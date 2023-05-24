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РСА: Российские «Зеленые карты» перестают действовать в ЕС с 1 июня
Российский союз автостраховщиков: «Зеленые карты» перестают действовать в ЕС с 1 июня
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Российские «Зеленые карты» перестанут действовать в странах ЕС с 1 июня 2023 года, как и карты ЕС, Швейцарии и Британии утратят актуальность в России, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).
Отмечается, что с 1 июня прекратится действие двусторонних соглашений, заключенных РСА с бюро/союзами автостраховщиков государств Европейского пространства, а также Швейцарии и Британии по страховым сертификатам «Зеленая карта», передает «Интерфакс».
Так, для передвижения по этим территориям после 31 мая водителям необходимо будет приобрести на пунктах пропуска полис приграничного страхования соответствующей страны.
А для передвижения по российской территории водителям транспортных средств, зарегистрированных в ЕС, Швейцарии и Британии, необходимо будет приобрести российский полис ОСАГО.
При этом в РСА отметили, что ситуации касательно дорожно-транспортных происшествий, произошедших в странах ЕС до 1 июня, будут урегулированы в стандартном порядке.
При этом действие карт в дружественных странах продолжится – для поездок в Азербайджан, Белоруссию, Молдавию, Сербию и Турцию, российские «Зеленые карты» действуют без ограничений.
О пересмотре международного договора страхования автомобилей «Зеленая карта», заключенным между Россией, Евросоюзом, Швейцарией и Британией, стало известно в конце апреля.
Будапешт потребовал от фон дер Ляйен лично объяснить угрозы безопасности Венгрии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил фон дер Ляйен ответить на вопрос по поводу угроз безопасности страны
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна лично прояснить вопрос, действительно ли Украина получала из Брюсселя рекомендации перекрыть нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия получает российскую нефть, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
Он отметил, что в этом случае идет речь о возможной угрозе безопасности и суверенитету Венгрии, передает ТАСС.
Глава ведомства заявил, что от Киева не было объяснений в связи с информацией о том, что чиновники из ЕК советовали заблокировать поставки по нефтепроводу «Дружба», чтобы нанести ущерб России и оказать давление на Венгрию.
Сийярто подчеркнул, что по этому серьезному вопросу председатель Еврокомиссии должна лично дать ответ, так как идет речь о безопасности и суверенитете Венгрии.
«Если кто-то пытается подорвать безопасность энергоснабжения страны, то это может быть расценено как нападение и посягательство на ее суверенитет», – пояснил министр.
Ранее СМИ со ссылкой на документы Пентагона, попавшие в Сеть, писали о предложении Владимира Зеленского взорвать нефтепровод «Дружба».
ЕС назвал резко выросший после антироссийских санкций автомобильный рынок мира
Боррель заявил о сокращении поставок авто в Россию из ЕС на 80% и их росте на 300% в Центральную Азию
Поставки автомашин из Евросоюза в Россию упали на 80% в прошлом году, но троекратно выросли в Центральную Азию, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Экспорт авто в Россию из ЕС в 2022 году сократился почти на 80%, но вырос на 300% в страны Центральной Азии, сказал Боррель, передает ТАСС.
Он предположил, что эти машины перепродаются в России. По словам Борреля, в очередном пакете европейских санкций будут включены «ответные меры».
Ранее в Минпромторге заявили о продолжении практики параллельного импорта из дружественных стран.
Захарова назвала оговоркой по Фрейду заявление Борреля об атаке на Белгородскую область
Захарова прокомментировала заявление Борреля, перепутавшего Белгород и Белград
Заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля об атаке украинской ДРГ на Белгородскую область – это оговорка по Фрейду, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
«У него что Белгородская область, что Белград – все смешалось», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она также предположила, что это оговорка по Фрейду, поскольку это отражает отношение Евросоюза ко всему, что выпадает из его вассальной системы, в том числе к Белграду.
Захарова также заявила, что Боррель «перестал быть приличным человеком» и «заврался настолько, что противоречит сам себе».
Ранее Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС не смог ответить на вопрос о событиях в Белгородской области, перепутав Белгород и Белград.
Главы МИД Германии и Венгрии поругались в Брюсселе из-за Украины
Politico: Встреча глав МИД Германии и Венгрии в Брюсселе закончилась перепалкой из-за разногласий по Украине
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Встреча главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Брюсселе закончилась перепалкой из-за блокировки Будапештом помощи Киеву и обвинений в адрес венгерского банка OTP, сообщило европейское издание Politico.
Обозреватель издания Якопо Баригацци в своей статье отметил, что, по словам четырех дипломатических источников, главы МИД Германии и Венгрии во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник поругались из-за разногласий по Украине, передает РИА «Новости».
По словам журналиста, Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить выделение дополнительной военной помощи ЕС Киеву. Она также бездоказательно обвинила венгерский банк ОТР в нарушении международного права в связи с конфликтом на Украине. Как сообщил Баригацци, Будапешт отверг обвинения и назвал данные неверными.
Накануне глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС не согласовал предоставление нового транша военной помощи Украине из-за рестрикции против банка ОТР. Будапешт также раскритиковал проект новых санкций Евросоюза против России.
Евросоюз отказался рассматривать подключение Россельхозбанка к SWIFT
Представитель дипломатии Евросоюза Стано сообщил об отсутствии у ЕС планов подключать Россельхозбанк к SWIFT
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Евросоюз не собирается подключать Россельхозбанк и другие российские банки к межбанковской системе SWIFT, пока продолжается специальная военная операция на Украине, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Стано, комментируя «де-SWIFT-инг российских банков», пояснил, что соответствующие санкции введены в ответ на российскую спецоперацию, и отметил, что санкции смягчат или снимут только после завершения кнфликта на Украине, пишут «Известия».
Переподключение Россельхозбанка к SWIFT стало одним из условий меморандума Россия – ООН, входящего в состав пакетной зерновой сделки, передает РИА «Новости».
Стано заявил, что экспорту продовольствия через Черное море мешает только СВО, а конфликт на Украине «усугубил и без того серьезные глобальные проблемы продовольственной безопасности». По версии Стано, европейские санкции не затрагивают торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией «между третьими странами и Россией». Он заявил, что «между ними по-прежнему существуют варианты платежей».
Напомним, Россия поддержала продление зерновой сделки до 17 июля. МИД России заявил, что системными задачами являются переподключение Россельхозбанка к SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования, реанимирование аммиакопровода «Тольятти – Одесса» и «разморозка» активов российских компаний. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что прорабатываются гарантии, эквивалентные разблокированию SWIFT, для Россельхозбанка.
Эксперт: На саммите G7 в Хиросиме США усилили давление на союзников из-за России и Китая
Политолог Бордачев: Внутри «Большой семерки» идет борьба вокруг противостояния России и Китаю
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Соединенные Штаты пытаются склонить своих европейских союзников к тотальной антироссийской и антикитайской повестке. Но пока окончательно продавить свою позицию у них не получается. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее в Хиросиме завершился саммит G7.
«Ожидания от саммита «Большой семерки» в Хиросиме в целом были очень низкими. Единственное, что нас интересовало, смогут ли страны-участницы договориться об очередных пакостях в отношении России и Китая», – рассказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Очевидно, что достигнуть консенсуса по всем вопросам не удалось. Американцы продолжают давить в первую очередь на европейских союзников, заставляют их порвать отношения с Россией. На этом фоне японцы пока находятся в привилегированном отношении, поскольку могут потихоньку продолжать сотрудничество с Россией по многим экономическим вопросам», – отметил он.
«Что касается итогового документа в целом, то там действительно очень большое внимание уделяется противостоянию с Китаем. При этом мы видим, что внутри «Большой семерки» идет серьезное согласование интересов, буквально на грани борьбы. Европейцы не хотят конфликтовать с Пекином, но Соединенные Штаты их последовательно к этому двигают. Антикитайские инициативы G7 пока просто слова, которыми страны Европы пытаются отделаться», – рассуждает собеседник.
«Участие в этом мероприятии президента Украины Владимира Зеленского действительно является частью пропагандистской работы Запада. Его возят по всем политическим мероприятиям и показывают, как олицетворение борьбы с Россией. Такие же куклы у Запада есть в разных сферах и направлениях. Например, в вопросах экономики – это глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая ничего не решает, но участвует в таких вот представлениях. В Хиросиму ее тоже притащили», – заключил Бордачев.
В превью к саммиту политолог отмечал, что «с момента своего создания почти 50 лет назад «Большая семерка» была символом безусловного доминирования Запада в мировой экономике и международной политике». «Сейчас это доминирование сталкивается с наиболее серьезным и, по всей видимости, смертельным вызовом. Источник вызова – демократизация международной жизни, локомотивом которой является рост экономических возможностей Китая, а также еще пары десятков держав, не относящихся к «золотому миллиарду», – рассуждал он.
«Россия, как и всегда в истории ее отношений с Западом, мужественно и самоотверженно сражается за свою уникальную нишу в мировых делах и право самостоятельно определять собственную судьбу. Однако впервые она опирается не на помощь нескольких союзников из числа стран того же Запада, а на объективное развитие исторического процесса», – отметил эксперт.
«Сейчас отношения России и Запада приобрели форму военно-политического противостояния «по всем фронтам», а Китай все больше оценивается в США и Европе как враг. Более того, другие крупные и средние страны мира все больше ведут себя непокорно: продолжают торговать с Россией ради своих коммерческих интересов и не уничтожают собственные экономики ради реализации целей США и Европы», – добавил он.
В воскресенье в японском городе Хиросиме завершился саммит «Большой семерки», сообщает РИА «Новости». В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит проходил в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран «Семерки» приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.
Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации. В субботу на саммит также приехал президент Украины Владимир Зеленский.
В МИД России заявили, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 в Хиросиме превратило встречу в пропагандистское шоу, а результаты саммита стали подтверждением того, что смысл существования объединения – ведение гибридной войны с Россией. В ведомстве отметили, что саммит зациклился на всеобъемлющей конфронтации с Россией, а усилия США привели к тому, что G7 взяла на себя функции штаба планирования санкционных мер и поставок оружия Киеву.
Кроме того, Китай выразил решительный протест Японии после клеветы и грубого вмешательства стран «Большой семерки» в дела Китая на саммите в Хиросиме, сообщили в пресс-службе МИД КНР. В заявлении уточняется, что страны G7 под лозунгами глобального процветания «препятствуют восстановлению всеобщего мира и подрывают региональную стабильность», стремясь сдержать развитие других государств, а мировое сообщество абсолютно не должно верить подобным действиям.
Сенатор Долгов: Символическим итогом саммита G7 стало взятие Артемовска
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Формат «Большой семерки» маргинализирует себя. На этом фоне формирование новых центров влияния в мире только ускорится, в частности уже активно развиваются сообщества БРИКС, ШОС. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов, комментируя итоги саммита G7, завершившегося в воскресенье в японском городе Хиросима.
«Большая семерка», как институт и центр мирового влияния, поступательно себя дискредитирует и маргинализирует. Предполагалось, что это будет элитный клуб, который задает тренды и тенденции в мировых делах, но по факту ее роль в международной повестке абсолютно выродилась», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Американцы в рамках саммита сумели продавить свою линию о необходимости продолжения военного противостояния Запада с Россией. Таким образом, можно констатировать, что ни о каких мирных договоренностях в ближайшее время не может идти речи. Штаты не разрешат этого ни Киеву, ни европейским государствам», – отметил он.
«Саммит изначально был выстроен по антироссийскому и антикитайскому сценарию. И уже в рамках него проходили дискуссии и готовился итоговый документ. Впрочем, это было ожидаемо. Конечно, внешнеполитические ведомства и России, и Китая дали свою оценку происходящему и заявили о грубом вмешательстве в свои внутренние дела», – акцентировал собеседник.
«Вместе с тем, деградация таких форматов, как «Большая семерка», только ускорит формирование новых центров влияния в мире. Отчетливо это становится заметно, если сравнивать G7 например с БРИКС и ШОС, которые расширяются и следуют в ногу со временем», – полагает парламентарий.
«Изначально сообщество «Большой семерки» формировалось как площадка государств-лидеров. Но сегодня мы видим, что из себя представляют эти лидеры – Европа впадает в экономический регресс, не в лучшей кондиции и Япония. Кроме того, стоит отметить, что собравшиеся в Хиросиме главы государств G7 имеют очень низкие рейтинги поддержки у себя в странах. Если они ничего не могут предложить своим избирателям то, что они предложат миру?», – рассуждает Долгов.
«Международное политическое мероприятие превратили в шоу. Украинский президент Владимир Зеленский, как подобает шоумену, хотел выступить на Евровидении, но ему не дали, поэтому он выступил в Хиросиме. Главные режиссеры этого шоу – американцы, они написали сценарий, раздали всем памятки, что нужно делать и как себя вести. В том числе, и своему президенту Джо Байдену», – отметил он.
«Вместе с тем, я бы назвал символическим итогом саммита «семерки», его финальным аккордом – взятие Артемовска. С точки зрения сегодняшней ситуации в мире, именно это событие станет основным, а не то, о чем договорились или не договорились участники мероприятия в Хиросиме», – заключил сенатор.
В воскресенье в японском городе Хиросима завершился саммит «Большой семерки», сообщает «РИА-Новости». В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит проходил в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран «семерки» приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.
Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации. В субботу на саммит также приехал президент Украины Владимир Зеленский.
В МИД России заявили, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 в Хиросиме превратило встречу в пропагандистское шоу, а результаты саммита стали подтверждением того, что смысл существования объединения – ведение гибридной войны с Россией. В ведомстве отметили, что саммит зациклился на всеобъемлющей конфронтации с Россией, а усилия США привели к тому, что G7 взяла на себя функции штаба планирования санкционных мер и поставок оружия Киеву.
Кроме того, Китай выразил решительный протест Японии после клеветы и грубого вмешательства стран «Большой семерки» в дела Китая на саммите в Хиросиме, сообщили в пресс-службе МИД КНР. В заявлении уточняется, что страны G7 под лозунгами глобального процветания «препятствуют восстановлению всеобщего мира и подрывают региональную стабильность», стремясь сдержать развитие других государств, а мировое сообщество абсолютно не должно верить подобным действиям.
Боррель назвал дружбу с Россией препятствием для евроинтеграции Сербии
Боррель заявил о несовместимости для Сербии евроинтеграции и дружбы с Россией
Тесные отношения сербской стороны с российской несовместимы с евроинтеграцией, заявил руководитель европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель.
Тесные отношения с Россией несовместимы с европейским путем, и Сербии необходимо это осознать, заявил Боррель, передает ТАСС.
Также он заявил, что Сербия должна быстро выполнить требования о нормализации отношений с непризнанным Косово.
Ранее глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что Белград считает стратегической задачей развитие сотрудничества с Вашингтоном.
ЕС оштрафовал Meta на 1,3 млрд долларов за передачу личных данных пользователей властям США
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Регулятор конфиденциальности Европейского союза оштрафовал компанию Meta* Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) на 1,3 млрд долларов за отправку пользовательской информации в США, пишут американские СМИ.
Источники The Wall Street Journal отмечают, что наложенный в отношении владельца социальных сетей Facebook* и Instagram* (запрещены в РФ) штраф стал рекордным для Евросоюза.
Издание добавляет, что официально о штрафе планируется объявить позднее в понедельник. Постановление, как отмечается, усиливает давление на американское правительство с целью прекращения отправки в США подобной информацией компанией Meta* и тысячами других транснациональных корпораций.
Напомним, деятельность Meta Platforms была запрещена в России после того, как корпорация решила снять запрет для пользователей Facebook и Instagram «в некоторых странах призывать к насилию против российских граждан и российских военных». Как уточнили в корпорации, новую политику в соцсетях будут применять на Украине. В России Facebook и Instagram запретили по решению суда за экстремизм.
В апреле 2022 года Meta Platforms оштрафовали в России на 4 млн рублей.
В Кремле при этом не исключали разблокировки Meta в России при условии, что корпорация начнет соблюдать российское законодательство.
Эксперты отмечали, что большинство западных площадок используются для беспрецедентной информационной кампании против России. Фейки, деструктив, противоправные материалы активно распространяются на зарубежных платформах, в то время как российские СМИ и контент с фактами и российской позицией систематически ограничиваются, указывали аналитики.
ЕС не согласовал военную помощь Украине
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС не согласовал военную помощь Украине
Министры иностранных дел Евросоюза не смогли согласовать новый транш военного финансирования киевского режима, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Предложения о финансировании поставок оружия Киеву продвигало большинство стран, но принять их не смогли, заявил Сийярто, передает РИА «Новости».
По словам венгерского министра, позиция Будапешта «остается твердой как скала», и Венгрия не согласна выделять 500 млн евро Украине, пока венгерский банк ОТР остается в списке «спонсоров войны».
Ранее Сийярто заявлял, что венгерская сторона намерена блокировать все европейские военные выплаты киевскому режиму, пока ЕС не снимет рестрикции против банка ОТР.
Венгрия раскритиковала проект новых санкций ЕС против России
Министр Сийярто: Венгрия не согласна с рядом положений 11-го пакета санкций ЕС против России
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Ряд основных положений 11-го пакета антироссийских санкций, разработанного Еврокомиссией, несет ущерб европейской экономике, Венгрия с ними не согласна, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто на пресс-конференции по итогам совещания со своими коллегами из стран ЕС в бельгийской столице заявил, что Брюсселю следовало бы извлечь уроки из последствий санкций. Он подчеркнул, что эти ограничения куда больше вредят Европе, чем России. Министр отметил, что десятый пакет санкций не нужно дополнять 11-м, который «станет настоящим испытанием для самой Европы и для экономики европейских стран», передает ТАСС.
Венгерский министр уточнил, что его страна выступает против новых ограничений в области торговли российскими товарами. Кроме того, добавил он, Венгрия не поддерживает санкции против компаний из Китая, которые подозреваются в сотрудничестве с Россией.
Венгрия, подчеркнул Сийярто, будет выступать против любых санкций Евросоюза, касающихся сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики. Это затрагивает энергобезопасность Венгрии, указал он, добавив, что Венгрия не станет рисковать безопасностью своего энергоснабжения.
Ранее глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран – членов ЕС спорят по вопросам нового транша военной помощи Украине и очередного пакета санкций против России.
В ООН допустили проведение операций с Россельхозбанком вне системы SWIFT
Представитель генсека ООН Дюжаррик заявил, что проведение операций с Россельхозбанком возможно и не в рамках SWIFT
Транзакции с Россельхозбанком можно проводить вне платежной системы SWIFT, ООН продолжает работу над этим, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге.
Дюжаррик, отвечая о высказываниях представителей Евросоюза по поводу того, что переподключать российскую кредитную организацию к SWIFT не планируется, указал, что, во-первых, ООН продолжит делать все возможное для обеспечения поставок, в том числе операции через Россельхозбанк, передает ТАСС.
По его словам, есть возможности по проведению этих транзакций вне системы SWIFT. Он уточнил, что в рамках SWIFT это было бы легче, однако ООН продолжит взаимодействие со всеми собеседниками, включая ЕС, Великобританию, США, Россию, для того чтобы обеспечить поставки. Дюжаррик добавил, что глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспен постоянно работает над этим.
Напомним, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз отказался рассматривать подключение Россельхозбанка к SWIFT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что прорабатываются гарантии, эквивалентные разблокированию SWIFT, для Россельхозбанка.
Мэр Тбилиси назвал «лицемерами» выступающих против авиасообщения с Россией
Мэр Тбилиси Каладзе назвал «лицемерами» протестующих против авиасообщения с Россией
Представители оппозиции, которые выступают против восстановления прямого авиасообщения с Россией, являются «лицемерами», заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Как указал Каладзе, оппозиция – «обыкновенные лицемеры», поскольку все помнят их заявления после приезда туристов. Он подчеркнул, что благодаря прямым рейсам люди приедут в Грузию и не будут лететь через Ереван и другие страны. По его словам, у многих грузин, живущих в России, появится возможность прилетать без пересадок.
Ранее депутаты парламента Грузии подрались во время пленарного заседания, представитель оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе во время выступления раскритиковал решение властей возобновить авиасообщение с Россией.
Пассажиры первого рейса из России в Грузию столкнулись в аэропорту с представителями грузинской прессы, которые начали задавать россиянам провокационные вопросы. Кроме того, в аэропорту Тбилиси после приземления самолета российской авиакомпании «Азимут» началась акция протеста местных оппозиционеров.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией.
Экономист объяснил неготовность Украины отказаться от транзита энергоресурсов из России
Экономист Лизан: Украина пытается использовать транзит газа для давления на ЕС в вопросе антироссийских санкций
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Основное желание офиса Зеленского – нанести как можно больше вреда экономике России. При этом в Киеве готовы пожертвовать благополучием Европы ради иллюзорной попытки разорить Москву. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее The Washington Post сообщила, что на Украине не намерены отказываться от транзита российских энергоресурсов.
«Украина пытается принудить некоторые западные страны к отказу от российской нефти. Жертвой нападок зачастую становится Венгрия. Офис Зеленского в большей степени думает не о доходах, а о том, как бы нанести побольше вреда российской экономике. Если бы на первом месте стояли деньги, то в рамках зерновой сделки давно бы запустили, например, поставки аммиака», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.
«Очевидно, что действующий президент Украины не совсем понимает, сколько в реальности можно получить за счет транзита. Будь его воля – с Россией были бы разорваны все возможные связи, но реальность показывает, что это невозможно, в частности, потому, что все другие направления прокачки нефти и газа недоступны», – отмечает эксперт.
«Северные потоки» взорваны, «Ямал – Европа» попал под наши санкции после того, как Польша национализировала инфраструктуру «Газпрома» и «Новатэк». Таким образом, в настоящий момент транзит через Украину остается практически безальтернативным. Энергоресурсы по нему поступают в строго ограниченных объемах – в районе 40 млн кубов газа», – подчеркивает собеседник.
«Помимо этого, офис Зеленского отказался принимать транзит через одну из станций, находящихся в ЛНР, сославшись на то, что данный объект правительство Украины не контролирует. В целом, киевские власти придерживается следующей политики: если есть возможность усилить антироссийские санкции – это надо делать. Все более-менее адекватные политики, разбиравшиеся в выгодах кооперации, остались во временах Януковича», – считает эксперт.
«Порошенко какие-то связи еще сохранялись, но в основном за счет того, что Украине удавалось неплохо «барыжить» с Европой. С приходом же к власти «Квартала 95» все и вовсе рухнуло», – резюмирует Лизан.
Ранее стало известно, что в офисе Зеленского не намерены прекращать транзит энергоресурсов из России через территорию Украины. Об этом сообщает издание The Washington Post. В то же время руководство страны требует от союзников прервать экономические связи с Москвой.
Авторы статьи подчеркивают: «Транзит российских углеводородов приносит Кремлю миллионы долларов, однако Украине также нужны деньги». Отмечается, что офис Зеленского прикрывается тезисом о безвыходности сложившегося положения.
Так, по данным издания, рабочая группа по антироссийским санкциям, которой руководят глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в России Майкл Макфол, разработала так называемый план действий, в котором обозначены дальнейшие ограничительные меры против Москвы.
По информации газеты, в планах «остановить работы всех оставшихся трубопроводных маршрутов под контролем России», кроме тех, которые проходят через территорию Украины.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции со стороны западных стран заставили Европу платить более высокую цену за них, чем платит Москва.
Боррель рассказал о спорах в ЕС из-за нового пакета антироссийских санкций
Глава дипломатии ЕС Боррель: Новый пакет санкций против России вызывает возражения не только у Венгрии
Министры иностранных дел стран – членов ЕС в понедельник обсудят новый транш военной помощи Киеву и очередной пакет антироссийских санкций, против которого выступает не только Будапешт, заявил глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель.
Глава дипломатии ЕС уточнил, что главы МИД стран ЕС намерены обсудить санкции против Москвы, предложенные «Группой семи». Однако, указал дипломат, против новых ограничений возражает не только Венгрия, ряд других стран также сомневаются в необходимости новых санкций, передает ТАСС.
В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок уточнила, что будет обсуждаться юридическая сторона новых санкций. «Если компании поставляют в Россию продукцию, пригодную для ведения войны, это должно иметь последствия, и это следует четко сформулировать с юридической точки зрения», – заявила министр.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия готова к тому, что на нее будет оказано жесткое давление на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе, где запланировано обсуждение 11-го пакета санкций против России и военной помощи Украине из Европейского фонда мира.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен включить в 11-й пакет санкций против России более 90 компаний по всему миру, которых подозревают в обходе санкций против Москвы.