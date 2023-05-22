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Захарова указала на общего виновника разрушений в Хиросиме и Артемовске
Захарова указала на ответственность США за разрушения в Хиросиме и Артемовске
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил пострадавшую от ядерной бомбы США Хиросиму с Артемовском.
«Молодец какой», – заявила Захарова в Telegram, отметив, что «и то, и другое устроил Белый дом».
Напомним, Зеленский на саммите G7 заявил, что фото разрушенной когда-то Хиросимы напоминают ему Артемовск. В воскресенье Минобороны России официально заявило, что российскими штурмовыми отрядами завершено освобождение Артемовска.
Российский лидер Владимир Путин указывал, что Запад игнорировал неонацистскую идеологию Киева и массовые убийства жителей Донбасса, чтобы превратить Украину в «анти-Россию». Уже после того, как России пришлось из-за такой политики Запада начать специальную военную операцию на Украине, США стали пытаться затянуть этот конфликт. СМИ сообщали, что весной 2022 года Киев был готов рассмотреть требования Москвы, но переговоры оказались сорваны из-за вмешательства Великобритании и США.
Стало известно о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного
Хакерская группа сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в начале мая во время ракетного удара по украинскому штабу, он может покинуть свой пост, заявил представитель хакерской группы «Джокер ДНР», ссылаясь на свою агентуру в ВСУ.
По словам источника, информация о здоровье Залужного блокируется по заданию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух армии, передает РИА «Новости».
Напомним, Залужный перестал появляться на публике после нескольких ударов, нанесенных ВС России по военным объектам на территории Украины. Но в Минобороны Украины продолжают утверждать, что Залужный «на месте».
Будапешт потребовал от фон дер Ляйен лично объяснить угрозы безопасности Венгрии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил фон дер Ляйен ответить на вопрос по поводу угроз безопасности страны
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна лично прояснить вопрос, действительно ли Украина получала из Брюсселя рекомендации перекрыть нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия получает российскую нефть, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
Он отметил, что в этом случае идет речь о возможной угрозе безопасности и суверенитету Венгрии, передает ТАСС.
Глава ведомства заявил, что от Киева не было объяснений в связи с информацией о том, что чиновники из ЕК советовали заблокировать поставки по нефтепроводу «Дружба», чтобы нанести ущерб России и оказать давление на Венгрию.
Сийярто подчеркнул, что по этому серьезному вопросу председатель Еврокомиссии должна лично дать ответ, так как идет речь о безопасности и суверенитете Венгрии.
«Если кто-то пытается подорвать безопасность энергоснабжения страны, то это может быть расценено как нападение и посягательство на ее суверенитет», – пояснил министр.
Ранее СМИ со ссылкой на документы Пентагона, попавшие в Сеть, писали о предложении Владимира Зеленского взорвать нефтепровод «Дружба».
В Крыму ответили на угрозу «физического уничтожения» жителей со стороны Киева
Губернатор Севастополя Развожаев ответил на угрозу «физического уничтожения» жителей Крыма со стороны Украины
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что жителей Крыма ждет «физическое уничтожение».
Буданов пригрозил после «победы» Украины посетить «родной город» – Севастополь. Он заявил, что крымчане – это люди с «видоизмененной психикой». По его словам, «справедливой ответственностью» для «определенных людей за их поступки» может быть «только физическое уничтожение».
Развожаев заявил в Telegram, что «шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей Победы если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе».
«Любой человек, который хотя бы чуть-чуть знает историю Города-Героя, должен понимать, что уничтожить севастопольцев не получалось ни у кого и никогда», – заявил Развожаев.
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала Буданова «военным преступником, которого в лучшем случае за его преступные дела ждет военный трибунал, а в худшем – ликвидация». Она выразила уверенность, что крымчане способны за себя постоять и сообща встать на защиту России, передает РИА «Новости».
Напомним, Буданов заявил, что разведка Украины организует теракты в отношении российских граждан, и добавил, что киевский режим будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
Байден выразил неуверенность в успехе контрнаступления ВСУ
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Гарантий успеха возможного контрнаступления Украины нет, поскольку «война – вещь переменчивая», заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме.
Как указал Байден, отвечая на вопрос о перспективах возможного контрнаступления Украины, США и союзники по НАТО знают, сколько обучено украинских бригад, и понимают статус этих бригад. По его словам, есть ожидания по поводу того, чего они могут добиться, передает «Интерфакс».
Помимо этого, американский лидер уточнил, что США не знают точно, достигнет ли Украина результатов, а «война – вещь переменчивая».
Байден рассказал, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшие действия Украины. Однако озвучивать планы Киева не стал, добавив, что даже если бы и знал в точности подробности намерений Украины, то не раскрыл бы такую информацию.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что наличие истребителей четвертого поколения F-16 не помогло бы ВСУ в Артемовске. Кроме того, он добавил, что не ожидает участия F-16 в боевых действиях в ходе готовящегося наступления ВСУ.
Военный эксперт назвал Артемовск ключом к большому укрепрайону ВСУ
Военный эксперт Артамонов: Взятие Артемовска стало самым крупным сражением со времен Великой Отечественной
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Взятием Артемовска Россия открыла себе перспективу продвижения до Днепра на этом направлении. Поэтому в западных странах все чаще начинают звучать разговоры о мирном урегулировании конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.
«Взятие Артемовска стало самым крупным сражением со времен Великой Отечественной войны. Операция длилась более полугода, в сплошном укрепрайоне, и фактически напомнила Сталинградскую битву. В этом плане освобождение Мариуполя было несколько другой войсковой операцией», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции.
«Установить контроль над городом иначе, чем штурмовыми группами, было нельзя. Вместе с этим борьба за него полностью оправдана, поскольку Артемовск является ключом к большому укрепрайону, в который также входят Краматорск, Славянск, Авдеевка», – добавил он.
«После отступления из Артемовска, ВСУ будет гораздо сложнее защищаться на данном направлении, поскольку теперь осталось минимальное количество укреплений. В свою очередь у нас появляется возможность достаточно быстро взять Дружковку, Константиновку и выйти на Краматорск и Славянск», – полагает эксперт.
«Безусловно, нам еще нужно закрепиться в Артемовске, это сделает невозможной блиц-атаку ВСУ на освобожденной нами территории в принципе. Кроме того, у нас есть все шансы развить инициативу на данном направлении, и тогда, по сути, можно будет говорить о перспективе выхода к Днепру, поскольку за этим укрепрайоном остаются лишь голые степи», – считает собеседник.
«Перспективы такого развития событий, безусловно, осознают и на Западе. Именно поэтому сейчас вновь появляются попытки настаивания на переговорах. В частности, об этом стал говорить и папа Римский, который создал «мирную миссию» по Украине», – отметил Артамонов.
«Что касается дальнейшего развития ситуации и возможных направлений активности ВСУ, стоит отметить, что в резерве генштаба ВСУ есть шесть отборных, хорошо подготовленных бригад и пять-шесть бригад теробороны. Я предполагаю, что командование противника решит использовать их в районе Кременной и Попасной», – рассуждает он.
«Этот район для противника удобен, во-первых, с точки зрения наличия лесов, в которых можно скрываться от разведывательных БПЛА, а во-вторых, он примыкает вплотную к границам России. Поэтому ВСУ будут сопровождать свою активность работой диверсионных групп и терактами внутри нашей страны», – полагает эксперт.
Ранее Минобороны России сообщило, что российскими штурмовыми отрядами завершено освобождение Артемовска. В сообщении ведомства в Telegram-канале указывается, что город был освобожден «вагнеровцами» при «поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск».
Глава российского государства Владимир Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнера», а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных сил России, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с освобождением Артемовска. Отмечается, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос Reuters, остается ли Артемовск под контролем Украины, ответил, что «нет, сегодня он остается лишь в наших сердцах». В Киеве тут же попытались это опровергнуть. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский не признавал взятие Артемовска российскими силами.
Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском. В соцсетях опубликовали видеозапись водружения флагов России и «Вагнера» в освобожденном городе. Также было опубликовано видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета.
Киев опроверг признание Зеленским потери Артемовска
Пресс-секретарь президента Украины Никифоров заявил, что Зеленский не признавал потерю Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский не признавал взятие Артемовска российскими силами, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
Он в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) дал разъяснения про ответы «президента Украины на вопросы о Бахмуте». Как указал Никифоров, был задан вопрос: «Россияне заявили, что взяли Бахмут», Зеленский ответил: «Думаю, нет». Таким образом, по его словам, «президент опроверг взятие Бахмута», передает РИА «Новости».
При этом, как следует из опубликованных видеозаписей, слова журналиста состояли из вопроса и утверждения и были следующими: «Бахмут все еще в руках Украины? Русские заявили, что они взяли Бахмут».
Ранее Reuters сообщило, что Владимир Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск. Отвечая на вопрос, остается ли Артемовск под контролем Украины, он ответил, что «думаю, нет», добавив, что «сегодня он остается лишь в наших сердцах».
В субботу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.
В Германии заявили о возможной причастности двух украинцев к взрывам на «Северных потоках»
Двое украинцев могут быть причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.
Расследование, проведенное газетой и другими немецкими и европейскими СМИ, показало, что следователи несколько месяцев назад нашли предполагаемое туристическое агентство Feeria Lwowa, расположенное в Польше.
Feeria Lwowa арендовала судно «Андромеда», на которой подозреваемые в подрыве «Северных потоков» якобы направлялись к ним, передает ТАСС со ссылкой на публикацию.Отмечается, что туристическое агентство может быть лишь подставной компанией. Уточняется, что фирма основана в 2016 году и зарегистрирована двумя украинцами.
Ранее следователи в Германии заявили, что яхта «Андромеда» могла служить для отвлечения внимания от настоящих исполнителей диверсии.
Минобороны объявило об освобождении Артемовска отрядами «Вагнер»
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Штурмовые отряды «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершили освобождение города Артемовска, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что за прошедшие сутки в районе города Артемовска авиацией совершено шесть самолетовылетов, а также артиллерией группировки выполнены 69 огневых задач.
В Минобороны отметили, что в районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
По данным ведомства, на Артемовском тактическом направлении, а также на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях уничтожено более 365 украинских военнослужащих.
Также в районе населенного пункта Калинина ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, в пресс-службе добавили, что на Купянском направлении ВС РФ поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Молчаново, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области.
Минобороны заявило, что в Харьковской области и в населенном пункте Стельмаховка Луганской народной республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении российские войска поразили подразделения противника в ЛНР и ДНР, также была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. В ведомстве добавили, что в районе населенного пункта Новоегоровка ЛНР уничтожен склад украинских боеприпасов.
Минобороны подчеркнуло, что на Донецком направлении за прошедшие сутки российские силы поразили один танк, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку М109 производства США и гаубицы Д-20 и Д-30, а в районе населенного пункта Краматорск ДНР уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной украинской бригады.
В субботу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.
Зеленский принял участие в рабочей сессии G7 по Украине в Хиросиме
Рабочая сессия по Украине в рамках саммита стран G7 состоялась в Хиросиме с участием Зеленского
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Украинский президент Владимир Зеленский принял участие в рабочей сессии по Украине в рамках саммита стран G7 в Хиросиме, сообщают информационные агентства.
Лидеры стран G7, руководство Евросовета и Еврокомиссии, а также Зеленский сделали совместное фото. Президента Украины поставили слева от стоящего в центре главы правительства Японии Фумио Кисиды, передает ТАСС.
Позднее к обсуждению присоединились лидеры других приглашенных стран: Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи – передает РИА «Новости».
Кисида во вступительном слове заявил, что лидеры стран собрались, «чтобы более подробно обсудить, как реагировать на вызовы миру и стабильности, с которыми сталкивается международное сообщество, в первую очередь ситуацию вокруг Украины».
Лидеры приглашенных стран также посетили Парк мира в Хиросиме и почтили память жертв американской атомной бомбардировки. Зеленского с ними не было.
Напомним, украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн, но, как сообщила Япония, «выразил сильное желание лично участвовать в саммите».
Шольц заявил о несоответствии Украины многим критериям НАТО
Канцлер Германии Шольц указал на несоответствие Украины многим критериям для вступления в НАТО
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Украина не соответствует многим критериям, которые необходимы для вступления в Североатлантический альянс, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме.
Как указал Шольц в интервью телеканалу Welt, перспектива членства в НАТО сформирована в Бухаресте. По его словам, сразу было понятно, что вхождение Украины в альянс «не произойдет в обозримом будущем», пишут «Известия».
Канцлер ФРГ отметил, что среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не в состоянии соответствовать.
В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина становится страной с наилучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в Европе, ее следует принять в НАТО, чтобы контролировать.
Артиллерия и авиация России нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ
Главы пресс-центров группировок российских войск «Запад» и «Центр» Зыбинский и Савчук сообщили об ударах по складам ВСУ
Начальники пресс-центров группировок российских войск «Запад» и «Центр» Сергей Зыбинский и Александр Савчук сообщили об ударах артиллерии и авиации по складам боеприпасов вооруженных сил Украины.
Зыбинский сообщил, что артиллерийский расчет гаубицы «Мста-С» боеприпасом «Краснополь» уничтожила склад артиллерийских боеприпасов в Тищенковке. Кроме того, авиация нанесла удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и подразделениям украинской территориальной обороны, передает ТАСС.
Савчук рассказал об авиаударах по складам боеприпасов, опорным пунктам и пунктам временной дислокации у населенных пунктов Ямполовка, Кременная, Червоная Диброва, передает РИА «Новости».
Кроме того, на купянском направлении уничтожены три минометных расчета ВСУ и пикап с украинскими военным у Бугаевки, Молчаново и Вишнево. У Кисловки, Новоселовского и Вишневой уничтожено шесть наблюдательных постов ВСУ, а также украинский БПЛА.
На «невском участке», а также у Серебрянского лесничества ВСУ «понесли значительные потери в личном составе и технике», когда российские войска «вскрыли» их перемещение. На краснолиманском направлении удары по ВСУ были нанесены из РСЗО «Смерч». Российская артиллерия подавила позиции украинской, говорится в сообщении.
Напомним, последние несколько дней Россия наносит массированные ракетные удары по украинским складам с боеприпасами и военной техникой.
Макрон призвал G7 использовать Китай для давления на Россию по СВО
Макрон призвал G7 договориться о необходимости убедить Китай оказать давление на Россию по украинскому вопросу
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Лидеры стран G7 должны договориться о том, что Китай «обязан повлиять» на Россию в вопросе проведения специальной военной операции на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он призывает Европу не присоединяться к конфронтационному подходу США к Китаю.
Макрон считает, что Китай должен оказать давление на Россию, чтобы «остановить» СВО. По его словам, G7 хочет, чтобы Китай «исполнил обязанности», соответствуя стандартам и ценностям Европы, передает РЕН ТВ со ссылкой на Le Point.
Как заявили обозреватели издания, Франция желает, чтобы ее «маленькая музыка была услышана на позиции по отношению к Пекину». Указывается, что Париж убеждает Европу «не присоединяться к конфронтационному подходу, который ласкает Вашингтон».
Президент Франции хочет, чтобы западные державы занимали «одновременно привлекательную и требовательную» позицию по отношению к КНР, пишет «Звезда».
В кулуарах мероприятия в Хиросиме Макрон назвал саммит G7 в Японии возможностью повлиять на позиции развивающихся стран, в том числе Индии и Бразилии, по Украине, передает ТАСС.
Напомним, Макрон после визита в Китай уже заявлял, что Европе не нужно конфликтовать с Пекином и лезть в тайваньское противостояние. Также Макрон заявил, что Россия якобы геополитически проиграла конфликт против Украины, став «зависимой» от Китая. Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил слова Макрона тем, что сам президент Франции ощущает себя вассалом США.
Эксперт: На саммите G7 в Хиросиме США усилили давление на союзников из-за России и Китая
Политолог Бордачев: Внутри «Большой семерки» идет борьба вокруг противостояния России и Китаю
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Соединенные Штаты пытаются склонить своих европейских союзников к тотальной антироссийской и антикитайской повестке. Но пока окончательно продавить свою позицию у них не получается. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее в Хиросиме завершился саммит G7.
«Ожидания от саммита «Большой семерки» в Хиросиме в целом были очень низкими. Единственное, что нас интересовало, смогут ли страны-участницы договориться об очередных пакостях в отношении России и Китая», – рассказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Очевидно, что достигнуть консенсуса по всем вопросам не удалось. Американцы продолжают давить в первую очередь на европейских союзников, заставляют их порвать отношения с Россией. На этом фоне японцы пока находятся в привилегированном отношении, поскольку могут потихоньку продолжать сотрудничество с Россией по многим экономическим вопросам», – отметил он.
«Что касается итогового документа в целом, то там действительно очень большое внимание уделяется противостоянию с Китаем. При этом мы видим, что внутри «Большой семерки» идет серьезное согласование интересов, буквально на грани борьбы. Европейцы не хотят конфликтовать с Пекином, но Соединенные Штаты их последовательно к этому двигают. Антикитайские инициативы G7 пока просто слова, которыми страны Европы пытаются отделаться», – рассуждает собеседник.
«Участие в этом мероприятии президента Украины Владимира Зеленского действительно является частью пропагандистской работы Запада. Его возят по всем политическим мероприятиям и показывают, как олицетворение борьбы с Россией. Такие же куклы у Запада есть в разных сферах и направлениях. Например, в вопросах экономики – это глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая ничего не решает, но участвует в таких вот представлениях. В Хиросиму ее тоже притащили», – заключил Бордачев.
В превью к саммиту политолог отмечал, что «с момента своего создания почти 50 лет назад «Большая семерка» была символом безусловного доминирования Запада в мировой экономике и международной политике». «Сейчас это доминирование сталкивается с наиболее серьезным и, по всей видимости, смертельным вызовом. Источник вызова – демократизация международной жизни, локомотивом которой является рост экономических возможностей Китая, а также еще пары десятков держав, не относящихся к «золотому миллиарду», – рассуждал он.
«Россия, как и всегда в истории ее отношений с Западом, мужественно и самоотверженно сражается за свою уникальную нишу в мировых делах и право самостоятельно определять собственную судьбу. Однако впервые она опирается не на помощь нескольких союзников из числа стран того же Запада, а на объективное развитие исторического процесса», – отметил эксперт.
«Сейчас отношения России и Запада приобрели форму военно-политического противостояния «по всем фронтам», а Китай все больше оценивается в США и Европе как враг. Более того, другие крупные и средние страны мира все больше ведут себя непокорно: продолжают торговать с Россией ради своих коммерческих интересов и не уничтожают собственные экономики ради реализации целей США и Европы», – добавил он.
В воскресенье в японском городе Хиросиме завершился саммит «Большой семерки», сообщает РИА «Новости». В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит проходил в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран «Семерки» приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.
Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации. В субботу на саммит также приехал президент Украины Владимир Зеленский.
В МИД России заявили, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 в Хиросиме превратило встречу в пропагандистское шоу, а результаты саммита стали подтверждением того, что смысл существования объединения – ведение гибридной войны с Россией. В ведомстве отметили, что саммит зациклился на всеобъемлющей конфронтации с Россией, а усилия США привели к тому, что G7 взяла на себя функции штаба планирования санкционных мер и поставок оружия Киеву.
Кроме того, Китай выразил решительный протест Японии после клеветы и грубого вмешательства стран «Большой семерки» в дела Китая на саммите в Хиросиме, сообщили в пресс-службе МИД КНР. В заявлении уточняется, что страны G7 под лозунгами глобального процветания «препятствуют восстановлению всеобщего мира и подрывают региональную стабильность», стремясь сдержать развитие других государств, а мировое сообщество абсолютно не должно верить подобным действиям.
Москва: Зеленский превратил саммит G7 в пропагандистское шоу
Участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 в Хиросиме превратило встречу в пропагандистское шоу, а результаты саммита стали подтверждением того, что смысл существования объединения – ведение гибридной войны с Россией, заявили в МИД России.
В ведомстве отметили, что саммит зациклился на всеобъемлющей конфронтации с Россией, а усилия США привели к тому, что G7 взяла на себя функции штаба планирования санкционных мер и поставок оружия Киеву, передает ТАСС.
«В этом сегодня смысл существования объединения. Результаты саммита это подтверждают», – указали в МИД РФ.
Отмечается, что участие «главаря режима в Киеве» окончательно превратило саммит в пропагандистское шоу.
Ранее Зеленский в ходе общения с журналистами на саммите G7 не стал прямо отвечать на вопрос о контрнаступлении ВСУ.
МИД Украины пожаловался на нехватку денег
Замглавы МИД Украины Мельник заявил об угрозе для министерства остаться без денег
В октябре МИД Украины может «остаться без финансирования», заявил замглавы ведомства Андрей Мельник.
Мельник сказал, что МИДу «не хватает финансирования». Он сообщил, что украинскому кабмину направлена просьба «увеличить финансирование министерства». По словам Мельника, МИД Украины «недофинансирован практически на треть». Без дополнительных средств «где-то в октябре МИД останется без финансирования». Мельник пояснил, что речь идет «про самые минимальные средства». Он также призвал расширить число дипломатических учреждений в Азии, Латинской Америке и Африке, передает РИА «Новости».
Напомним, Мельник, занимая пост посла Украины в Германии, прославился скандальными заявлениями и хамством в отношении немецких властей. После отставки Мельник заявил, что нынешний украинский посол в Берлине Алексей Макеев «топчет ногами» его «наследие».