к выводу, что Великобритания стала страной, которая в случае необходимости обороняться, будет заведомо истощена.
Ранее посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что на Западе имеются завышенные ожидания от грядущего контрнаступления ВСУ, которое может привести к большим потерям среди украинских военнослужащих.
Пушилин заявил о стабилизации ситуации в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин заявил о стабилизации ситуации в Артемовске
Обстановка на флангах у Артемовска стабилизируется, пик тревожности пройден, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Соловьев Live».
По его словам, пик тревожности, самая активная фаза операции в городе осталась позади. В настоящее время к городу подошли боеспособные части, которые проводят работу по стабилизации флангов, передает ТАСС.
Он также сообщил, что в Артемовске начали работать сотрудники МВД, а скоро в город зайдут сотрудники министерства по ЧС, которые оценят объем разминирования.
Пушилин также сообщил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Авдеевки и Марьинки в ДНР контролируется российскими силами, попытки Вооруженных сил Украины контратаковать – отбиты.
Ранее сообщалось, что военные ВСУ после потери Артемовска стали чаще дезертировать. Кроме того, в США раскритиковали тактику Зеленского по удержанию города.
Российская ПВО сбила в Белгородской области беспилотник
Глава Белгородской области Гладков: Российская ПВО сбила над Белгородским районом региона беспилотник
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система ПВО сбила над Белгородским районом региона беспилотный летательный аппарат.
Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что над Белгородским районом региона российской системой ПВО сбит беспилотный летательный аппарат. Он уточнил, что, по имеющейся на данный момент предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Губернатор заверил, что на земле работают оперативные службы.
Ранее в среду ночью беспилотник сбросил на проезжую часть в Белгороде взрывное устройство.