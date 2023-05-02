Грузия тайно запустила рейсы из Тбилиси в Москву

«Аргументы и факты»: Грузинская компания Georgian Airways тайно открыла рейсы из Тбилиси в Москву

Грузинская авиакомпания Georgian Airways тайно уже больше месяца летает в Москву из Тбилиси с небольшой стыковкой в Ереване на самолетах без опознавательных знаков.

Обозреватель «Аргументы и факты» Георгий Зотов пишет, что купил билет из Тбилиси в Москву на сайте армянской авиакомпании Air Dilijans. Стоимость «поездки» за 19 тыс. 699 рублей в одну сторону, сюда же включены ручная кладь и 23 кг багажа.

По словам журналиста, есть короткая стыковка в Ереване – всего 30 минут, а самолет не имеет никаких опознавательных знаков. В столице Армении, летевших из Тбилиси в Москву пассажиров, попросили оставаться на своих местах, и не выходить в аэропорт.

«Пересадка в Ереване – формальность», – объяснили пассажирам.

Обозреватель отмечает, что фактически летел прямым рейсом. По официальной информации, Georgian Airways выполняет «совместный полет» с Air Dilijans садится в Ереване «на дозаправку» на полчаса, выжидает еще время, а затем летит во Внуково.

Журналист пишет, что в полете не предлагают питание даже за деньги, дают только воду. Во Внукове таможенники попросили пассажиров из Тбилиси поставить багаж на ленту сканера.

Напомним, прямые рейсы в Грузию Россия отменила после антироссийских митингов в Тбилиси.

Председатель руководящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси поддержит возобновление авиасообщения с Россией, если Москва примет такое решение. При этом президент республики Саломе Зурабишвили высказалась против запуска прямых рейсов, призвав, наоборот, ужесточить правила пребывания россиян в стране.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление воздушного сообщения с Грузией, прерванного в 2019 году. Министр напомнил, что контакты между жителями наших стран активно развиваются, а в прошлом году ВВП Грузии вырос на 10% в значительной степени благодаря связям с Россией.

В то же время Евросоюз пригрозил Грузии санкциями, если она возобновит прямое авиасообщение с Россией.