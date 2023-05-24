Российский ЗРК С-350 впервые сбил самолеты ВСУ без участия оператора

Ветеран «Альфы» рассказал о сложностях зачистки Белгородской области от ДРГ

Ветеран «Альфы» Филатов: КТО в Белгородской области осложняет ландшафт местности

Сейчас силовым структурам необходимо тщательно и методично зачищать территорию Белгородской области от ДРГ. Учитывая ландшафт местности и стоящие перед нами задачи, сделать это быстро невозможно, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. Ранее СК возбудил уголовное дело факту нападения украинской ДРГ на Белгородскую область.

«Ситуацию в Белгородской области осложняет ландшафт местности. Леса позволяют противнику прятаться, поэтому и искать их приходится долго. Помимо этого, перед нами стоит задача не только уничтожить диверсантов, но и сохранить личный состав», – рассказал президент Союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов.

«Для реализации последнего существует ряд общепринятых мер. В частности, большую роль тут играют технические средства для разведки местности. Очевидно, что мы не можем взять и перекинуть в Белгородскую область все свои силы, чтобы максимально быстро зачистить территорию. Это оголит другие места на нашей границе и даст противнику возможность для прорыва. Возможно, именно на это и был их расчет. В целом у этой диверсии не столько политические и военные цели, сколько морально-психологические. Они пытаются воздействовать на мирное население», – полагает собеседник.

Оценивая уровень подготовки диверсантов, Филатов отметил, что они, судя по всему, хорошо обучены. «Учитывая то, на какую задачу их отправили, они, скорее всего, имеют боевой опыт, проходили специальную подготовку, знают технику, умеют убивать. Нужно быть морально заряженным для того, чтобы пойти на такое дело», – добавил он.

«Наша основная задача – нейтрализовать угрозу, защитить свою территорию. Никакой цели сохранять жизни противнику, который вторгся на наши земли, у нас нет. Кого-то получится ликвидировать, других взять в плен или вытеснить за государственную границу», – заключил эксперт.

Следственный комитет по факту нападения украинских боевиков на населенные пункты Белгородской области возбудил уголовное дело по шести статьям Уголовного кодекса. В частности, дело возбуждено по статьям «Террористический акт», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Покушение на убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что представители украинских вооруженных формирований в понедельник, 22 мая, напали на Грайворонский район Белгородской области, обстреляв из минометов и артиллерии жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. Ранения получили несколько мирных жителей.

Напомним, с вечера понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в 14.20 понедельника стало известно, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа украинских вооруженных сил. Он заверил, что Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают необходимые меры для ликвидации противника.

Позднее Гладков объявил, что в Белгородской области введен режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Он уточнил, что в регионе вводится проверка у физлиц документов, удостоверяющих личность, приостанавливается работа опасных производств и предприятий, где используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

Гладков также информировал, что при атаке украинской ДРГ пострадали восемь человек, одна женщина умерла при эвакуации. В тот же день МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых диверсантов.

Во вторник утром глава региона сообщил, что правоохранители и военные продолжают зачистку территории в Грайворонском округе Белгородской области. Губернатор также попросил жителей округа пока не возвращаться в свои дома.

Ранее в Кремле заявили, что Киев, засылая ДРГ в Белгородскую область, пытается отвлечь медийное внимание от поражения в Артемовске. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.