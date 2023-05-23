Беспилотники сбиты над Белгородом

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23 мая, вторник | Последнее обновление — 10:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Белгородские власти рассказали о зачистке территории от украинской ДРГ
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23 мая 1938 года советский разведчик Павел Судоплатов ликвидировал возглавлявшего Организацию украинских националистов* Евгения Коновальца. Но взрыв в роттердамском кафе имел замысел, идущий дальше простого убийства лидера террористов.
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Для Запада непонятны сами основы национальных отношений в России, непостижима государственно-политическая система, в которой представитель меньшинства может вознестись к вершинам власти, науки, бизнеса и культуры – и не сейчас, на пике политкорректности, а в принципе.
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Всякий артист, в широком смысле слова, стремится очаровать аудиторию. Однако в зоне СВО это стремление должно отойти на второй план. Здесь самая первая задача творческого человека – смотреть, слушать и запоминать.
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Беспилотники сбиты над Белгородом
Гладков: Беспилотники сбиты над Белгородом и его окрестностями
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Беспилотные летательные аппараты сбиты над Белгородом и Белгородским районом, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram уточнил, что дроны были сбиты системой ПВО над Белгородом и Белгородским районом. Пострадавших нет. Последствия на земле уточняются.
С вечера понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. В результате атаки украинской ДРГ пострадали восемь человек, одна женщина умерла при эвакуации.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.
Авиаударом по аэродрому Днепр уничтожена авиационная техника ВСУ и ангары с вооружением
Российские военные в ночь на понедельник нанесли удар высокоточным оружием по объектам на украинском аэродроме Днепр, сообщили в Минобороны.
Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на украинском аэродроме, цель удара достигнута, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Все назначенные цели уничтожены. В результате удара поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника и техническая позиция подготовки ракет.
На прошлой неделе Минобороны России заявило, что ВСУ потеряли значительную часть боеприпасов в результате ударов, нанесенных в ночь на 18 мая.
Мирошник: Ранение Залужного приведет к неразберихе в рядах ВСУ
Экс-посол ЛНР Мирошник: Ранение главкома ВСУ Залужного создает военные и политические проблемы для Зеленского
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Возможное ранение Залужного создает ряд внутриполитических и военных проблем для Украины. В частности, замедлится координация действий ВСУ и появятся слухи о том, что Зеленский причастен к ликвидации главкома, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее представитель хакерской группы «Джокер ДНР» сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение.
«Если Валерий Залужный действительно тяжело ранен, то подобное событие несет для офиса Зеленского множество как военных, так и политических последствий. Напомню, главком занимался координацией диалога НАТО и ВСУ. Фактически речь идет о сбое в коммуникации западных стран и Украины», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Преодолеть его будет непросто – потребуется найти иную персону, способную выполнять необходимые функции. Это займет немало времени, ведь «новичку» придется заново налаживать контакты, подтверждать уже имеющиеся договоренности. Таким образом, работа ВСУ существенно замедлится», – отмечает эксперт.
«Что касается политического аспекта, известно, что Владимир Зеленский не испытывает особых симпатий к Валерию Залужному. В некоторых моментах Вашингтон и Брюссель обращались к главнокомандующему ВСУ как к альтернативному «первому лицу», если в общении с президентом возникали какие-либо разногласия», – акцентирует собеседник.
«В связи с этим у правящей верхушки Украины открывается широкий простор для размышлений о том, не причастен ли Зеленский к устранению конкурента. Для России же ранение Залужного означает хорошую возможность воспользоваться неразберихой в рядах ВСУ. Пока не назначат нового человека, Украина не сможет в полной мере координировать свои войска, что открывает нам неплохие возможности для маневра», – резюмирует Мирошник.
Ранее представитель хакерской группы «Джокер ДНР» сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в начале мая во время ракетного удара по украинскому штабу. Отмечается, что он может покинуть свой пост. При этом информация о его здоровье блокируется по заданию западных спецслужб, чтобы не подрывать боевой дух армии.
Напомним, Валерий Залужный не появлялся на публике уже больше десяти дней. Политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале назвал сложившуюся ситуацию «странной». По его мнению, главнокомандующий ВСУ стал для Зеленского «политической проблемой» в связи с тем, что военный стремительно набирал популярность.
Эксперт уточняет, что Залужный все чаще и чаще появлялся на первых страницах западных СМИ, активно контактировал с представителями НАТО и даже создал собственный благотворительный фонд для украинских солдат. Отмечается, что главком многими воспринимался как «сменщик Зеленского», что не устраивало действующего президента.
Баширов допускает, что по приказу Зеленского спецслужбы могли ликвидировать Залужного, однако его отсутствие в течение 10 дней деморализует ВСУ. «Гибель от артиллерии России – это одно. Гибель от рук украинских силовиков – совсем другое и грозит переворотом», – заключил политолог.
Тем не менее в Минобороны Украины продолжают подчеркивать, что Залужный «на месте». Заместитель главы военного ведомства Анна Маляр заявила, что главком «делает свою работу», а слухи о его исчезновении являются «информационной волной», запущенной РФ.
Казахстан отказался утвердить предложенную Украиной кандидатуру на пост посла
Казахстан не утвердил кандидатуру Гайдая на пост украинского посла в стране
Казахстан не утвердил кандидатуру бывшего главы подконтрольной Киеву части ЛНР Сергея Гайдая на пост украинского посла из-за профнепригодности, сообщили СМИ.
Казахстан отказался выдавать агреман бывшему начальнику Луганской областной военной администрации Сергею Гайдаю. По его данным, Киев направил запрос по этой ситуации в Казахстан, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в качестве объяснения Астана указала, что на этой должности предпочтительно было бы видеть профессионального дипломата.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил главу подконтрольной Киеву администрации на территории ЛНР Сергея Гайдая.
В октябре прошлого года Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, сделавшего скандальное заявление об «убийстве русских».
Военкоры: В Артемовске ликвидирован снайпер ВСУ с чемпионским прошлым
Российские военкоры: В боях за Артемовск ликвидирован экс-чемпион Украины по прыжкам с шестом, ставший снайпером ВСУ
Бывший чемпион Украины по прыжкам с шестом Богдан Ходаковский, ставший в рядах ВСУ снайпером, ликвидирован в ходе боев в Артемовске, сообщили российские военкоры.
Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», 15 мая у Артемовска уничтожен Богдан Ходаковский 2000 года рождения – экс-чемпион Украины по прыжкам с шестом из города Узин, победитель украинских чемпионатов, член киевской сборной по легкой атлетике, ставший снайпером ВСУ.
Напомним, в апреле из данных радиоперехвата переговоров противника стало известно, что Киев привлек к обстрелу российских позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области снайперов из числа украинских биатлонисток.
Стало известно о подвиге отряда казаков «Сибирь» в 12-часовом бое под Артемовском
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В Telegram-канале военкора Евгения Лисицына появилось видео, в котором рассказали о подвиге отряда казаков «Сибирь». Военнослужащие в ходе боя, продолжавшегося 12 часов, остановили наступление украинских националистов, не позволив ВСУ занять выгодную позицию для удара по российским силам с фланга на Бахмутовском (Артемовском) направлении.
Лисицын разместил интервью с исполняющим обязанности командира отряда «Сибирь» с позывным «Есаул», который рассказал о бое на Соледарском участке.
«Противник предпринял контрнаступление, решил прорвать оборону наших подразделений. Ворваться во фланг, тем самым разбив группировку. Хотел занять наивыгодную высоту. При поддержке бронетехники вошел в позиции нашего отряда. Бой длился 12 часов. Были потери, но никто не отступил. Командиром батальона «Сибирь» Каном было принято решение вызвать огонь на себя. Началась артподготовка. Поступило следующее решение командира, которое оказалось судьбоносным: занять господствующую высоту в тылу противника. Сибирские казаки не побоялись этого и заняли две позиции на господствующей высоте», – рассказал Есаул.
Как уточняется в сообщении канала, получивший три ранения командир отряда с позывным «Кан» не только не ушел с поля боя, он продолжил командовать подразделением и боем.
«Вэсэушники отправили [на убой] под казаков более 400 человек при поддержке танков и бронированной техники. Занятие выгодных рубежей, позиций и высот теперь позволит идти в дальнейшем. Мы продвинулись на 600 метров. Но эти 600 метров перерастут глобально в несколько квадратных километров», – подчеркнул Есаул.
Заместитель добровольческого корпуса с позывным «Атаман» со своей стороны добавил, что наступление противника ставило целью рассечь линию обороны российских сил. «Заняв господствующие высоты, ВСУ планировали зайти в один из флангов города Бахмут. Благодаря действиям казаков по недопущению прорыва, где они своими жизнями закрыли этот фланг, в дальнейшем был взят город Бахмут», – сказал он.
В воскресенье Минобороны России официально заявило, что российскими штурмовыми отрядами завершено взятие Артемовска.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое значение несет освобождение города и какими могут быть дальнейшие военные действия в зоне СВО.
Белгородский губернатор сообщил об операции по ликвидации украинской ДРГ на территории области
В Грайворонском районе Белгородской области начала действовать украинская диверсионная группа, силовые структуры принимают необходимые меры, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Вооруженные силы России, погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают меры по ликвидации украинской ДРГ, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что после обстрела поселка Глотово того же района минно-взрывные ранения получили мужчина и женщина, их доставили в Грайворонскую райбольницу. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Мужчина – в состоянии средней степени тяжести.
Ранее Telegram-каналы сообщали, что на территорию Белгородской области пыталась прорваться ДРГ из 20 человек.
Ранее региональное ГУ МЧС опровергало сообщения о прорыве украинской ДРГ на территорию области.
В Белгородской области введен режим КТО
Губернатор Гладков: В Белгородской области введен режим КТО
В Белгородской области с понедельника начал действовать режим контртеррористической операции (КТО), об этом объявил глава региона Вячеслав Гладков.
Режим вводится для обеспечения безопасности жителей области, он устанавливает специальные меры и временные ограничения, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, вводится проверка у физлиц документов, удостоверяющих личность, приостанавливается работа опасных производств и предприятий, где используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.
Также Гладков сообщил, что в Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила беспилотник, по предварительной информации, никто не пострадал. Последствия на земле проверяют оперативные службы.
Ранее Гладков сообщал, что в Белгородской области замечена украинская ДРГ. Кремль заявил, что Киев, засылая ДРГ в Белгородскую область, пытается отвлечь медийное внимание от поражения в Артемовске.
Губернатор Гладков: В ходе атаки украинской ДРГ пострадали восемь человек
Во время атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области пострадали восемь человек, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
При нападении украинской ДРГ пострадали восемь человек, среди мирных жителей никто не погиб, сообщил Гладков в ходе трансляции во «ВКонтакте», передает РИА «Новости».
По его словам, большая часть населения приграничных сёл и районного центра, куда ранее проникла украинская ДРГ, покинула опасный район.
Ранее Гладков сообщал, что в Белгородской области замечена украинская ДРГ. Он заявил, что в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО).
В Кремле отметили, что киевский режим, направляя группу диверсантов в Белгородскую область, пытается отвлечь общественное внимание от поражения в Артемовске.
Ночной удар по Днепропетровску сорвал переброску войск ВСУ на Запорожское направление
Рогов: Силы России нанесли удары по ВСУ в Днепропетровске перед отправкой на Запорожское направление
Российские силы нанесли удары по Вооруженным силам Украины в Днепре (Днепропетровск), готовящимся к отправке на Запорожское направление, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, удар был нанесен по боевикам в Днепропетровске ночью, ВСУ как раз готовились к переброске на фронт на Запорожское направление, передает ТАСС.
Ранее военкоры со ссылкой на украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Днепропетровске, также взрывы прогремели в Харьковской и Николаевской областях Украины и в городе Запорожье.
До этого Рогов заявил об увеличении рисков ракетных ударов ВСУ по Запорожской области.
Военный эксперт назвал первоочередные задачи в Артемовске
Военный эксперт Леонков: Первоочередная задача в Артемовске – разминирование территории и помощь гражданскому населению
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Артемовск серьезно пострадал из-за действий ВСУ. Теперь нашим военным предстоит «прочесать» каждый метр города, чтобы его разминировать и оказать помощь пострадавшим гражданским, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Артемовске началось предварительное разминирование территории.
«Прежде всего город необходимо разминировать. Точно сказать, сколько это займет времени, нельзя, поскольку территория слишком долго находилась в руках противника. Попутно с этим важно «прочесать» каждый метр населенного пункта – осмотреть каждый подвал для того, чтобы найти оставшихся в Артемовске гражданских», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Этим людям необходимо оказать первую помощь и эвакуировать в безопасное место. После того, как линия боевого соприкосновения будет отодвинута на несколько десятков километров, вероятно, начнется восстановление города. Большинство оставшихся зданий, скорее всего, пойдет под снос. Фактически из-за действий ВСУ Артемовск придется отстраивать с нуля», – отмечает эксперт.
«Вскоре ЧВК «Вагнер» окончательно покинет населенный пункт. Ее сменят части ВС РФ, которые до этого находились на флангах. Со временем сюда придут представители Росгвардии, чтобы контролировать соблюдение порядка на данной территории», – подчеркивает собеседник.
«На мой взгляд, следующим городом, который нам предстоит освободить, является Часов Яр. Именно отсюда осуществлялась огневая поддержка частей ВСУ, оборонявшихся в Артемовске. Скорее всего, когда противник будет выбит с этой территории, он отойдет в район Краматорска», – акцентирует эксперт.
«Помимо этого, нам необходимо полностью зачистить Константиновку и Северск. Все эти населенные пункты превращены в мощные укрепрайоны, ведь ВСУ долгое время готовились к усиленной обороне – туда стянуты серьезные силы и военная техника. В связи с этим надо отдавать себе отчет в том, что нашим военным предстоят нелегкие бои», – заключил Леонков.
Ранее в освобожденном российскими силами Артемовске началось предварительное разминирование территории. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что после этого эксперты смогут приступить к оценке состояния инфраструктуры. Кроме того, в городе будет развернут штаб по оказанию помощи освобожденным населенным пунктам.
О том, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В соцсетях опубликовали видеозапись водружения флагов России и частной военной компании в освобожденном городе. Также было опубликовано видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета.
В Сети восторженно отреагировали на новость о взятии города военкоры, блогеры, а также российские политики и парламентарии. Военный обозреватель Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что «несмотря на все трудности, проблемы и потери Артемовская наступательная операция завершилась победой».
В воскресенье Минобороны России официально заявило, что российскими штурмовыми отрядами завершено взятие Артемовска. В сообщении ведомства в Telegram-канале указывается, что город был освобожден «вагнеровцами» при «поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск».
Президент России Владимир Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с освобождением Артемовска. Отмечается, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое значение несет освобождение города и какими могут быть дальнейшие военные действия в зоне СВО.
Рябков прокомментировал заявление Салливана об «ударах Киева по Крыму»
Замглавы МИД Рябков о заявлении Салливана об «ударах Киева по Крыму»: Угрозы США безответственны
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Крым является неотъемлемой частью России, угрозы Вашингтона об ударах по республике отражают эскалационный курс США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя заявление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
Рябков напомнил, что Крым входит в состав России и попытки США «представить дело по-другому» в очередной раз подчеркивают безответственный эскалационный курс Вашингтона, передает РИА «Новости».
Комментируя заявление Салливана о том, что Крым якобы не является частью России, и США не устанавливали ограничений по использованию западного оружия Киевом для ударов по республике, Рябков подчеркнул, что Москва найдет способ, как не допустить реализации подобных угроз.
Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что американские власти, согласившись на применение авиации США против Крыма, одобрили развязывание ядерной войны.
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Политолог объяснила появление на Украине отряда «Люфтваффе»
Политолог Шеслер: Украина перенимает символику нацизма во всех проявлениях
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В то время как Германия стыдится своего прошлого, Украина всячески пытается подчеркнуть преемственность идей вермахта. Западные страны тем временем закрывают глаза на оправдание нацизма, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что в состав теробороны Украины входит отряд, который носит название «Люфтваффе».
«Германия без малого 80 лет стыдливо пытается «замазать» всю связь с гитлеровскими временами и вермахтом. На Украине же ситуация прямо противоположная. Чего только стоит тот факт, что там делают своими национальными героями пособников фашистов – Бандеру и Шухевича», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог Лариса Шеслер.
«Украинские власти не только не скрывают свою связь с этой идеологией, но еще и всячески ее подчеркивают. Эта страна сегодня объявляет своим главным врагом Россию и весь русский народ. Всем этим она демонстрирует свою преемственность нацистской Германии», – отметила она.
«Даже поразительно, что европейские страны и США не обращают никакого внимания на реабилитацию нацизма, просто закрывают глаза и продолжают оказывать военную поддержку Украине. Это можно объяснить только тем, что в их понимании сам факт существования России является большим злом, нежели оправдание фашизма», – акцентировала собеседница.
«Украинской враждебности по отношению к России нет предела. И они будут продолжать раскачивать и раздувать эту ненависть до тех пор, пока Украина будет существовать как государство. Я убеждена, что они продолжат перенимать символику нацистов во всех проявлениях, вести себя как они, совершать такие же зверские преступления. В свою очередь западные страны продолжат это поощрять и поддерживать», – считает Шеслер.
Ранее стало известно, что в состав территориальной обороны Украины входит отряд, который носит название «Люфтваффе», как и ВВС Германии, включая люфтваффе Третьего рейха. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Он в соцсетях рассказал о деятельности подразделения «Аэроразведка Криворожской отдельной территориальной обороны «Люфтваффе». Причем, судя по видео, члены украинского отряда носят на плече эмблему не современных люфтваффе ФРГ, а совмещенную с символикой военно-воздушных сил нацистской Германии.
Люфтваффе – общее название для гитлеровских военно-воздушных сил в 1935–1945 годах и современных ВВС ФРГ. В русскоязычном пространстве «люфтваффе» ассоциируется именно с авиацией нацистской Германии и руководством Германа Геринга. В Германской империи, а также в ГДР использовалось слово «люфтштрайткрефте». Под названием «люфтваффе» ВВС Германии возродились Гитлером после того, как по итогам Первой мировой войны стране запретили иметь собственный военный воздушный флот.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии. Сообщалось, что на минувшей неделе российские военные ликвидировали командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ Николая Головатюка, который отдавал приказы обстреливать Луганскую народную республику
В США заявили о готовности выступить главным гарантом безопасности для Украины
WSJ: США могут выступить в качестве ключевого гаранта безопасности для Украины
США готовы выступить основным гарантом для Киева при участии европейских партнеров, соглашение должно быть тщательно проработано, сообщила газета The Wall Street Journal.
Как сообщил изданию бывший руководитель отдела по политическому планированию НАТО Фабрис Потье, соглашение должно иметь достаточную обязывающую силу, чтобы вызвать у России доверие. Кроме того, нужно учесть все детали, от которых будет зависеть успех этого договора, передает ТАСС.
Уточняется, что модель безопасности, которая будет предложена Украине, будет схожа с той, которая сейчас применяется в Израиле. По словам президента Польши Анджея Дуды, соглашение с Украиной будет обсуждаться, в том числе, на саммите НАТО в Вильнюсе, которое будет включать поставку вооружений и передовых технологий.
Другие европейские чиновники отмечают, что модель безопасности будет связана с вступлением Украины в НАТО, но альянс не станет стороной конфликта в случае любого столкновения Киева с Россией.
Газета пишет, что лидеры европейских стран в большинстве согласны с проектом соглашения о двусторонних гарантий Украине. Кроме США гарантами безопасности выступят Великобритания, Германия и Франция.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в обозримой перспективе Украина не станет членом НАТО, поскольку Киев сейчас не в состоянии выполнить ряд требований для этого.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина становится страной с наилучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в Европе, ее следует принять в НАТО, чтобы контролировать.
Украинские боты заспамили в картах Google компании в приграничных районах Белгородской области
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Украинские интернет-пользователи оставляют негативные комментарии компаниям Белгородской области на ресурсе «Google Карты». Отзывы стали массово публиковаться после поступивших в понедельник сообщений о проникновении в регион украинской диверсионно-разведывательной группы.
Среди попавших под информатаку оказались фермерские хозяйства, магазины, салоны красоты и другие вполне мирные организации.
«Очень хорошо вышли с ребятами прогуляться, тепло встретили, аж сознание от радости потеряли», – гласит комментарий пользователя Yuriy Boyarinov к ООО «Козинское», расположенному в селе Козинка Грайворонского района Белгородской области. Автор публикации разместил также фотографию главы ГУР Украины Кирилла Буданова.
Целью спам-атаки украинских ботов также стала местная гостиница «Уют», где, как возмущаются украинские интернет-пользователи, «не принимают гривны», а также «нет бомбоубежища».
«Танк «Леопард» есть где запарковать?» – интересуется пользователь Darth Vader.
Аналогичные комментарии украинские националисты оставляют международному автомобильному пункту пропуска «Грайворон», обозначенному на «Google Картах», местному Дому культуры, центральной районной больнице, отделению «Сбербанка», салонам красоты и магазинам. При этом оставляемые комментарии часто не соответствуют роду деятельности этих мест.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском районе Белгородской области начала действовать украинская диверсионная группа, силовые структуры принимают необходимые меры.
В Кремле отмечали, что украинская сторона рассчитывает отвлечь внимание от потери Артемовска попыткой прорыва ДРГ в Белгородской области. Киев, как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, таким образом пытается минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска.
Белгородские власти рассказали о зачистке территории от украинской ДРГ
Губернатор Белгородской области Гладков: Зачистка Грайворонского округа от украинской ДРГ продолжается
Правоохранители и военные продолжают зачистку территории в Грайворонском округе Белгородской области, куда прорывалась диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил в своем Telegram, что в Грайворонском округе все еще ведется зачистка территории. Ее проводит Минобороны совместно с силовыми структурами. Губернатор также попросил жителей округа пока не возвращаться в свои дома.
С вечера понедельника в регионе введен режим контртеррористической операции. В результате атаки украинской ДРГ пострадали восемь человек. МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых диверсантов.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.
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