Цикл «Разговоры о важном» для школьников завершили уроком «про счастье»

Во всех школах и организациях среднего профессионального образования страны в понедельник прошло занятие «Про счастье». Оно стало завершающим в цикле внеурочных занятий «Разговоры о важном» в этом учебном году.

Диалог был посвящен ответу на вопрос, что такое счастье. Партнером итогового занятия стал VK.

Главная мысль урока «Жить в России, и счастье – заниматься любимым делом!» В подготовке урока приняли участие и сами школьники: ребята подготовили ассоциативные карточки о том, как они понимают содержание счастья.

Искать ответ на вопрос школьникам и студентам СПО помогали: ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист Николай Цискаридзе, профессор Сколтеха, заведующий кафедрой НИТУ МИСИС, профессор РАН, действительный члена Европейской академии Артем Оганов вместе с сыном Львом, а также анимационный персонаж проекта «Цифровой ликбез», блогер, руководитель школьного медиацентра из города Нижнефорельска Антон Корюшкин.

Во время занятий участники диалога говорят о том, что такое счастье и как мы его ощущаем с научной точки зрения, есть ли секрет счастья и как стать счастливым человеком.

По итогам урока пройдет Всероссийское исследование об уровне счастья российских школьников. Исследование проходит на платформе Сферум.

