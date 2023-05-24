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Военный эксперт: Автоматическая работа С-350 доказала преимущество комплекса перед Patriot
Военный эксперт Хатылев: Наши «Витязи» доказали свое преимущество перед американскими Patriot
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Уничтожение самолетов ВСУ российским ЗРК в автоматическом режиме свидетельствует о высоком уровне отечественной военной промышленности и инженерной мысли, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее стало известно, что ЗРК С-350 впервые в мире в боевых условиях сбил самолеты противника в зоне СВО в полностью автоматическом режиме.
«Речь идет о зенитно-ракетном комплексе средней дальности С-350, так называемом «Витязе». Появившаяся информация о том, что он в автоматическом режиме сбил цель, – это яркий пример того, что наши системы относятся к пятому поколению и серьезно превосходят американские Patriot», – сказал Сергей Хатылев, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России, полковник запаса.
«Насколько мы можем судить, обнаружение цели происходило автоматически, без участия оператора. Далее осуществлялась передача целеуказания из командного пункта системы на зенитно-ракетный дивизион, который захватывает ее на сопровождение, затем происходит наведение ракеты, пуск и уничтожение», – отметил он.
«Вместе с тем, конечно, такую работу можно вести не по всем целям. Так что в некоторых случаях требуется вмешательство человека. Автоматический режим опасен тем, что все цели, находящиеся в зоне поражения, будут по умолчанию уничтожаться. Поэтому есть еще голосовые команды. То есть для ситуации, когда уничтожение не нужно, а, необходимо, например, только сопроводить цель, можно перейти в полуавтомат», – пояснил собеседник.
«Кроме того, такой режим может быть востребован, когда в зону ПВО зашел наш истребитель для работы по той или иной цели. В таком случае оператор должен предпринять меры и предотвратить пуск ракеты. К преимуществам работы ЗРК в автоматическом режиме в первую очередь стоит отнести уменьшение работного времени практически в полтора-два раза. Кроме того, необходимо задействование меньшего числа операторов», – акцентировал он.
«В целом же, сам факт возможности автоматической работы ЗРК говорит о высоком уровне развития нашей военной промышленности и инженерной мысли. Наши конструкторы могут готовить эти системы к работе в абсолютно автоматическом режиме», – заключил Хатылев.
Ранее стало известно, что российский мобильный зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты вооруженных сил Украины в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме. Отмечается, что «Витязь» впервые в мире в боевых условиях реализовал такую задачу. Без участия оператора было выполнено обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей, в результате ракеты системы сбили несколько боевых самолетов и беспилотников ВСУ.
Источник уточнил, что боевой расчет лишь только контролировал решения, принятые заложенным в комплекс искусственным интеллектом в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, при этом оператор не вмешивался в работу ЗРК. По его словам, в целях повышения помехозащищенности комплекса в условиях обнаружения и классификации целей «Витязь» одновременно работал как в активном, так и в пассивном режимах радиолокации.
Напомним, в мае 2021 года в Минобороны сообщали, что первый зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа.
Экс-советник главы Пентагона допустил проведение военной операции США на Украине
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США могут ввести ВВС и сухопутные войска вместе с подразделениями НАТО на Западную Украину
Вашингтон, не желая признавать поражение украинской стороны, может прибегнуть к военной операции на этой территории, заявил бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.
В американском руководстве все еще сильны настроения в поддержку киевского режима, заявил Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom, передает РИА «Новости».
По его словам, США могут допустить введение американских военно-воздушных и сухопутных войск вместе с подразделениями НАТО на Западную Украину в последний момент.
Целью подобных действий, по словам эксперта, станет сохранение действующей украинской власти от полного уничтожения.
Ранее Макгрегор заявлял, что Россия в ходе боевых действий вернет в свой состав Харьков и Одессу.
Появились фото генерала Лапина рядом с подбитой бронетехникой украинской ДРГ в Белгородской области
Заместитель командующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин лично принимал участие в операции против украинских боевиков в Белгородской области. В Сети опубликовали ночное фото генерала в полевой форме рядом с трофейной техникой.
Как утверждает военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad, генерал-полковник Лапин лично командовал уничтожением украинских террористов в Белгородской области.
В подтверждение своим словам он опубликовал фотографию генерала в полевой форме, бронежилете и каске, стоящего рядом подбитым бронированным военным автомобилем украинской ДРГ.
Лапин лично руководил операцией по зачистке Грайворонского округа и окрестностей от украинских диверсантов, сообщил и Telegram-канал «Старше Эдды». Автор публикации предположил, что для нейтрализации ДРГ использовались воинские части Западного военного округа.
Напомним, в понедельник в Белгородскую область прошла украинская ДРГ, вводился режим КТО, его отменили уже на следующий день. По данным Минобороны, в результате операции было уничтожено до 70 украинских боевиков.
Путин: До создания УССР никакой Украины не было
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Не было Украины в истории человечества, пока не появилась УССР, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным.
Зорькин принес президенту составленную во Франции в XVII веке карту, где были указаны земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой, отметив, что Украины там нет, передает ТАСС.
«Советская власть создала Советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», – сказал глава государства.
Зорькин объяснил, что на отсутствие на карте Украины он решил указать «ради истины».
«Это один из документов, конечно», – кивнул ему Путин. Продолжая изучать старинную карту, глава государства заметил: «Ну да, [земли Украины] входили в Речь Посполитую. <…> Естественно, не все территории Советской Украины [входили в нее], только северо-западная часть».
Зорькин в свою очередь обратил внимание на то, что карту сделали французы.
«Ну так как, [французы] отмечали то, что было. На карте отмечали то, что было в жизни, на земле», – заключил президент.
Ранее историки отметили параллели вхождения Крыма в состав России при Екатерине II и современной истории России.
Российский ЗРК С-350 впервые сбил самолеты ВСУ без участия оператора
Российский ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в зоне СВО в автоматическом режиме без участия оператора
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Российский мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора, сообщил информированный источник.
Как отметил источник, российский зенитный ракетный комплекс «Витязь» в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей, в результате ракеты системы сбили несколько боевых самолетов и беспилотников ВСУ, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что боевой расчет лишь только контролировал решения, принятые заложенным в комплекс искусственным интеллектом в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, при этом оператор не вмешивался в работу ЗРК.
По словам источника, в целях повышения помехозащищенности комплекса в условиях обнаружения и классификации целей «Витязь» одновременно работал как в активном, так и в пассивном режимах радиолокации.
Напомним, в мае 2021 года в Минобороны сообщали, что первый зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа.
Минобороны показало видео ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
Уничтожение колонны проникнувших на российскую территорию украинских диверсантов сняли на видео с высоты птичьего полета, ролик опубликовало российское Минобороны.
В ходе операции по уничтожению проникнувших на российскую территорию украинских диверсантов ликвидировано порядка 70 боевиков, сообщило Минобороны, передает RT.
В ролике запечатлены удары по украинским диверсантам. Ведомство сообщило, что в ходе операции их заблокировали и разгромили. Остатки группы были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжали наносить удары до полной ликвидации.
Также были уничтожены четыре бронированные боевые машины и пять пикапов.
Напомним, в понедельник на территорию Белгородской области пробралась украинская ДРГ, в регионе ввели режим КТО.
Захарова назвала оговоркой по Фрейду заявление Борреля об атаке на Белгородскую область
Захарова прокомментировала заявление Борреля, перепутавшего Белгород и Белград
Заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля об атаке украинской ДРГ на Белгородскую область – это оговорка по Фрейду, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
«У него что Белгородская область, что Белград – все смешалось», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она также предположила, что это оговорка по Фрейду, поскольку это отражает отношение Евросоюза ко всему, что выпадает из его вассальной системы, в том числе к Белграду.
Захарова также заявила, что Боррель «перестал быть приличным человеком» и «заврался настолько, что противоречит сам себе».
Ранее Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС не смог ответить на вопрос о событиях в Белгородской области, перепутав Белгород и Белград.
Появились кадры с места уничтожения диверсантов ВСУ в Белгородской области
Опубликованы первые кадры с места уничтожения диверсионной группы в Белгородской области.
На опубликованном видео видны сожженные броневики Hummer, военные грузовики и пикапы, сообщает Telegram-канал «Звезда».
На машинах белой краской виднеется надпись: «За Бахмут» (украинские название города Артемовска).
Всего, по данным Минобороны, во время разгрома диверсантов было уничтожено четыре боевые бронированные машины, пять пикапов и около 70 боевиков.
Напомним, что Артемовск (Бахмут) был полностью освобожден в субботу, о чем сообщил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин.
А накануне на территорию Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, был введен режим КТО, который во вторник отменили.
Белгородскую область за два дня до нападения снимал американский спутник
Грайворонский округ Белгородской области незадолго до нападения украинских боевиков снимал американский коммерческий спутник GeoEye-1, следует из данных компании Maxar.
На сайте Maxar есть снимки района от 20 мая, передает РИА «Новости».
Отмечается, что другие американские космические аппараты Worldview-2 и Worldview-3 снимали этот же округ 17 и 5 мая. Maxar производит и обслуживает спутники и другие космические аппараты.
В понедельник на территорию Белгородской области прошли украинские боевики, в регионе ввели режим КТО. Российские силовики ликвидировали более 70 диверсантов.
Медведев: США должны выплатить России деньги на восстановление Артемовска и Мариуполя
Зампред Совбеза Медведев заявил, что США должны выплатить России деньги на восстановление Артемовска и Мариуполя
Американская сторона обязана выплатить компенсацию российской для восстановления городов Артемовска и Мариуполя в Донецкой народной республике, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Вашингтон должен выделить средства Москве для восстановления Артемовска, Мариуполя и других мест, которые были разрушены при поддержке США, сказал Медведев в интервью RT.
Также США должны компенсировать ущерб за подрыв «Северных потоков».
По словам зампреда Совбеза, конечной целью для себя американское руководство видит разрушение России как страны, а потому занимается ее сдерживанием и ограничениями, тем же самым они занимаются и в отношении Китая. Медведев выразил уверенность, что у США не получится воплотить свои планы.
Ранее Медведев предлагал американскому миллиардеру Илону Маску, интересовавшемуся обстановкой в Артемовске, посетить этот город.
Режим КТО в Белгородской области отменен
Губернатор Гладков заявил об отмене режима КТО в Белгородской области
В Белгородской области отменили правовой режим контртеррористической операции (КТО), об этом во вторник заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Принято решение об отмене режима КТО в регионе, соответствующий документ опубликован, сообщил глава Белгородской области в своем Telegram-канале.
По последним данным, в результате нападения боевиков ранены 12 мирных жителей, во время эвакуации умерла пожилая женщина.
Напомним, на территорию Белгородской области вторглась украинская диверсионно-разведывательная группа, там вводили режим КТО. Российские силовики ликвидировали более 70 диверсантов, их выдавили на украинскую территорию и добили.
Военкоры рассказали о ликвидации подполковника ВСУ под Запорожьем
Военкоры рассказали о ликвидации подполковника ВСУ Гулевского под Запорожьем
Российские военные уничтожили подполковника Вооруженных сил Украины Сергея Гулевского на Запорожском направлении, сообщают военкоры «Русской весны».
Как сообщает Telegram «Военкоры Русской весны», Гулевский был ликвидирован российскими силами на Запорожском направлении в конце мая. Смерть наступила в результате попадания осколка в грудь.
Ранее сообщалось, что офицерскому составу вооруженных сил Украины с целью сохранения командного состава запретили посещать зону активных боевых действий.
В Совфеде указали на ответственность США за нападение украинской ДРГ в Белгородской области
Сенатор Долгов: Диверсия в Белгородской области подтвердила спонсирование США терактов в России
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В США заявляли, что оказывают давление на Украину, чтобы ВСУ не использовали западную технику для ударов по территории РФ. Ситуация в Белгородской области подтвердила, что Вашингтон спонсирует террористические атаки на Россию, сказали газете ВЗГЛЯД сенаторы Владимир Джабаров и Константин Долгов. Ранее в Сети появилось видео американской бронетехники перед прорывом украинской ДРГ в Белгородскую область.
«США давно являются спонсорами террористических атак, которые ВСУ пытаются организовывать на территории нашей страны. При этом Вашингтон начал вести эту политику не вчера. Более того, совершенно очевидно, что ситуация в Белгородской области полностью подпадает под статью о терроризме», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Целью боевиков стали не военные склады, а объекты гражданской инфраструктуры. Все помнят, как представители США говорили, что подают сигналы Украине о недопустимости нанесения ударов по территории РФ в границах до 2022 года. И что мы видим теперь? Террористы, использующие американскую экипировку, американскую технику, проникают в мирный российский город и действуют прямо противоположно заявлениям Штатам», – замечает сенатор.
«В связи с этим наш ответ должен быть жестким, ясным и четким», – подчеркивает сенатор. Террористы будут ликвидированы. Вашингтон же, как пособник, обязательно ощутит последствия на собственной шкуре. Конечно, сейчас каналов связи с США практически не осталось, но, думаю, наши дипломаты найдут способ донести до американцев, что именно мы думаем о подобных вылазках», – акцентирует Долгов.
«На мой взгляд, если учитывать весь объем поставок Вашингтона Украине, то использование диверсантами американской техники и экипировки кажется каплей в море. ВСУ регулярно получает HIMARS, танки, ракеты и другие боеприпасы. То есть США не просто поддерживают какие-то местные террористические акты, но в целом содержат всю военную кампанию против России», – добавил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Удары по границам нашей страны не только не запрещаются со стороны Белого дома, но и всячески поощряются американской верхушкой. Далеко ходить не нужно – неоднократно мы слышали выступления, в которых поддерживались потенциальные удары ВСУ по Крыму. Это крайне опасная ситуация, требующая ответных мер», – резюмирует Джабаров.
Ранее военкоры опубликовали видео американской бронетехники перед прорывом диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Белгородскую область. Преимущественно представлены американские бронетранспортеры MaxxPro, также есть Hummer, танк и внедорожники. Рядом с колонной можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками.
Примечательно, но на фоне проникновения украинской ДРГ на территорию Белгородской области, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что «украинцам решать, как они хотят проводить свои военные операции», цитирует ТАСС.
По его версии, Вашингтон не призывает Киев к вылазкам на территории России. «Мы очень ясно дали понять украинцам, что не призываем к атакам за пределами украинских границ и не обеспечиваем возможности для них», – добавил Миллер.
Он также сообщил, что такого рода вылазки и применение Украиной по территории России поставленных американцами вооружений не влияет на расчеты Вашингтона, касающиеся планов передачи Киеву истребителей-бомбардировщиков F-16.Напомним, с вечера понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в 14.20 понедельника стало известно, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. Он заверил, что Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают необходимые меры для ликвидации противника.
Позже Гладков информировал, что при атаке украинской ДРГ пострадали восемь человек, одна женщина умерла при эвакуации. В тот же день МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых диверсантов.
Во вторник утром глава региона сообщил, что правоохранители и военные продолжают зачистку территории в Грайворонском округе Белгородской области. Губернатор также попросил жителей округа пока не возвращаться в свои дома.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям Уголовного кодекса. В частности, дело возбуждено по статьям «Террористический акт», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Покушение на убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
В ведомстве уточнили, что представители украинских вооруженных формирований в понедельник, 22 мая, напали на Грайворонский район Белгородской области, обстреляв из минометов и артиллерии жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. Ранения получили несколько мирных жителей.
Ранее в Кремле заявили, что Киев, засылая ДРГ в Белгородскую область, пытается отвлечь медийное внимание от поражения в Артемовске. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.
Франция выразила готовность предоставить Украине гарантии безопасности
В МИД Франции выразили готовность обсудить с Украиной долгосрочные гарантии безопасности
Франция готова обсудить с Украиной вопросы будущих гарантий безопасности для Киева на долгосрочную перспективу, заявили во французском МИД.
В ведомстве добавили, что Париж готов согласовать с властями Украины договоренности о предоставлении гарантий безопасности, которые помогут стране защитить себя в будущем, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Ранее лидеры страны после встречи в Париже в марте обсудили ряд вопросов, среди которых была и безопасность Украины.
Ранее СМИ сообщали, что США готовы выступить основным гарантом безопасности для Киева при участии партнеров из Европы.
В США раскритиковали тактику Зеленского по удержанию Артемовска
Экс-аналитик ЦРУ Биб: Зеленский устроил театральное представление из тяжелой ситуации по удержанию Артемовска
В Вашингтоне не поняли решения Владимира Зеленского продолжать удерживать Артемовск, заявил в интервью американскому аналитическому центру Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб.
Он указал, что западные военные эксперты в большинстве своем долго призывали Киев организовать вывод войск из Артемовска для сохранения людей и боеприпасов, однако Зеленский отклонил этот совет и отправил туда еще больше солдат – устроил из этого своеобразное театральное представление, передает РИА «Новости».
«Что же, все это провалилось», – отметил Биб, подчеркнув, что многие в Штатах «качают головой, задаваясь вопросом, о чем думал Зеленский».
Ранее сообщалось, что военные ВСУ после потери Артемовска стали чаще дезертировать.
Лавров заявил о прямом участии стран НАТО в конфликте на Украине
Лавров: Прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине увеличивает угрозу столкновения ядерных держав
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Государства НАТО фактически напрямую участвуют в конфликте на Украине на стороне Киева, что увеличивает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил глава МИД Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей по безопасности.
По его словам, государства Североатлантического альянса де-юре напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева, что значительно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, передает ТАСС.
Вместе с тем министр указал, что все большая часть поставляемых Киеву Западом вооружений бесконтрольно расползается по миру.
Лавров также заявил, что одновременно с конфликтом на Украине Запад стремится эксплуатировать богатейшие ресурсы Африканского континента, а «США продолжают рассматривать страны Латинской Америки и Карибского бассейна как свой задний двор» и не приветствуют, когда эти страны проводят независимую политику. «Во всех упомянутых регионах западники сознательно провоцируют межэтнические, межконфессиональные и межгосударственные конфликты», – добавил министр.
Глава МИД также призвал Вашингтон и Брюссель отказаться от попыток маргинализировать ООН и создавать за ее рамками структуры ограниченного состава, «не обладающие легитимностью, но претендующие на то, чтобы властвовать над всеми остальными».
Ранее Лавров заявил, что Россия не продвигает враждебность к кому бы то ни было, она вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом.