В Херсонской области началось предварительное голосование «Единой России»

Предварительное голосование «Единой России» началось в Херсонской области, принять участие в процедуре можно как в очном, так и в онлайн-формате.

Традиционно партия «Единая Россия» организует и проводит процедуру предварительного голосования, чтобы «качественно» подойти к отбору кандидатов, которых впоследствии партия поддержит на выборах. С 2009 года предварительное голосование является для партии обязательной процедурой, норма закреплена в ее уставе.

«Единая Россия» – по-прежнему, единственная партия в стране, которая проводит предварительное голосование. Те люди, которые заручатся поддержкой жителей, станут кандидатами в депутаты самых разных уровней на осенних выборах. Наши бригады разъехались в различные районы Херсонской области. По заранее поданным заявкам обязательно съездим и к маломобильным гражданам. Утром уже побывали в Чаплынке и Таврии. Жители охотно идут голосовать», – сказал секретарь Херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

Мобильные бригады сегодня работают в Скадовском, Каланчакском и Чаплынском округах. Одна из бригад отправилась в Таврию, где собрались жители, которые хотели принять участие в предварительном голосовании, но ехать в Геническ им далеко.

«Мы пришли выбрать кандидатов, которые будут достойно представлять наши интересы и оказывать помощь, содействие в нашей работе. Нам небезразлична судьба наших детей», – сказала педагог Таврийской школы Наталья Рябинская.

Принять участие в процедуре предварительного голосования могут не только члены партии. Причем как в оф- так и онлайн-формате. Вместе с тем из-за того, что цифровые площадки еще не в полной мере развиты в регионе, было принято решение о голосовании только «выборщиков» по списку, утвержденному оргкомитетом. Большинство жителей выбирают очное голосование.

«Это гражданский долг каждого, таким образом чувствуется сопричастность к нашей общей большой России», – рассказал житель села Таврия Скадовского округа Алик Рустамов.

По данным на 14.00 в селах Хорлы, Раздольное, Каланчак, Новоалександровка, Крестовка и поселках Чаплинка и Аскания-Нова к переносным ящикам для голосования пришли несколько сотен человек. В Чаплынке голосующих было почти тысяча. Среди них учителя, фермеры, местные предприниматели.

В предварительном голосовании в Херсонской области могут участвовать только жители, имеющие местную прописку. Голосование в электронном виде продлится до 28 мая. Всю неделю будут работать и мобильные бригады. 26 мая откроются стационарные счетные участки в Геническе и поселке Новотроицком.